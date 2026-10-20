Η ΜΕΤΚΑ, η Metlen και τα 83 εκατ. ευρώ, η Βεζύρογλου και οι σαλάτες των 13,3 δισ. ευρώ, η Karatzis Clinics και η Karatzi Health, το μάθημα της Κύπρου για τους υδρογονάνθρακες και οι αλλαγές στο νόμο για τις στρατηγικές επενδύσεις

ΜΕΤΚΑ: Διανομή 83 εκατ. ευρώ στη Metlen

Στη διανομή 83 εκατ. ευρώ προς τη μητρική της, Metlen, προχωρά η ΜΕΤΚΑ, σε μια χρονική συγκυρία κατά την οποία βρίσκονται σε εξέλιξη οι προετοιμασίες για την αυτόνομη εισαγωγή των δραστηριοτήτων υποδομών του ομίλου στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ειδικότερα, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΜΕΤΚΑ αποφάσισε τη διανομή συνολικού ποσού 83 εκατ. ευρώ στον μοναδικό μέτοχό της, τη Metlen. Το ποσό προέρχεται από συσσωρευμένα αδιάθετα κέρδη προηγούμενων εταιρικών χρήσεων, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης του 2025, τα οποία εμφανίζονται στον λογαριασμό «Κέρδη εις νέον». Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι στην ετήσια οικονομική έκθεση της ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ για το 2025, η οποία δημοσιεύτηκε προ διμήνου, η διοίκηση είχε διατυπώσει πρόταση για μη διανομή μερίσματος. Δύο μήνες αργότερα, ωστόσο, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφάσισε τη διανομή των 83 εκατ. ευρώ από τα συσσωρευμένα κέρδη της κατασκευαστικής εταιρείας.

Η χρονική αλληλουχία των αποφάσεων αποκτά πρόσθετη σημασία υπό το πρίσμα του σχεδιαζόμενου χρηματιστηριακού εγχειρήματος, καθώς η διανομή μεταφέρει σημαντικά κεφάλαια από τη ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ στη μητρική της. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο σχεδιασμός για την αυτόνομη χρηματιστηριακή παρουσία της ΜΕΤΚΑ προβλέπει δημόσια προσφορά στις αρχές Νοεμβρίου, με στόχο την άντληση 250-300 εκατ. ευρώ μέσω της διάθεσης ποσοστού περίπου 25%. Το χρονοδιάγραμμα φέρεται να προβλέπει την έγκριση του σχετικού ενημερωτικού δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προς τα τέλη Οκτωβρίου, ώστε να ακολουθήσει η δημόσια εγγραφή και, εφόσον δεν υπάρξουν μεταβολές, η έναρξη διαπραγμάτευσης μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου.

Η απόφαση για τη διανομή των 83 εκατ. ευρώ έρχεται μετά από μια χρονιά σημαντικής αύξησης των οικονομικών μεγεθών της ΜΕΤΚΑ. Το 2025 ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 594,2 εκατ. ευρώ, έναντι 288,8 εκατ. ευρώ το 2024. Τα λειτουργικά κέρδη EBITDA αυξήθηκαν σε 100,1 εκατ. ευρώ, από 55,6 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 96,1 εκατ. ευρώ, έναντι 53,8 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος. Στο τέλος του 2025, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων υποδομών, συμπεριλαμβανομένων συμβάσεων που βρίσκονταν σε προχωρημένο στάδιο ανάθεσης, προσέγγιζε τα 2 δισ. ευρώ. Τέλος, τα ταμειακά διαθέσιμα του ομίλου ανέρχονταν σε 167 εκατ. ευρώ, έναντι 103 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2024, χωρίς τραπεζικό δανεισμό.

Βεζύρογλου - Elikonos Capital

Η είσοδος της Elikonos Capital στο μετοχικό κεφάλαιο της Βεζύρογλου, με την απόκτηση μειοψηφικού ποσοστού, αποτελεί μία ακόμη ένδειξη της έντονης επενδυτικής κινητικότητας που καταγράφεται το τελευταίο διάστημα στον κλάδο των φυλλωδών λαχανικών και των συσκευασμένων σαλατών. Ενδεικτική των ανακατατάξεων στην αγορά είναι και η συμφωνία που είχε προηγηθεί λίγες ημέρες νωρίτερα, για την απόκτηση του 49% της Eurocatering, της εταιρείας πίσω από το γνωστό εμπορικό σήμα «Φρεσκούλης», από τη Γλάρος, συμφερόντων της οικογένειας Σκλαβενίτη.

Οι δύο κινήσεις αναδεικνύουν το αυξανόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον για έναν κλάδο που συνδυάζει την πρωτογενή παραγωγή με την τυποποίηση και τη διάθεση προϊόντων υψηλότερης προστιθέμενης αξίας. Αν και το τίμημα που κατέβαλε η Elikonos Capital για τη συμμετοχή της στη Βεζύρογλου δεν έχει δημοσιοποιηθεί, μια εικόνα για την αξία της εταιρείας από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας προσφέρει η αποτίμηση που πραγματοποίησε η Grant Thornton. Η εν λόγω αποτίμηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο εταιρικού μετασχηματισμού. Συνεπώς, αποτελεί ιστορικό σημείο αναφοράς και όχι την αποτίμηση στην οποία πραγματοποιήθηκε η είσοδος της Elikonos Capital.

Σύμφωνα με την έκθεση της Grant Thornton, η οποία καταρτίσθηκε τον Οκτώβριο του 2025, η εύλογη αξία του 100% των ιδίων κεφαλαίων της Βεζύρογλου είχε προσδιορισθεί μεταξύ 24,97 εκατ. και 30,26 εκατ. ευρώ, με κεντρική εκτίμηση τα 27,51 εκατ. ευρώ. Για τον προσδιορισμό της αξίας χρησιμοποιήθηκαν δύο μέθοδοι. Η μέθοδος των προεξοφλημένων ελεύθερων ταμειακών ροών, με συντελεστή στάθμισης 70%, οδήγησε σε αποτίμηση 27,39 εκατ. ευρώ, ενώ η μέθοδος των χρηματιστηριακών πολλαπλασίων, με στάθμιση 30%, έδωσε αξία 27,78 εκατ. ευρώ.

Η έκθεση αποτυπώνει επίσης την οικονομική εικόνα της επιχείρησης. Το 2024 ο κύκλος εργασιών της Βεζύρογλου διαμορφώθηκε σε 11,18 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 6,2% σε σχέση με το 2023, ενώ τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 2,23 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας μείωση 5,4%. Με βάση την κεντρική αποτίμηση της Grant Thornton, η αξία των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας αντιστοιχούσε σε περίπου 2,46 φορές τις ετήσιες πωλήσεις και 12,3 φορές τα καθαρά κέρδη του 2024. Η συμφωνία με την Elikonos Capital συνδέεται με το αναπτυξιακό σχέδιο της Βεζύρογλου έως το 2032, το οποίο προβλέπει επενδύσεις άνω των 20 εκατ. ευρώ και στοχεύει στον υπερδιπλασιασμό των οικονομικών μεγεθών της.

Το επενδυτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει την ανάπτυξη νέων θερμοκηπίων, την εγκατάσταση πρόσθετων γραμμών παραγωγής και την επέκταση σε κατηγορίες όπως οι έτοιμες προς κατανάλωση σαλάτες, τα πλυμένα και κομμένα λαχανικά και οι λύσεις έτοιμου γεύματος. Η νέα επενδυτική φάση ακολουθεί την ολοκλήρωση έργων άνω των 12 εκατ. ευρώ στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στην Ημαθία.

Με ιστορία άνω των 100 ετών στην οργανωμένη γεωργία, η Βεζύρογλου καλλιεργεί περισσότερα από 1.000 στρέμματα στην Ημαθία, έχοντας αναπτύξει ισχυρή παρουσία στην αγορά φυλλωδών λαχανικών. Η εταιρεία υπήρξε η πρώτη στην Ελλάδα που εισήγαγε την παραγωγή και τυποποίηση μη πλυμένων baby φύλλων σαλάτας. Οι δραστηριότητές της αναπτύσσονται στη λιανική και τη χονδρική αγορά. Στο οργανωμένο λιανεμπόριο διαθέτει 11 κωδικούς προϊόντων με το εμπορικό σήμα «Απ’ τα Περιβόλια του Βεζύρογλου», που περιλαμβάνουν μεμονωμένα λαχανικά και συνδυασμούς σαλατών. Παράλληλα, εξυπηρετεί τον κλάδο HoReCa με επαγγελματικές συσκευασίες, δίνοντας έμφαση στη φρεσκάδα, την ποικιλία και τη διάρκεια ζωής των προϊόντων.

Η αγορά των 13,3 δισ. ευρώ

Η συμφωνία για την είσοδο της Elikonos Capital στο μετοχικό κεφάλαιο της Βεζύρογλου, όπως και η απόκτηση του 49% της Eurocatering, από την Σκλαβενίτη, θα πρέπει να ερμηνευθούν και υπό το πρίσμα των σημαντικών προοπτικών ανάπτυξης που παρουσιάζει η ευρωπαϊκή αγορά συσκευασμένων σαλατών. Πρόκειται για έναν κλάδο που προσελκύει αυξανόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον, καθώς η στροφή των καταναλωτών προς υγιεινά, φρέσκα και έτοιμα προς κατανάλωση προϊόντα δημιουργεί περιθώρια ανάπτυξης τόσο για τις επιχειρήσεις πρωτογενούς παραγωγής όσο και για εκείνες που δραστηριοποιούνται στην επεξεργασία και τυποποίηση λαχανικών.

Σύμφωνα με στοιχεία της Grand View Research, η ευρωπαϊκή αγορά συσκευασμένων σαλατών είχε κύκλο εργασιών περίπου 3,7 δισ. ευρώ το 2024, ενώ εκτιμάται ότι θα προσεγγίσει τα 7,3 δισ. ευρώ έως το 2033, καταγράφοντας μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης της τάξης του 8%. Παράλληλα, η Ευρώπη προβλέπεται να αντιπροσωπεύει το 32,23% της παγκόσμιας αγοράς έως το 2030. Ανάλογη είναι η εικόνα σε παγκόσμιο επίπεδο. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Fortune Business Insights, η αξία της αγοράς συσκευασμένων σαλατών αναμένεται να αυξηθεί στα 13,3 δισ. ευρώ το 2026 και εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 22,7 δισ. ευρώ έως το 2034.

Καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της εν λόγω αγοράς διαδραματίζουν οι αλλαγές στις καταναλωτικές συνήθειες. Αφενός η ζήτηση για διατροφικές λύσεις που απαιτούν ελάχιστο χρόνο προετοιμασίας, οδηγώντας τις επιχειρήσεις στην ανάπτυξη νέων προϊόντων, όπως οι ολοκληρωμένες συσκευασίες σαλάτας (salad kits), αφετέρου η αυξανόμενη δημοτικότητα της φυτικής διατροφής από vegetarian και vegan, η έμφαση στην υγεία και η προτίμηση σε προϊόντα που προέρχονται από βιώσιμες καλλιεργητικές πρακτικές.

Η Karatzis Clinics

Ένα ακόμη κεφάλαιο στις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ανοίγει ο όμιλος Καράτζη, επεκτείνοντας περαιτέρω την παρουσία του στον κλάδο της ιδιωτικής υγείας, με επίκεντρο την ογκολογική περίθαλψη. Το νέο βήμα έγινε χθες, με τη σύσταση της Karatzis Clinics, η οποία έχει έδρα το Ηράκλειο Κρήτης και φιλοδοξεί να αναπτύξει μονάδα ημερήσιας νοσηλείας. Η νέα εταιρεία, με την επωνυμία Karatzis Clinics Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, συστάθηκε με αρχικό εταιρικό κεφάλαιο 5.000 ευρώ και ανήκει εξ ολοκλήρου στην Καράτζη Βιομηχανικές και Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις ΑΕ, η οποία κατέχει το 100% των εταιρικών μεριδίων. Σύμφωνα με το καταστατικό της, στο επίκεντρο του σχεδιασμού βρίσκεται η δημιουργία αυτοτελούς ιδιωτικής Μονάδας Ημερήσιας Νοσηλείας, με εξειδίκευση στην ογκολογία. Πρόκειται για μια δραστηριότητα που διευρύνει το επιχειρηματικό αποτύπωμα του ομίλου πέρα από τους παραδοσιακούς τομείς της βιομηχανίας και του τουρισμού. Το αντικείμενο της Karatzis Clinics δεν περιορίζεται, πάντως, στην ογκολογική φροντίδα. Περιλαμβάνει επίσης υπηρεσίες πρωτοβάθμιας περίθαλψης, εξειδικευμένες ιατρικές εξετάσεις, διαγνωστικές και θεραπευτικές πράξεις, καθώς και την παρακολούθηση ασθενών. Ακόμη, προβλέπεται η δυνατότητα συνεργασίας με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, ασφαλιστικά ταμεία και ασφαλιστικές εταιρείες, ενώ στους εταιρικούς σκοπούς περιλαμβάνονται η προμήθεια και εμπορία ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, φαρμακευτικών σκευασμάτων και υγειονομικού υλικού. Τη διαχείριση και εκπροσώπηση της νέας εταιρείας αναλαμβάνει ο Μανώλης Μιχαλάκης, αναπληρωτής γενικός διευθυντής του ομίλου Καράτζη, γεγονός που συνδέει τη νέα επιχειρηματική πρωτοβουλία με τη διοικητική δομή του ομίλου.

Η Karatzi Health

Εκτός από τη σύσταση της Karatzis Clinics, ο όμιλος προχώρησε χθες στη μετονομασία της θυγατρικής του Karpa Medical, σε Karatzi Health, διαμορφώνοντας τη νέα εταιρική της ταυτότητα. Η εταιρεία, η οποία δραστηριοποιείται από το 2025 στον χώρο των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας, διαθέτει ένα ευρύ πεδίο δραστηριοτήτων, που εκτείνεται από την πρωτοβάθμια φροντίδα και τα διαγνωστικά κέντρα έως τα πολυϊατρεία και τις μονάδες ημερήσιας νοσηλείας. Το καταστατικό της προβλέπει επίσης τη δυνατότητα ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών κλινικών, καθώς και την παροχή εξειδικευμένων ιατρικών υπηρεσιών, με έμφαση στις σύγχρονες διαγνωστικές εξετάσεις, όπως οι αξονικές και μαγνητικές τομογραφίες, αλλά και στην πυρηνική ιατρική. Ακόμη, η Karatzi Health έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει υπηρεσίες κατ’ οίκον φροντίδας και τηλεϊατρικής, να επενδύσει σε ιατρικό εξοπλισμό προηγμένης τεχνολογίας και να συνάψει συνεργασίες με ασφαλιστικές εταιρείες, δημόσιους φορείς και επιχειρήσεις του κλάδου. Το καταστατικό της επιτρέπει ακόμη τη δημιουργία νέων μονάδων και υποκαταστημάτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, τη συμμετοχή σε άλλες εταιρείες, καθώς και την αξιοποίηση επενδυτικών και χρηματοδοτικών προγραμμάτων.

Το μάθημα της Κύπρου για τα ελληνικά κοιτάσματα

Οι εξελίξεις στην Κύπρο γύρω από την αξιοποίηση του κοιτάσματος «Αφροδίτη» αναδεικνύουν μια κρίσιμη παράμετρο για την Ελλάδα, η οποία εισέρχεται σε νέα φάση ερευνών υδρογονανθράκων με τη συμμετοχή μεγάλων διεθνών ενεργειακών ομίλων. Ποια είναι αυτή; Η ανακάλυψη μεγάλων αποθεμάτων φυσικού αερίου δεν εγγυάται αυτομάτως αντίστοιχα έσοδα για το Δημόσιο. Στην περίπτωση της Κύπρου, η Chevron και οι εταίροι της ζητούν, σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, χρέωση 3 δολαρίων ανά MMBTU για τη χρήση αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου προς την Αίγυπτο. Το MMBTU είναι μονάδα μέτρησης ενέργειας που αντιστοιχεί σε περίπου 293 κιλοβατώρες ή, ενδεικτικά, σε 28 κυβικά μέτρα φυσικού αερίου, ανάλογα με τη θερμογόνο δύναμή του. Η συγκεκριμένη χρέωση, που ισοδυναμεί με περίπου 10,2 δολάρια ανά μεγαβατώρα, μπορεί να περιορίσει σημαντικά τα μελλοντικά κρατικά έσοδα.

Έχουμε κουραστεί να επαναλαμβάνουμε ότι η πραγματική οικονομική αξία ενός κοιτάσματος εξαρτάται από το κόστος εξόρυξης, τις υποδομές μεταφοράς, τις εμπορικές συμφωνίες και την κατανομή των επενδυτικών κινδύνων. Η περίπτωση της Κύπρου έρχεται να το υπενθυμίσει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο.

Για την Ελλάδα, το κυπριακό παράδειγμα έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η Chevron και η ExxonMobil ενισχύουν την παρουσία τους στις έρευνες υδρογονανθράκων στο Ιόνιο και νότια της Κρήτης. Η Chevron έχει υπογράψει συμβάσεις για τέσσερις θαλάσσιες παραχωρήσεις, ενώ έχει υποβάλει αίτημα για την απόκτηση ποσοστού 70% και την ανάληψη της διαχείρισης του Block 10 στο Νότιο Ιόνιο, με τη HELLENiQ ENERGY να διατηρεί το υπόλοιπο 30%, εφόσον ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες εγκρίσεις. Ακόμη, στο Block 2 του Βορειοδυτικού Ιονίου, όπου συμμετέχουν οι Energean, ExxonMobil και HELLENiQ ENERGY, προγραμματίζεται ερευνητική γεώτρηση για το 2027.

Οι ελληνικές προσδοκίες, λοιπόν, πρέπει να στηρίζονται όχι μόνο στο μέγεθος των πιθανών αποθεμάτων που ενδεχομένως ευρεθούν, αλλά κυρίως στην καθαρή οικονομική απόδοση της εκμετάλλευσής τους. Προσοχή, λοιπόν, στα ψιλά γράμματα.

Αλλαγές στον νόμο για τις στρατηγικές επενδύσεις

Αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο για τις στρατηγικές επενδύσεις δρομολογεί το υπουργείο Ανάπτυξης, με στόχο την απλοποίηση των διαδικασιών και την αντιμετώπιση γραφειοκρατικών εμποδίων που δυσκολεύουν την υλοποίηση μεγάλων επενδυτικών σχεδίων. Στο πλαίσιο αυτό, η Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων απηύθυνε πρόσκληση στη δικηγορική εταιρεία Φορτσάκης Διακόπουλος & Συνεργάτες για την υποβολή προσφοράς σχετικά με την παροχή εξειδικευμένων νομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών για την αναμόρφωση της νομοθεσίας για τις στρατηγικές επενδύσεις. Για το εν λόγω έργο είχε προηγηθεί πρόσκληση, η οποία απέβη άγονη, καθώς δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά.

Ειδικότερα, αντικείμενο του έργου είναι η μελέτη καλών πρακτικών, η απλοποίηση των υφιστάμενων διαδικασιών και η επεξεργασία νέων νομοθετικών ρυθμίσεων, με επίκεντρο την τροποποίηση του νόμου 4864/2021. Η δικηγορική εταιρεία, εφόσον αναλάβει το έργο, θα κληθεί να εξετάσει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και να καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις για αλλαγές σε νόμους και υπουργικές αποφάσεις. Ακόμη, θα παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη σε ζητήματα αξιολόγησης των επενδύσεων, συμβατότητας με τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις, υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων και τήρησης των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων. Στο αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνονται επίσης η νομοτεχνική επεξεργασία των προτεινόμενων διατάξεων και η σύνταξη Ανάλυσης Συνεπειών Ρύθμισης, η οποία θα εξηγεί τη σκοπιμότητα και τις επιπτώσεις των αλλαγών.

Η διάρκεια του έργου συνολικού προϋπολογισμού 74.400 ευρώ, προβλέπεται να είναι 45 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

Συνάντηση στον ΟΟΣΑ για το χρέος

Στο Παρίσι θα μεταβεί στις αρχές Νοεμβρίου εκπρόσωπος του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), προκειμένου να συμμετάσχει στην ετήσια συνάντηση της Ομάδας Εργασίας του ΟΟΣΑ για τη Διαχείριση Χρέους (Working Party on Debt Management – WPDM), που θα πραγματοποιηθεί στις 3 και 4 Νοεμβρίου 2026. Πρόκειται για τον Δημήτρη Μαργέτη, Προϊστάμενο του Τμήματος Ανάλυσης Αγορών και Σχέσεων με τους Επενδυτές του ΟΔΔΗΧ, ο οποίος θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στις συζητήσεις για τις στρατηγικές κρατικού δανεισμού και την αποτελεσματική διαχείριση του δημόσιου χρέους. Η συνάντηση της Ομάδας Εργασίας για τη Διαχείριση Χρέους πραγματοποιείται σε μια περίοδο που τα γαλλικά κρατικά ομόλογα βρίσκονται υπό πίεση και η Γαλλία εμφανίζει υψηλότερο κόστος δανεισμού από την Ελλάδα, λόγω των δημοσιονομικών και πολιτικών προκλήσεων που διέρχεται. Χθες η απόδοση του γαλλικού δεκαετούς ομολόγου διαμορφώθηκε στο 4,899%, έναντι 4,390% του ελληνικού, με τη διαφορά να φτάνει τις 51 μονάδες βάσης. Ανάλογη εικόνα καταγράφηκε στην πενταετία, όπου η Γαλλία δανείσθηκε με 4,303%, έναντι 3,793% της Ελλάδας. Ακόμη μεγαλύτερη είναι η απόκλιση στα δεκαπενταετή ομόλογα, με τη γαλλική απόδοση στο 5,231% και την ελληνική στο 4,493%. Ενδεικτική είναι και η σύγκριση με τη Γερμανία. Το spread του ελληνικού δεκαετούς έναντι του γερμανικού διαμορφώθηκε στις 95 μονάδες βάσης, ενώ το αντίστοιχο γαλλικό στις 146 μονάδες βάσης.

Το «πείραμα» της Wall Street

Ένα «πείραμα» που μπορεί να αλλάξει τον τρόπο λειτουργίας των χρηματιστηρίων ξεκίνησε χθες στη Wall Street. Το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE) επέκτεινε το ωράριο συναλλαγών σε επιλεγμένα δικαιώματα προαίρεσης (options), με στόχο από τις 6 Δεκεμβρίου να επιτρέπει αγοραπωλησίες σχεδόν όλο το 24ωρο, πέντε ημέρες την εβδομάδα. Η αρχή, πάντως, δεν ήταν εντυπωσιακή. Οι συναλλαγές ήταν περιορισμένες, ενισχύοντας τις αμφιβολίες για το αν υπάρχουν αρκετοί επενδυτές πρόθυμοι να αγοράζουν και να πωλούν ακόμη και μέσα στη νύχτα. Από την αλλαγή προσδοκούν οφέλη κυρίως οι μεγάλες ηλεκτρονικές πλατφόρμες, καθώς περισσότερες συναλλαγές σημαίνουν περισσότερες προμήθειες. Ευνοούνται επίσης επενδυτές από την Ευρώπη και την Ασία, που θα μπορούν να κινούνται στην αμερικανική αγορά σε πιο βολικές ώρες. Θα μπορούσε το μοντέλο αυτό να περάσει και στην Ευρώπη, μέσω της Euronext, και κατ’ επέκταση στην Αθήνα. Η ευρωπαϊκή αγορά έχει σαφώς μικρότερο όγκο συναλλαγών, ενώ η επέκταση του ωραρίου συνεπάγεται σημαντικό κόστος για τα τοπικά χρηματιστήρια και χρηματιστηριακές εταιρείες. Με απλά λόγια, υπάρχει ο κίνδυνος να ανοίγει η αγορά χωρίς να υπάρχουν αρκετοί αγοραστές και πωλητές. Ως προς το Χρηματιστήριο Αθηνών τώρα, προτεραιότητα παραμένει να γεμίσει το υφιστάμενο ταμπλό με συναλλαγές, όχι να παραμένει αναμμένο όλη τη νύχτα…