Η νέα ευκαιρία για τους «κουρεμένους» Έλληνες καταθέτες στην Κύπρο, η ΕΡΤ και η ειδική διαχείριση του 2013 που παρατείνεται μέχρι το 2028, τα πρόστιμα της ΤτΕ , η ΑΒΑΞ, η Celia Kritharioti και η «Στοά Χόλιγουντ»

Οι «κουρεμένοι» καταθέτες στην Κύπρο

Μια δεύτερη ευκαιρία να πάρουν πίσω μέρος των χρημάτων που έχασαν στο μεγάλο «κούρεμα» καταθέσεων του 2013 αποκτούν Έλληνες πρώην καταθέτες της Τράπεζας Κύπρου και της Λαϊκής Τράπεζας, οι οποίοι είχαν μείνει εκτός της προηγούμενης διαδικασίας επειδή δεν είχαν υποβάλει αίτηση.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης της Κύπρου αναμένεται να ανοίξει ξανά τον Νοέμβριο ή τον Δεκέμβριο του 2026, δίνοντας τη δυνατότητα υποβολής αίτησης σε όσους δεν είχαν κινηθεί στην προηγούμενη φάση. Αυτό αναφέρθηκε στην Επιτροπή Οικονομικών της κυπριακής Βουλής, ανοίγοντας εκ νέου τον δρόμο για αποζημιώσεις, δεκατρία χρόνια μετά το «κούρεμα» που σημάδεψε την κυπριακή τραπεζική κρίση.

Και αυτή δεν είναι η μόνη εξέλιξη. Στο τραπέζι βρίσκεται η αύξηση του ποσοστού αναπλήρωσης των απωλειών από το 10% στο 13%. Το προηγούμενο σχέδιο προέβλεπε κάλυψη του 10% των απωλειών για καταθέτες και κατόχους αξιογράφων, με ανώτατο ποσό τις 100.000 ευρώ. Εφόσον εγκριθεί η αύξηση, πρόσθετα χρήματα αναμένεται να λάβουν και όσοι έχουν ήδη αποζημιωθεί.

Το Εθνικό Ταμείο Αλληλεγγύης δημιουργήθηκε για να καλύψει μέρος των ζημιών που υπέστησαν ιδιώτες από τα μέτρα εξυγίανσης στην Τράπεζα Κύπρου και τη Λαϊκή Τράπεζα. Για το 2026 έχουν προβλεφθεί 28,72 εκατ. ευρώ για πληρωμές μέσω του Σχεδίου Μερικής Αναπλήρωσης, ενώ το Ταμείο λαμβάνει κρατική χορηγία ύψους 50 εκατ. ευρώ. Στο τέλος του 2025 τα διαθέσιμά του ανέρχονταν σε 189,18 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο, το νέο σχέδιο δεν έχει ακόμη «κλειδώσει». Η τελική του μορφή θα καταρτιστεί από την Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου και στη συνέχεια θα πρέπει να πάρει το πράσινο φως από το Υπουργικό Συμβούλιο, έπειτα από πρόταση του υπουργού Οικονομικών.

Μέχρι σήμερα περίπου 7.000 καταθέτες και κάτοχοι αξιογράφων έχουν λάβει χρήματα από το Εθνικό Ταμείο Αλληλεγγύης.

Η ειδική διαχείριση της παλιάς ΕΡΤ

Δεκατρία χρόνια φαίνεται πως δεν ήταν αρκετά για να κλείσουν οι εκκρεμότητες που άφησε πίσω της η παλαιά ΕΡΤ. Το έργο της ειδικής διαχείρισης των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της ΕΡΤ ΑΕ και των θυγατρικών της, τα οποία πέρασαν στο Ελληνικό Δημόσιο το 2013, παίρνει ακόμη μία παράταση, αυτή τη φορά έως τις 30 Ιουνίου 2028.

Με κοινή απόφαση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη και του υφυπουργού στον Πρωθυπουργό Παύλου Μαρινάκη, το χρονόμετρο της ειδικής διαχείρισης παρατείνεται κατά ακόμη 20 μήνες. Έτσι, μια διαδικασία που ξεκίνησε μαζί με το πολυσυζητημένο κλείσιμο της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης το καλοκαίρι του 2013 αποκτά πλέον «ορίζοντα δεκαπενταετίας».

Είχε προηγηθεί, αίτημα της ειδικής διαχειρίστριας, η οποία υποστήριξε πως υπάρχει ανάγκη παράτασης του έργου και ζήτησε να παραταθεί αντίστοιχα και η θητεία της. Δεν είναι, άλλωστε, η πρώτη φορά. Το 2022 είχε δοθεί παράταση και είχε οριστεί ειδική διαχειρίστρια, ενώ νέα παράταση ακολούθησε το 2025, συνοδευόμενη από τροποποίηση της σχετικής σύμβασης. Το 2026 διαπιστώνεται εκ νέου ότι απαιτείται περισσότερος χρόνος, με την ημερομηνία λήξης να μεταφέρεται πλέον στα μέσα του 2028.

Να αποσαφηνίσουμε πως η ειδική διαχείριση αφορά στο σύνολο των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της παλαιάς ΕΡΤ ΑΕ και των θυγατρικών της που μεταβιβάστηκαν στο Δημόσιο το 2013 και όχι τη λειτουργία της σημερινής ΕΡΤ. Πρόκειται ουσιαστικά για τις οικονομικές και περιουσιακές εκκρεμότητες που δημιουργήθηκαν μετά τις τότε αποφάσεις για τη δημόσια ραδιοτηλεόραση.

Δικαιολογείται η πολλοστή αυτή παράταση; Θεωρούμε πως το αρμόδιο υπουργείο δεν αρκεί απλώς να εγκρίνει παθητικά κάθε νέο αίτημα για περισσότερο χρόνο. Θα ήταν σκόπιμο να εξετάσει πιο προσεκτικά το έργο της ειδικής διαχειρίστριας, τι έχει ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα, ποιες υποθέσεις παραμένουν ανοιχτές και, κυρίως, για ποιους συγκεκριμένους λόγους απαιτούνται ακόμη 20 μήνες.

Η διασύνδεση ΤτΕ με την ΑΑΔΕ

Σε ψηφιακή διασύνδεση με την ΑΑΔΕ για τη βεβαίωση και παρακολούθηση προστίμων που επιβάλλει σε εποπτευόμενα ιδρύματα και φυσικά πρόσωπα προχωρά η Τράπεζα της Ελλάδος, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Μέσω της νέας διασύνδεσης, η Τράπεζα της Ελλάδος θα μπορεί να αποστέλλει ηλεκτρονικά στην ΑΑΔΕ τις βεβαιώσεις οφειλών και να ενημερώνεται για την εξέλιξη τόσο της βεβαίωσης όσο και της είσπραξης. Το σύστημα προβλέπει επίσης ενημέρωση για τα ποσά που έχουν εισπραχθεί και τις αντίστοιχες ημερομηνίες, καθώς και για τον αριθμό τριπλότυπου βεβαίωσης κατά το κλείσιμο της ημέρας. Η ψηφιακή διαδικασία δεν περιορίζεται, ωστόσο, στη βεβαίωση και είσπραξη. Η Τράπεζα της Ελλάδος αποκτά πλέον και τη δυνατότητα ηλεκτρονικής αποστολής αιτημάτων διαγραφής οφειλών, καθώς και ενημέρωσης για την πορεία και την ολοκλήρωση της διαγραφής.

Η ΑΒΑΞ Αττικές Αναπτύξεις

Στην προσφάτως συσταθείσα ΑΒΑΞ Αττικές Αναπτύξεις περνά πλέον η επένδυση της ΑΒΑΞ Development στη Φιλοθέη, η οποία αφορά την απόκτηση δύο όμορων ακινήτων, με το συνολικό τίμημα της συμφωνίας να ανέρχεται σε 13,5 εκατ. ευρώ. Η μεταφορά της επένδυσης στη νέα εταιρεία αποτυπώνεται στην έκθεση αποτίμησης που συντάχθηκε για την εισφορά των σχετικών περιουσιακών στοιχείων. Τα δύο ακίνητα βρίσκονται στη Δημοτική Ενότητα Φιλοθέης, στον Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού, και είναι γειτονικά. Το πρώτο είναι αδόμητο οικόπεδο επί της οδού Ρίμινι 31, ενώ το δεύτερο είναι οικόπεδο με κτίσματα, ιδιοκτησίας της Ιόνιος Σχολή Ανώνυμος Εκπαιδευτική Εταιρεία, με πρόσωπο στις οδούς Κονίτσης 20-24, Λουκή Ακρίτα 10 και Ρίμινι 29. Η συμφωνία για την απόκτησή τους είχε μπει στις ράγες ήδη από τις 27 Φεβρουαρίου 2026, όταν υπογράφηκε το σχετικό προσύμφωνο αγοραπωλησίας, με το τίμημα να καθορίζεται στα 13,5 εκατ. ευρώ. Σε πρώτη φάση η ΑΒΑΞ Development κατέβαλε αρραβώνα 2 εκατ. ευρώ και στη συνέχεια, μετά από τροποποίηση του προσυμφώνου, συμφωνήθηκε η καταβολή επιπλέον 2 εκατ. ευρώ, χωρίς να αλλάξει το συνολικό τίμημα της αγοράς. Έτσι, έως τις 30 Ιουνίου 2026 είχαν ήδη καταβληθεί στους πωλητές 4 εκατ. ευρώ. Το επόμενο κεφάλαιο της επένδυσης ανοίγει πλέον μέσω της ΑΒΑΞ Αττικές Αναπτύξεις Ακινήτων. Η νέα εταιρεία θα πάρει τη θέση της ΑΒΑΞ Development στη συμφωνία με τους πωλητές και θα αναλάβει να φέρει εις πέρας την αγορά των δύο ακινήτων.

Η Qualco Technology

Σε αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο είναι στημένη μετοχικά η Qualco Technology προχωρά η εταιρεία, μετά την έγκριση του νέου καταστατικού της. Πλέον το καταστατικό προβλέπει τρεις κατηγορίες μετοχών: τις κοινές μετοχές και δύο κατηγορίες προνομιούχων μετοχών. Η πρώτη κατηγορία προνομιούχων μετοχών έχει δικαίωμα ψήφου, ενώ η δεύτερη όχι. Το βασικό πλεονέκτημά τους είναι ότι οι κάτοχοί τους μπορούν να έχουν προτεραιότητα έναντι των κοινών μετόχων όταν μοιράζονται μερίσματα ή, υπό συγκεκριμένες συνθήκες, όταν επιστρέφεται κεφάλαιο. Η αλλαγή αυτή ακολουθεί τον μεγάλο εταιρικό μετασχηματισμό που προηγήθηκε. Η Qualco Technology ξεκίνησε με κεφάλαιο μόλις 25.000 ευρώ, όμως στα τέλη του 2025 ενσωμάτωσε τον κλάδο Τεχνολογίας της Qualco, αξίας περίπου 25,47 εκατ. ευρώ. Η κίνηση συνοδεύτηκε από αύξηση κεφαλαίου κατά 21,5 εκατ. ευρώ, ανεβάζοντας το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο στα 21,525 εκατ. ευρώ.

Άργος: Μείωσε τις ζημιές το 2025

Με μικρότερο τζίρο αλλά και αισθητά περιορισμένες ζημιές έκλεισε το 2025 για την Άργος ΑΕ, την εταιρεία που δραστηριοποιείται στην πρακτόρευση, διαχείριση και διανομή εντύπων. Σε επίπεδο ομίλου, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 112,3 εκατ. ευρώ, από 117,9 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας πτώση περίπου 4,8%. Το μεγαλύτερο κομμάτι της δραστηριότητας εξακολουθεί να προέρχεται από τις πωλήσεις εφημερίδων και περιοδικών. Τα σχετικά έσοδα ανήλθαν σε 89,5 εκατ. ευρώ το 2025, από 95,65 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ οι πωλήσεις εμπορευμάτων διαμορφώθηκαν στα 7,45 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με τα 6,68 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Τα μεικτά κέρδη αυξήθηκαν στα 7,44 εκατ. ευρώ από 6,65 εκατ. ευρώ, ενώ οι ζημιές προ φόρων περιορίστηκαν στα 1,75 εκατ. ευρώ, έναντι 2,15 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά. Οι ζημιές μετά από φόρους υποχώρησαν στα 1,75 εκατ. ευρώ, από 2,16 εκατ. ευρώ το 2024. Στο τέλος του 2025 η καθαρή θέση ήταν αρνητική κατά 14,28 εκατ. ευρώ, από αρνητική καθαρή θέση 12,53 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα. Την ίδια στιγμή, το σύνολο του ενεργητικού διαμορφώθηκε σε περίπου 46,2 εκατ. ευρώ.

Δικαιώθηκε σε αγωγή κατά του ΕΦΚΑ

Στο δικαστικό μέτωπο, η Άργος είχε μέσα στο 2026 μία θετική και μία αρνητική εξέλιξη. Αρχικά, η μητρική εταιρεία δικαιώθηκε σε αγωγή που είχε καταθέσει κατά του ΕΦΚΑ για ποσό 762 χιλ. ευρώ, πλέον τόκων. Μετά τη δικαστική απόφαση, ο ΕΦΚΑ αποφάσισε να επιστρέψει το σχετικό ποσό, μαζί με τους νόμιμους τόκους, μέσω συμψηφισμού με τρέχουσες υποχρεώσεις της εταιρείας. Στον αντίποδα, τον Ιούλιο του 2026 εκδόθηκε απόφαση του Εφετείου που απέρριψε προσφυγή της Άργος σε άλλη υπόθεση, με αποτέλεσμα η εταιρεία να καλείται να καταβάλει περίπου 450 χιλ. ευρώ, μαζί με τους σχετικούς τόκους. Ωστόσο, το ποσό αυτό δεν αναμένεται να επιβαρύνει εκ νέου τα αποτελέσματά της, καθώς είχαν ήδη σχηματιστεί σχετικές προβλέψεις στις χρήσεις 2021 και 2022.

Raycap: Ισχυρή εξαγωγική παρουσία

Δυναμική παρουσία στις αγορές του εξωτερικού, σημαντικές επενδύσεις και έμφαση στην έρευνα και ανάπτυξη χαρακτήρισαν το 2025 για τη Raycap, την ελληνική καινοτόμο βιομηχανία που ίδρυσε ο Κώστας Αποστολίδης και δραστηριοποιείται, μεταξύ άλλων, στις λύσεις ηλεκτρικής προστασίας και τηλεπικοινωνιακών δικτύων. Με επικεφαλής πλέον την Καλίσσα Αποστολίδη, η εταιρεία συνεχίζει να στηρίζει την ανάπτυξή της στη διεθνή παρουσία και την τεχνολογική καινοτομία. Ο κύκλος εργασιών της Raycap διαμορφώθηκε το 2025 στα 148,26 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 8,91 εκατ. ευρώ και τα EBITDA σε 14,26 εκατ. ευρώ. Το εξωτερικό παρέμεινε ο βασικός πυλώνας των πωλήσεων, επιβεβαιώνοντας τον έντονα διεθνοποιημένο χαρακτήρα της εταιρείας. Οι εξαγωγές έφθασαν τα 112,2 εκατ. ευρώ και αντιπροσώπευσαν το 75,68% του συνολικού κύκλου εργασιών. Με άλλα λόγια, περισσότερα από τρία στα τέσσερα ευρώ των εσόδων της Raycap προήλθαν από αγορές εκτός Ελλάδας. Την ίδια στιγμή, η Raycap συνέχισε να κατευθύνει σημαντικά κεφάλαια στην ενίσχυση της παραγωγικής της βάσης. Οι επενδύσεις σε ενσώματες ακινητοποιήσεις έφθασαν συνολικά τα 7,76 εκατ. ευρώ, με περίπου 6,48 εκατ. ευρώ να αφορούν τεχνικά έργα και κτίρια. Σε μηχανολογικό εξοπλισμό επενδύθηκαν 545,8 χιλ. ευρώ και σε έπιπλα και λοιπό εξοπλισμό 737,1 χιλ. ευρώ. Η έρευνα και ανάπτυξη παρέμεινε κεντρικό στοιχείο της στρατηγικής της, με τις σχετικές δαπάνες να ανέρχονται σε 7,11 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία συνέχισε την ανάπτυξη νέων προϊόντων για εφαρμογές ηλεκτρικής προστασίας και τηλεπικοινωνιακών δικτύων, ενισχύοντας παράλληλα το τμήμα R&D με εξειδικευμένο προσωπικό. Να σημειωθεί πως το 2025 η Raycap απασχολούσε κατά μέσο όρο 771 εργαζομένους.

Η αυξημένη διεθνής παρουσία φέρνει, ωστόσο, τη Raycap αντιμέτωπη και με προκλήσεις. Οι αμερικανικοί δασμοί στις εισαγωγές από ευρωπαϊκές χώρες δημιούργησαν αβεβαιότητα μέσα στο 2025 και επηρέασαν τη δραστηριότητα της εταιρείας, η οποία προχώρησε σε μέτρα για τον περιορισμό των επιπτώσεων. Για το 2026, η διοίκηση διατηρεί θετικές προσδοκίες, παρά τους αυξημένους δασμούς στη Βόρεια Αμερική και τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Εκτιμά ότι ο κύκλος εργασιών δεν θα επηρεαστεί αρνητικά, ενώ προσβλέπει σε περαιτέρω διεύρυνση του πελατολογίου, σημειώνοντας ότι οι προοπτικές παραμένουν θετικές σε όλους τους τομείς δραστηριότητας.

Η Celia Kritharioti

Αύξηση πωλήσεων, αλλά και διεύρυνση ζημιών, κατέγραψε το 2025 η Βασιλική Κριθαριώτη ΑΕ, ο οίκος μόδας που δραστηριοποιείται με τον διακριτικό τίτλο Celia Kritharioti. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε σε 585,6 χιλ. ευρώ, έναντι 486,4 χιλ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας αύξηση 20,39% ή κατά περίπου 99,2 χιλ. ευρώ. Η Celia Kritharioti έκλεισε τη χρήση του 2025 με ζημιές 71,45 χιλ. ευρώ, έναντι ζημιών 49,85 χιλ. ευρώ το 2024. Οι συσσωρευμένες ζημιές που μεταφέρονται σε νέα χρήση ανήλθαν σε 221,56 χιλ. ευρώ. Στον ισολογισμό, το σύνολο του ενεργητικού παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στα 1,163 εκατ. ευρώ, έναντι 1,159 εκατ. ευρώ το 2024. Ενίσχυση παρουσίασαν τα ταμειακά διαθέσιμα, τα οποία αυξήθηκαν σε 604,1 χιλ. ευρώ από 475,5 χιλ. ευρώ, ενώ τα αποθέματα περιορίστηκαν σε 448,4 χιλ. ευρώ από 541,8 χιλ. ευρώ. Ο μέσος αριθμός εργαζομένων κατά τη διάρκεια του 2025 διαμορφώθηκε σε 14 άτομα.

Ο Δημήτρης Δερπάνης και η «Στοά Χόλιγουντ»

Σε μια νέα επιχειρηματική κίνηση αυτή τη φορά στον χώρο της εστίασης στο κέντρο της Αθήνας προχωρά ο πρόεδρος του Ομίλου D GROUP, Δρ. Δημήτρης Δερπάνης. Προερχόμενος επιχειρηματικά από τον χώρο των Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), ο Δημήτρης Δερπάνης έχει τελευταία διευρύνει το πεδίο των δραστηριοτήτων του. Έχοντας προσφάτως επενδύσει στο Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας, πλέον στρέφει το ενδιαφέρον του και στην αγορά της εστίασης. Ο κ. Δερπάνης προχώρησε χθες στη σύσταση της εταιρείας STOA D 100 Μονοπρόσωπη ΙΚΕ με κύρια δραστηριότητα την παροχή γευμάτων από ψητοπωλεία και σουβλατζίδικα με σερβίρισμα, ενώ στους σκοπούς της περιλαμβάνεται ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων εστίασης, από εστιατόρια και καφέ έως delivery, fast food και catering. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η επιλογή της τοποθεσίας όπου θα λειτουργήσει η νέα επιχείρηση. Η έδρα της βρίσκεται στην Ακαδημίας 98-100, κοντά στην πλατεία Κάνιγγος, στο Μέγαρο της 7ης Τέχνης, το οποίο έχει μείνει γνωστό στην ιστορία της Αθήνας ως «Στοά Χόλιγουντ» ή «Στοά Πανταζοπούλου». Το εν λόγω κτίριο είναι στενά συνδεδεμένο με την ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου. Κατά τις δεκαετίες του 1950, του 1960 και του 1970 αποτέλεσε σημείο αναφοράς για τον κινηματογραφικό κόσμο της Αθήνας, καθώς εκεί είχαν εγκατασταθεί γραφεία εταιρειών παραγωγής και κινούνταν καθημερινά ηθοποιοί, σκηνοθέτες και παραγωγοί. Μεταξύ των εταιρειών που συνδέθηκαν με το Μέγαρο της 7ης Τέχνης ήταν η Φίνος Φιλμ, η Καραγιάννης-Καρατζόπουλος και η Κλακ Φιλμ.

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Δωρεά για την Ουκρανία

Σε νέα δωρεά προς το Ελληνικό Δημόσιο προχωρούν η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και η ΗΡΩΝ, αυτή τη φορά με στόχο την ενίσχυση της βοήθειας που παρέχεται στην Ουκρανία. Συγκεκριμένα, η ελληνική εταιρεία προσέφερε δύο βιομηχανικά συστήματα συνολικής αξίας 80.000 ευρώ. Η σχετική πρόταση δωρεάς υποβλήθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου 2026 και έγινε επίσημα αποδεκτή από το Ελληνικό Δημόσιο με απόφαση του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Η ΠΟΜΕΝΣ… πιάνει θέση «ΣΤΟ Κ.Ψ.Μ.»!

Μια ονομασία βγαλμένη κατευθείαν από τη στρατιωτική καθημερινότητα επέλεξε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΜΕΝΣ), ως trademark προς κατοχύρωση. Πρόκειται για το εμπορικό σήμα «ΣΤΟ Κ.Ψ.Μ.», μια φράση που κάθε φαντάρος και στρατιωτικός γνωρίζει καλά. Η αίτηση που κατατέθηκε στο μητρώο σημάτων του υπουργείου Ανάπτυξης προβλέπει πως το σήμα «ΣΤΟ Κ.Ψ.Μ.» θα περικλείει ηλεκτρονικές και έντυπες εφημερίδες, περιοδικά, διαδικτυακές εκδόσεις, διαφημιστικές υπηρεσίες, μετάδοση περιεχομένου μέσω Διαδικτύου, αλλά και επιμόρφωση, επαγγελματική κατάρτιση, αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες. Τι ακριβώς ετοιμάζει η Ομοσπονδία δεν αποκαλύπτεται στον φάκελο. Το μόνο βέβαιο είναι ότι, αν μέχρι σήμερα το Κ.Ψ.Μ. ήταν σημείο συνάντησης των στρατιωτικών, τώρα το «ΣΤΟ Κ.Ψ.Μ.» φιλοδοξεί, όπως όλα δείχνουν, να γίνει και σημείο συνάντησης της ενημέρωσης.