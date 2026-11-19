Τα συστήματα μπαταριών είναι γνωστό ότι έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με τη ζωή τους να υπερβαίνει τα δέκα χρόνια.

Η μακροχρόνια αντοχή της μπαταρίας υψηλής τάσης εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους προβληματισμούς για μία αρκετά μεγάλη μερίδα αγοραστών που σκέφτεται να αποκτήσει ένα σύγχρονο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Τα βασικά ερωτήματα στα οποία αναζητά απαντήσεις είναι πόσο γρήγορα μειώνεται η χωρητικότητα μίας μπαταρίας, εάν επηρεάζεται η μπαταρία από την καθημερινή φόρτιση και πόσα χρόνια μπορεί να διατηρήσει την απόδοσή της σε ικανοποιητικά επίπεδα.

Έρευνα της Ford

Έρευνα που έχει πραγματοποιήσει η Ford δίνει πειστικές απαντήσεις στους προβληματισμούς των πελατών αναφορικά με τη μακροζωία και την αντοχή των μπαταριών, παρουσιάζοντας πραγματικά δεδομένα από τη χρήση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων της. Συγκεκριμένα, περισσότερα από πέντε χρόνια μετά την πρώτη κυκλοφορία της Mustang Mach-E, η Ford ανέλυσε την κατάσταση υγείας των μπαταριών σε περισσότερα από 36.000 οχήματα που κατασκευάστηκαν το 2021, τα οποία έχουν διανύσει συνολικά μέχρι και σήμερα περίπου 3,2 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα σε ΗΠΑ και Καναδά.

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά αναφορικά με την υγεία των μπαταριών των συγκεκριμένων οχημάτων, οι οποίες, έπειτα από περίπου πέντε χρόνια χρήσης, διατηρούν το 92% της αρχικής αξιοποιήσιμης χωρητικότητάς τους. Ακόμη πιο σημαντικό είναι το γεγονός ότι η κατάσταση της υγείας της μπαταρίας στο 95% των αυτοκινήτων της συγκεκριμένης ομάδας βρίσκεται μεταξύ 87% και 97%.

Η ανάλυση της Ford περιλαμβάνει, επίσης, περιπτώσεις ιδιοκτητών με εξαιρετικά υψηλή χρήση των οχημάτων τους. Ειδικότερα, περισσότερες από 2.000 Mustang Mach-E ήδη έχουν διανύσει πάνω από 160.000 χιλιόμετρα με την αρχική μπαταρία τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η κατάσταση της υγείας των μπαταριών κυμαίνεται κατά μέσο όρο πάνω από 91%. Παράλληλα με αυτές τις περιπτώσεις, πάνω από 30 οδηγοί της Mustang Mach-E έχουν υπερβεί τα 320.000 χιλιόμετρα με τις μπαταρίες των αυτοκινήτων τους να διατηρούν κατά μέσο όρο το 88% της αρχικής χωρητικότητάς τους. Ανάμεσα στις χαρακτηριστικές περιπτώσεις ξεχωρίζει και μία Mustang Mach-E του 2022 που έχει διανύσει πάνω από 640.000 χιλιόμετρα με την εργοστασιακή μπαταρία.

Τα συστήματα μπαταριών είναι γνωστό ότι έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με τη ζωή τους να υπερβαίνει τα δέκα χρόνια. Φυσικά η κατάσταση της υγείας μίας μπαταρίας εξαρτάται από τις θερμοκρασίες του περιβάλλοντος, τις κλιματικές συνθήκες και τα προφίλ φόρτισης. Μερικές απλές, καθημερινές συνήθειες μπορούν να συμβάλουν στη διατήρηση της απόδοσης των μπαταριών σε βάθος χρόνου. Η φόρτιση στο σπίτι, δηλαδή η φόρτιση με εναλλασσόμενο ρεύμα (AC) μέσω οικιακού φορτιστή, αποτελεί την πιο κατάλληλη και προτεινόμενη επιλογή. Η ταχεία φόρτιση με συνεχές ρεύμα (DC) είναι προτιμότερο να χρησιμοποιείται όταν υπάρχει πραγματική ανάγκη, όπως σε μεγάλα ταξίδια.

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Τέλος, είναι καλό η μπαταρία να προστατεύεται από τις ακραίες θερμοκρασίες. Όταν υπάρχει δυνατότητα στάθμευσης του οχήματος σε σκιερό μέρος, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες, θα βοηθήσει στη μακροζωία της μπαταρίας, ενώ η προετοιμασία της μπαταρίας πριν από την αναχώρηση και όσο το αυτοκίνητο παραμένει συνδεδεμένο στον φορτιστή βοηθά στη διαχείριση της θερμοκρασίας της.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ