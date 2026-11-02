Η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία εξετάζει την παραγωγή οχημάτων στον Καναδά, αναζητώντας εργοστασιακές εγκαταστάσεις και τοπικούς συνεργάτες, καθώς σχεδιάζει την είσοδό της στην αγορά το 2027.

Η επέκταση της Chery στη Βόρεια Αμερική ενδέχεται να αποκτήσει και παραγωγική διάσταση, καθώς η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία εξετάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας μονάδας κατασκευής αυτοκινήτων στον Καναδά. Η εταιρεία αναζητά διαθέσιμες εγκαταστάσεις που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για τον σκοπό αυτό, χωρίς να αποκλείει τη συνεργασία με τοπικούς επενδυτές. Η συγκεκριμένη προσέγγιση θα μπορούσε να περιορίσει το κόστος της επένδυσης και να επιταχύνει την έναρξη των εργασιών, αποφεύγοντας την κατασκευή ενός εργοστασίου από την αρχή. Όπως δήλωσε στο Bloomberg ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Chery, Guibing Zhang, η εταιρεία εξετάζει διαφορετικές επιλογές, θεωρώντας ότι η καναδική αγορά παρουσιάζει ενδιαφέρον ακόμη και χωρίς τη δυνατότητα πρόσβασης στις ΗΠΑ. Προς το παρόν, πάντως, δεν έχουν ληφθεί οριστικές αποφάσεις για την τοποθεσία ή το μοντέλο της επένδυσης.

Εμπορική είσοδος το 2027 με Omoda και Jaecoo

Το πρώτο βήμα για την κινεζική εταιρεία είναι η έναρξη των πωλήσεων στον Καναδά το 2027, με τις Omoda και Jaecoo να βρίσκονται στο επίκεντρο των σχεδίων της. Μέσω των δύο εμπορικών σημάτων, η Chery θα επιδιώξει να αποκτήσει παρουσία σε μια αγορά όπου ο ανταγωνισμός εντείνεται και οι καταναλωτές έχουν πρόσβαση σε ολοένα περισσότερες επιλογές ηλεκτροκίνητων και εξηλεκτρισμένων μοντέλων.

Η αρχική διάθεση οχημάτων που θα εισάγονται από το εξωτερικό θα δώσει στην εταιρεία τη δυνατότητα να μετρήσει την ανταπόκριση του κοινού και να αξιολογήσει τις εμπορικές προοπτικές της. Παράλληλα, θα χρειαστεί να αναπτύξει δίκτυο αντιπροσώπων και υπηρεσιών υποστήριξης, προκειμένου να εξασφαλίσει την απαραίτητη κάλυψη μετά την πώληση.

Η δημιουργία εργοστασίου θα αποτελούσε το επόμενο στάδιο αυτής της στρατηγικής, εφόσον διαπιστωθεί ότι υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες. Η αξιοποίηση υφιστάμενων εγκαταστάσεων και η συμμετοχή καναδικών επιχειρήσεων θα μπορούσαν να διευκολύνουν την υλοποίηση ενός τέτοιου σχεδίου.

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Οι αλλαγές στους δασμούς δημιουργούν νέα δεδομένα

Σημαντική παράμετρος για την κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία είναι η νέα εμπορική συμφωνία μεταξύ Καναδά και Κίνας για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Η συμφωνία που επιτεύχθηκε τον Ιανουάριο του 2026 προβλέπει τη δυνατότητα εισαγωγής έως και 49.000 κινεζικών ηλεκτρικών οχημάτων ετησίως με δασμό 6,1%, αντί της πρόσθετης επιβάρυνσης 100% που ίσχυε προηγουμένως. Η συγκεκριμένη ποσόστωση αναμένεται να αυξάνεται κατά 6,5% κάθε χρόνο.

Η εξέλιξη αυτή βελτιώνει τις προϋποθέσεις για την εμπορική διάθεση κινεζικών μοντέλων, χωρίς ωστόσο να εξαλείφει όλα τα εμπόδια. Για την Chery, η τοπική παραγωγή θα μπορούσε να προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας και να ενισχύσει τη θέση της στην αγορά.

Η καναδική κυβέρνηση, από την πλευρά της, επιδιώκει να συνδέσει την προσέλκυση ξένων επενδύσεων με ουσιαστικά οφέλη για την εγχώρια οικονομία. Η υπουργός Βιομηχανίας, Mélanie Joly, έχει πραγματοποιήσει επαφές με εκπροσώπους των Chery, BYD και Geely, με αντικείμενο τις δυνατότητες συνεργασίας.

Η Οτάβα θέλει οι επενδύσεις να περιλαμβάνουν τοπική παραγωγική δραστηριότητα, ανάπτυξη προμηθευτικών δικτύων και δημιουργία θέσεων εργασίας, αντί να περιορίζονται στη συναρμολόγηση οχημάτων από εισαγόμενα εξαρτήματα.

Στο ίδιο πεδίο και οι BYD και Geely

Το ενδιαφέρον της Chery εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια κινεζικών αυτοκινητοβιομηχανιών να διευρύνουν την παρουσία τους στον Καναδά. Η BYD έχει εξετάσει τη δυνατότητα αξιοποίησης του ανενεργού εργοστασίου της Stellantis στο Μπράμπτον του Οντάριο, ενώ η Geely σχεδιάζει επίσης την εμπορική είσοδό της στην καναδική αγορά το 2027. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχουν ανακοινωθεί οριστικές αποφάσεις για την εγκατάσταση τοπικών παραγωγικών μονάδων από τις συγκεκριμένες εταιρείες.

Το μεγαλύτερο εμπόδιο για μια ευρύτερη επέκταση στη Βόρεια Αμερική παραμένει η αγορά των ΗΠΑ. Οι υψηλοί δασμοί και οι περιορισμοί που αφορούν την τεχνολογία των κινεζικών οχημάτων δυσκολεύουν την πρόσβαση των κατασκευαστών, ενώ η παραγωγή στον Καναδά δεν εξασφαλίζει αυτομάτως τη δυνατότητα πώλησης αυτοκινήτων στην αμερικανική αγορά.

Επομένως, μια καναδική εγκατάσταση θα είχε πρωτίστως στόχο την εξυπηρέτηση της εγχώριας αγοράς και την ενίσχυση της παρουσίας της Chery στην περιοχή. Η εταιρεία διαθέτει ήδη διεθνή παραγωγική δραστηριότητα μέσω συνεργασίας στην Ισπανία, έχει αναλάβει εργοστάσιο της Nissan στη Νότια Αφρική και εξετάζει δυνατότητες παραγωγής στο Σάντερλαντ της Βρετανίας.

Εφόσον το καναδικό σχέδιο προχωρήσει, θα προστεθεί ακόμη ένας κρίκος στο διεθνές παραγωγικό της δίκτυο, ενισχύοντας τη στρατηγική της για ανάπτυξη σε αγορές εκτός Κίνας.