Ενώ επίκειται η αποδυνάμωσή του στις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Μια ενδιαφέρουσα διπλωματική αντίφαση αναδεικνύεται από τις διεργασίες στις Βρυξέλλες για τη σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον Καναδά. Την ώρα που η ΕΕ επιχειρεί να ενισχύσει τους δεσμούς της με την Οτάβα, αναζητώντας μεγαλύτερη στρατηγική αυτονομία απέναντι στις πιέσεις του Ντόναλντ Τραμπ, η Αθήνα συγκαταλέγεται στις πρωτεύουσες (μαζί με Βερολίνο, Παρίσι και Ρώμη) που έβαλαν φρένο στην πρόταση να αποκτήσει ο Καναδάς καθεστώς «συνδεδεμένου μέλους».

Επισήμως, οι ελληνικές ενστάσεις αφορούν τη νομική ασάφεια του νέου καθεστώτος, το οποίο δεν προβλέπεται από τις ευρωπαϊκές συνθήκες. Ωστόσο, η συγκυρία προσφέρεται και για μια δεύτερη, πολιτική ανάγνωση: η ελληνική κυβέρνηση εμφανίζεται ιδιαίτερα προσεκτική απέναντι σε μια πρωτοβουλία που έχει προκαλέσει την οργή του Αμερικανού προέδρου.

Το παράδοξο είναι ότι η στάση αυτή καταγράφεται μόλις λίγες ημέρες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου στις ΗΠΑ, οι οποίες ενδέχεται να μεταβάλουν τους συσχετισμούς στο Κογκρέσο σε βάρος των Ρεπουμπλικανών και, επομένως, τα περιθώρια κινήσεων του Τραμπ.

Διπλωματικές πηγές αναρωτιούνται αν μια τέτοια επιλογή θα αποδειχθεί επιπόλαιος συγκυριακός υπολογισμός σε μια περίοδο που οι αμερικανικές πολιτικές ισορροπίες αλλάζουν.

Α.