Οι αναταράξεις επεκτάθηκαν και στις μετοχές εταιρειών του κλάδου.

Ισχυρές πιέσεις εκδηλώνονται στην αγορά κρυπτονομισμάτων μετά την ανακοίνωση κυβερνοεπίθεσης στη Binance, με εκτιμώμενο αντίκτυπο 6,3 δισ. δολαρίων. Το Bitcoin υποχώρησε την Παρασκευή περισσότερο από 4%, στα 77.994,96 δολάρια, καθώς οι ανησυχίες για την ασφάλεια του μεγαλύτερου ανταλλακτηρίου επιβάρυναν το επενδυτικό κλίμα.

Οι αναταράξεις επεκτάθηκαν και στις μετοχές εταιρειών του κλάδου. Η Circle, εκδότρια του ψηφιακού νομίσματος σταθερής αξίας USDC, κατέγραψε πτώση περίπου 5% στις συναλλαγές μετά το κλείσιμο της Πέμπτης, ενώ συμμετείχε στην προσπάθεια δέσμευσης κεφαλαίων που συνδέονται με την επίθεση.

Σύμφωνα με το CNBC, το περιστατικό αποτελεί τη μεγαλύτερη κυβερνοεπίθεση στην ιστορία των κρυπτονομισμάτων.

Η απάντηση της Binance και οι έρευνες για την επίθεση

Η Binance ανακοίνωσε ότι έχουν παγώσει ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία περίπου 3 δισ. δολαρίων και δεσμεύθηκε να καλύψει όλες τις απώλειες, αξιοποιώντας το ταμείο προστασίας χρηστών SAFU και εταιρικούς πόρους.

Η εταιρεία διαβεβαίωσε ότι τα κεφάλαια των πελατών παραμένουν ασφαλή. Ωστόσο, η προσωρινή αναστολή υπηρεσιών και το μέγεθος του περιστατικού βρέθηκαν στο επίκεντρο, την ώρα που συνεχίζονται οι έρευνες για τον τρόπο πρόσβασης του δράστη στα συστήματα.

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Τα πρώτα ευρήματα παραπέμπουν σε πιθανή παραβίαση φορητού υπολογιστή μηχανικού DevOps. Σύμφωνα με τη Binance, η πρόσβαση αυτή ενδέχεται να επέτρεψε στον εισβολέα να εισέλθει σε υποδομή υπηρεσιών και να υποβάλει μη εξουσιοδοτημένες συναλλαγές ανάληψης. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν εντοπιστεί στοιχεία διαρροής ιδιωτικών κλειδιών πορτοφολιών.

Το ανταλλακτήριο ανακοίνωσε προσωρινή αναστολή καταθέσεων και αναλήψεων. Η συνιδρύτριά του, Γι Χε, ανέφερε πάντως ότι οι καταθέσεις λειτουργούσαν κανονικά και παρέμεναν ανεπηρέαστες.

Η επανέναρξη των αναλήψεων αναμένεται να αρχίσει εντός 48 ωρών, καθώς ενισχύονται οι έλεγχοι ασφαλείας και οι περιορισμοί διευθύνσεων.

Πάγωμα δισεκατομμυρίων σε κρυπτονομίσματα

Στην επιχείρηση περιορισμού των απωλειών συμμετέχουν η Circle, η Tether και η Ripple. Η πρώτη ανακοίνωσε πάγωμα περισσότερων από 800 εκατ. σε USDC, η δεύτερη άνω του 1,5 δισ. σε USDT, ενώ η Ripple βοήθησε στην ακινητοποίηση 200 εκατ. δολαρίων.

Παράλληλα, η Arkham Intelligence συνέδεσε σχεδόν 6 δισ. δολάρια σε bitcoin, ether, solana και άλλα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία με 55 διευθύνσεις πορτοφολιών που αποδίδει στην πιθανή επίθεση.

Η Binance συνεργάζεται με διωκτικές αρχές και εταιρείες ανάλυσης blockchain για την ιχνηλάτηση και ανάκτηση των κεφαλαίων. Έχει προαναγγείλει τεχνική έκθεση και επικαιροποιημένα στοιχεία αποθεματικών μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων. Το νέο πλήγμα ακολουθεί την επίθεση στη Bybit το 2025, με απώλειες περίπου 1,5 δισ. δολαρίων, και κλοπή άνω των 350 εκατ. δολαρίων από την Bitget.