Η υπόθεση έφτασε στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, η οποία με απόφασή της στις 6 Αυγούστου 2026 απέρριψε την προσφυγή της και άφησε σε ισχύ το χρεωστικό εκκαθαριστικό.

Μπλεγμένη με την εφορία βρέθηκε φορολογούμενη μετά από επενδύσεις σε ομόλογα, ETFs και κρυπτονομίσματα, καθώς αγορές επενδυτικών προϊόντων που είχε κάνει μέσα στο 2024 δεν είχαν δηλωθεί στον σωστό κωδικό της φορολογικής δήλωσης.

Η υπόθεση έφτασε στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, η οποία με απόφασή της στις 6 Αυγούστου 2026 απέρριψε την προσφυγή της και άφησε σε ισχύ το χρεωστικό εκκαθαριστικό.

Όλα ξεκίνησαν από τη φορολογική δήλωση του 2024. Η γυναίκα είχε δηλώσει περίπου 42.830 ευρώ ως κέρδος από επενδύσεις στο εξωτερικό. Δεν είχε δηλώσει, όμως, αγορές επενδυτικών προϊόντων συνολικής αξίας 323.869 ευρώ. Μετά τον έλεγχο και την τροποποιητική δήλωση, προέκυψε μεγάλος φόρος προς πληρωμή.

Οι αγορές

Οι αγορές αφορούσαν ένα ομόλογο και τρία ETFs. Συγκεκριμένα, είχε τοποθετήσει χρήματα σε ομόλογο της ΔΕΗ, στο Grayscale Bitcoin Trust, στο Grayscale Ethereum Trust και στο iShares MSCI India.

Για την Εφορία, το βασικό ζήτημα ήταν ότι αυτές οι αγορές θεωρούνται τεκμήριο. Με απλά λόγια, όταν κάποιος διαθέτει ένα μεγάλο ποσό για να αγοράσει τέτοιου είδους επενδυτικά προϊόντα, πρέπει να μπορεί να δικαιολογήσει φορολογικά από πού βρήκε τα χρήματα. Οι συγκεκριμένες αγορές, όμως, δεν είχαν περαστεί στον σχετικό κωδικό της δήλωσης.

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Η φορολογούμενη υποστήριξε ότι τα χρήματα δεν εμφανίστηκαν από το πουθενά. Όπως ανέφερε, είχε πουλήσει παλαιότερα ομόλογα και χρησιμοποίησε τα χρήματα για να κάνει τις νέες επενδύσεις.

Μη προβλεπόμενη διαδικασία

Η ΔΕΔ δεν δέχθηκε, όμως, ότι αυτό αρκούσε για να καλυφθεί το τεκμήριο. Έκρινε ότι ο τρόπος με τον οποίο επικαλέστηκε τις προηγούμενες επενδύσεις δεν αποτελούσε την προβλεπόμενη διαδικασία ανάλωσης κεφαλαίου προηγούμενων ετών.

Ξεχωριστό κεφάλαιο αποτέλεσαν τα κρυπτονομίσματα. Η γυναίκα υποστήριξε ότι είχε βγάλει κέρδος περίπου 42.830 ευρώ από πωλήσεις crypto και το είχε δηλώσει ως υπεραξία από μεταβίβαση τίτλων.

Η ΔΕΔ απέρριψε και αυτό το επιχείρημα. Σύμφωνα με την απόφαση, τα κρυπτονομίσματα δεν περιλαμβάνονται στους τίτλους που απαριθμούνται στις συγκεκριμένες διατάξεις για τη φορολόγηση της υπεραξίας.

Η φορολογική αρχή άφησε ωστόσο ένα «παράθυρο» για τη φορολογούμενη. Η ΔΕΔ ανέφερε ότι μπορεί να επικαλεστεί κεφάλαια προηγούμενων ετών για να καλύψει τα τεκμήρια και να υποβάλει νέα τροποποιητική δήλωση για το 2024. Προς το παρόν, όμως, η προσφυγή της απορρίφθηκε και ο τελικός λογαριασμός παρέμεινε στα 48.865,25 ευρώ.