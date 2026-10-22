Υπογράμμισε ότι οι διαφοροποιήσεις στις αποδόσεις των κρατικών τίτλων δεν αντανακλούν αποκλειστικά τη δημοσιονομική κατάσταση κάθε χώρας.

Σε ένα ολοένα πιο απαιτητικό περιβάλλον κινούνται οι ευρωπαϊκές αγορές ομολόγων, καθώς η άνοδος των επιτοκίων, οι αυξημένες δημοσιονομικές ανάγκες και ο ανταγωνισμός με τους τεχνολογικούς κολοσσούς δημιουργούν νέες πιέσεις στη χρηματοδότηση των κρατών.

Τις προκλήσεις αυτές ανέδειξε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας σε εκδήλωση του ΕΛΙΑΜΕΠ με τον συγγραφέα Τζουλιάνο ντα Έμπολι.

Άνοδος επιτοκίων και αυξημένες δημοσιονομικές ανάγκες

Ο υπουργός επισήμανε ότι το μέσο δεκαετές επιτόκιο στην Ευρώπη έχει αυξηθεί στο 4%, έναντι 1,1% πριν από μία δεκαετία, ενώ το μέσο δημοσιονομικό έλλειμμα έχει διπλασιαστεί την ίδια περίοδο. Παράλληλα, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις καλούνται να χρηματοδοτήσουν αυξημένες αμυντικές δαπάνες, κοινωνικές ανάγκες που συνδέονται με τη γήρανση του πληθυσμού και επενδύσεις σε ένα περιβάλλον υψηλού ενεργειακού κόστους.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον ανταγωνισμό για την άντληση κεφαλαίων, τονίζοντας ότι εταιρείες όπως η Microsoft, η Amazon και η Google διεκδικούν πλέον χρηματοδότηση από τις ίδιες αγορές στις οποίες προσφεύγουν τα κράτη. Η εξέλιξη αυτή, που συνδέεται με τις τεράστιες επενδυτικές ανάγκες της Τεχνητής Νοημοσύνης, ενισχύει τις πιέσεις στις αποδόσεις των ομολόγων.

Οι αποδόσεις των ομολόγων και οι αλλαγές στην παγκόσμια οικονομία

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι οι διαφοροποιήσεις στις αποδόσεις των κρατικών τίτλων δεν αντανακλούν αποκλειστικά τη δημοσιονομική κατάσταση κάθε χώρας, αλλά και τις βαθύτερες μεταβολές στην παγκόσμια οικονομία.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παρά τις δυσκολίες, εμφανίστηκε αισιόδοξος για την ανθεκτικότητα της Ευρώπης, επισημαίνοντας ότι, σε σύγκριση με την κρίση του 2010, διαθέτει ισχυρότερους θεσμούς, καλύτερα κεφαλαιοποιημένες τράπεζες και μηχανισμούς προστασίας, όπως ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας.

Αναφερόμενος στη δημοσιονομική πειθαρχία, σημείωσε ότι μόλις πέντε από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ καταγράφουν πλεόνασμα, μεταξύ των οποίων τέσσερις χώρες που είχαν ενταχθεί σε προγράμματα του ΔΝΤ.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη και η αναδιανομή του εισοδήματος

Στο πεδίο της Τεχνητής Νοημοσύνης, προειδοποίησε για πιθανή μεταφορά εισοδήματος από την εργασία προς το κεφάλαιο, υπογραμμίζοντας την ανάγκη προσαρμογής της κοινωνικής ασφάλισης και επανασχεδιασμού της εκπαίδευσης.

Παράλληλα, ζήτησε πιο στοχευμένες ευρωπαϊκές επενδύσεις και κοινή στρατηγική απέναντι στις ΗΠΑ και την Κίνα, με αξιοποίηση των προτάσεων Ντράγκι και Λέτα.

Από την πλευρά του, ο Τζουλιάνο ντα Έμπολι αναγνώρισε την ανθεκτικότητα της Ευρώπης απέναντι στις διαδοχικές κρίσεις, χαρακτηρίζοντας την ελληνική κυβέρνηση ένα από τα ελπιδοφόρα παραδείγματα πολιτικής ηγεσίας στην ευρωπαϊκή σκηνή.