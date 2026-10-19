Σύμφωνα με τις κυβερνητικές προβλέψεις, η ελληνική οικονομία θα αναπτυχθεί κατά 2,3% το 2027, έναντι 1,2% στην Ευρωζώνη, ενώ η ανεργία αναμένεται να υποχωρήσει στο 7,9%, στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2008.

Ανάπτυξη υψηλότερη από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, μείωση της ανεργίας, αύξηση μισθών και νέες παρεμβάσεις για την ενίσχυση των νοικοκυριών προβλέπει το Προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 2027, σύμφωνα με όσα παρουσίασε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, στη Βουλή.

Μιλώντας στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων, ο υπουργός υπογράμμισε ότι η ελληνική οικονομία διατηρεί την ανθεκτικότητά της παρά τη διεθνή αβεβαιότητα, την ενεργειακή κρίση και τις αναταράξεις στις αγορές.

Σύμφωνα με τις κυβερνητικές προβλέψεις, η ελληνική οικονομία θα αναπτυχθεί κατά 2,3% το 2027, έναντι 1,2% στην Ευρωζώνη, ενώ η ανεργία αναμένεται να υποχωρήσει στο 7,9%, στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2008. Οι αμοιβές ανά εργαζόμενο προβλέπεται να αυξηθούν κατά 3,9%, με τον πληθωρισμό να διαμορφώνεται στο 2,6%.

Ο κ. Πιερρακάκης αναγνώρισε ότι η ακρίβεια εξακολουθεί να αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα για τα ελληνικά νοικοκυριά, επισημαίνοντας ότι η ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης παραμένει βασική κυβερνητική προτεραιότητα.

Μέτρα στήριξης

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στα νέα μέτρα στήριξης, συνολικού δημοσιονομικού αποτυπώματος 2,2 δισ. ευρώ για το 2027. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η μείωση της προκαταβολής φόρου των ελεύθερων επαγγελματιών από 55% σε 50%, ο μηδενισμός του φορολογικού συντελεστή για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ σε κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και τρίτεκνους, καθώς και η αύξηση της ετήσιας ενίσχυσης των συνταξιούχων από 300 σε 400 ευρώ.

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Παράλληλα, προβλέπεται επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ μικτά για τους δημοσίους υπαλλήλους, περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών από τον Απρίλιο του 2027 και συνέχιση των αυξήσεων στον κατώτατο μισθό, με στόχο τα 1.000 ευρώ τον Ιανουάριο του 2028. Για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος προωθείται το πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙΙ», ύψους 2 δισ. ευρώ.

Στο μέτωπο των επενδύσεων, προβλέπεται αύξηση 7,9%, ενώ το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ενισχύεται στα 11 δισ. ευρώ. Παράλληλα, σχεδιάζεται νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα 1,5 δισ. ευρώ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Όσον αφορά τα δημόσια οικονομικά, το χρέος εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει στο 128,8% του ΑΕΠ το 2027, με πρωτογενές πλεόνασμα 3,3%.

Αναφερόμενος στην ενεργειακή κρίση, ο υπουργός σημείωσε ότι οι κυβερνητικές παρεμβάσεις έχουν φτάσει τα 1,4 δισ. ευρώ.

«Η ευθύνη μιας κυβέρνησης είναι να στηρίζει τους πολίτες στις δυσκολίες. Κυρίως όμως, να τους δίνει τη δύναμη να τις ξεπερνούν», τόνισε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, καταλήγοντας ότι η Ελλάδα βρίσκεται μπροστά σε μια νέα εποχή, με τη δυνατότητα να καθορίσει η ίδια τους όρους της προόδου της.