Ο φετινός χειμώνας αναμένεται ιδιαίτερα δαπανηρός για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Σε υψηλά επίπεδα διατηρούνται οι τιμές των καυσίμων, ενώ η χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας έχει εκτοξεύει.

Στην αγορά καυσίμων, η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων διαμορφώνεται σήμερα στα 2,194 ευρώ το λίτρο, ενώ η αμόλυβδη 100 οκτανίων φτάνει τα 2,447 ευρώ. Το πετρέλαιο κίνησης πωλείται κατά μέσο όρο στα 2,124 ευρώ το λίτρο, το υγραέριο κίνησης στα 1,165 ευρώ, ενώ το πετρέλαιο θέρμανσης διαμορφώνεται στα 1,564 ευρώ το λίτρο.

Οι ανατιμήσεις είναι ιδιαίτερα σημαντικές σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου, η αμόλυβδη ήταν ακριβότερη κατά 26% σε ετήσια βάση, το πετρέλαιο κίνησης κατά 39,4% και το πετρέλαιο θέρμανσης κατά 38,7%.

Αντίστοιχα έντονες είναι οι πιέσεις στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, όπου η ημερήσια μέση χονδρεμπορική τιμή φτάνει σήμερα τα 232 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Η μέση τιμή του Οκτωβρίου διαμορφώνεται στα 169 ευρώ ανά μεγαβατώρα, αυξημένη κατά 8% έναντι του Σεπτεμβρίου και κατά 54% σε σχέση με τον Ιούλιο, όταν βρισκόταν στα 109,95 ευρώ. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί προϋποθέσεις για νέες αυξήσεις στα κυμαινόμενα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας τον Νοέμβριο.

Στη χαμηλή τάση, όπου εντάσσονται νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις, η μέση τιμή ηλεκτρικής ενέργειας έχει αυξηθεί από 0,24 σε 0,27 ευρώ ανά κιλοβατώρα, επιβαρύνοντας τους μηνιαίους λογαριασμούς κατά περίπου 76 εκατ. ευρώ συνολικά.

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Το μεγαλύτερο μέρος της πρόσθετης ενεργειακής επιβάρυνσης προέρχεται από τις ανατιμήσεις στα καύσιμα, οι οποίες αυξάνουν τη συνολική μηνιαία δαπάνη νοικοκυριών και επιχειρήσεων κατά περίπου 522 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με πέρυσι, πριν από τις κρατικές επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις των διυλιστηρίων. Από αυτά, 242,6 εκατ. ευρώ αφορούν το πετρέλαιο κίνησης, 138,5 εκατ. ευρώ την αμόλυβδη και 129,2 εκατ. ευρώ το πετρέλαιο θέρμανσης. Στο φυσικό αέριο, οι ανατιμήσεις προσθέτουν τουλάχιστον 50 εκατ. ευρώ τον μήνα κατά τη χειμερινή περίοδο.

Επιδοτήσεις

Απέναντι στις αυξήσεις, οι κρατικές επιδοτήσεις στα καύσιμα ανέρχονται σε περίπου 98,7 εκατ. ευρώ μηνιαίως, ενώ η συνεισφορά των διυλιστηρίων υπολογίζεται σε 44,5 εκατ. ευρώ. Παρά δε τις παρεμβάσεις, η επιβάρυνση παραμένει σημαντική, με τον εφετινό χειμώνα να αναμένεται ιδιαίτερα δαπανηρός για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.