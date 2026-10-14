Τα μέτρα που ανακοινώνονται σήμερα για πετρέλαιο θέρμανσης, diesel και βενζίνη.

Το μόνο βαρύ εκλογικό χαρτί που διαπιστώνει ότι διαθέτει η κυβέρνηση -μετά από επτά χρόνια – είναι η «πολιτική σταθερότητα». Και απέναντι στο κυβερνητικό δίλημμα στέκεται απειλητικά η «ενεργειακή βαρυχειμωνιά» για τους πολίτες.

Αυτό το προεκλογικό «ντέρμπι» θα καθορίσει και το εκλογικό αποτέλεσμα. Υπέρ ή κατά της κυβέρνησης και του Κ. Μητσοτάκη.

Στο Μαξίμου φτιάχνουν αναχώματα για την ακρίβεια και ταυτόχρονα φροντίζουν να κρατούν ψηλά τη σημαία της αβεβαιότητας εν μέσω πολλαπλών διεθνών κρίσεων.

Επιδότηση 35-40 λεπτών ώστε να πέσει η τιμή κάτω από 1,60

Σήμερα το υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνει τα μέτρα για την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης το πετρέλαιο κίνησης και την βενζίνη. Και εξειδικεύει τα του επιδόματος θέρμανσης που αυξάνεται κατά 30%.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες του Dnews – και με άγνωστο «χ» την τιμή του πετρελαίου σήμερα και αύριο που ξεκινάει η διάθεση του- η κυβέρνηση έχει στόχο να ρίξει την τιμή στο 1,58- 1,60 ευρώ το λίτρο. Με επιδότηση να κυμαίνεται συνολικά στα 35-40 λεπτά. Και με τα διυλιστήρια να συνδράμουν τελικά με 20 λεπτά στην επιδότηση.

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Στόχος το 1,40 για τους ευάλωτους

Μαζί με την αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης που θα εξειδικευτεί σήμερα, η κυβέρνηση εκτιμά ότι η τιμή για τους 1.170.000 δικαιούχους θα πέσει κοντά στο 1,40 ευρώ το λίτρο περιορίζοντας έτσι το επιπλέον κόστος για τα ευάλωτα νοικοκυριά.

Σε ότι αφορά την βενζίνη το υπουργείο Οικονομικών αναμένεται να ανακοινώσει την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών. Αυτή τη φορά από χρήματα του κράτους και όχι των διυλιστηρίων.

Στη Σύνοδο παραπέμπεται η βενζίνη

Με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Π. Μαρινάκη να παραπέμπει στα αποτελέσματα της Συνόδου Κορυφής για επιπλέον στήριξη στην αμόλυβδη. Ενώ παράταση - στο ίδιο ποσό των 15 λεπτών – αναμένεται να ανακοινωθεί και για το πετρέλαιο κίνησης.

Αντίδοτο στην ακρίβεια η... ελπίδα

Αν η κυβέρνηση δεν καταφέρει να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την νέα ακρίβεια που έρχεται ..καλπάζοντας τότε θα κατεβάσει τον πήχη στα μέτρα του φόβου. Με επικοινωνιακό πρόσημο όχι τον «φόβο» αλλά την «ελπίδα».

Το νέο κυβερνητικό αφήγημα που περιέγραψε ο Παύλος Μαρινάκης είναι ότι στις μεγάλες κρίσεις η Ν.Δ. έχει λύσεις. Ενώ οι άλλοι όχι.

Διότι το Μαξίμου γνωρίζει ότι αν χάσει το στοίχημα της ακρίβειας οι διαρροές πλέον θα είναι πολλαπλές. Και προς το κέντρο και προς τα δεξιά της. Αφού η ζοφερή καθημερινότητα θα απλωθεί οριζόντια σε όλη την κοινωνία.

Μετράει απώλειες στην Περιφέρεια

Ήδη, το κυβερνών κόμμα έχει απωλέσει άνα εκατομμύριο ψήφους και παλεύει να επαναπατρίσει δυσαρεστημένους ψηφοφόρους. Με τον Αντώνη Σαμαρά να απειλεί την επανασυσπείρωση της από τα δεξιά και τα δημοσκοπικά δεδομένα από την Περιφέρεια και ειδικά την Β. Ελλάδα να μην είναι ενθαρρυντικά. Αφού σε αρκετά «γαλάζια» κάστρα παρατηρείται επιπλέον υποχώρηση στα ποσοστά της Ν.Δ. με την πολυπληθή ομάδα των αγροτών να πρωτοστατεί.