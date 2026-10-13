Στόχος να περιοριστεί η οικονομική πίεση που δέχονται τα νοικοκυριά, ιδιαίτερα ενόψει της χειμερινής περιόδου, κατά την οποία οι ανάγκες για θέρμανση αυξάνονται.

Αύξηση κατά 30% στο επίδομα θέρμανσης, σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά, ανακοίνωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, στο πλαίσιο των κυβερνητικών παρεμβάσεων για την ανακούφιση των νοικοκυριών από τις επιπτώσεις της διεθνούς ενεργειακής κρίσης.

Η κυβερνητική παρέμβαση περιλαμβάνει δύο βασικά μέτρα στήριξης: την ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης και την απευθείας επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης στην αντλία, με στόχο την άμεση μείωση της τιμής του για τους καταναλωτές.

Επίδομα θέρμανσης: Αύξηση 30% για εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες

Σύμφωνα με τον υπουργό, η αύξηση του επιδόματος κατά 30% αναμένεται να ωφελήσει εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη τη χώρα, σε μια περίοδο κατά την οποία το αυξημένο ενεργειακό κόστος επιβαρύνει σημαντικά τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

Στόχος της κυβέρνησης είναι να περιοριστεί η οικονομική πίεση που δέχονται τα νοικοκυριά, ιδιαίτερα ενόψει της χειμερινής περιόδου, κατά την οποία οι ανάγκες για θέρμανση αυξάνονται.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι η διεθνής ενεργειακή κρίση δημιουργεί σημαντικές προκλήσεις, επισημαίνοντας πως η κυβέρνηση επιδιώκει να περιορίσει τις συνέπειές της για τους πολίτες.

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Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η χώρα δεν μπορεί να ανακόψει μια διεθνή ενεργειακή κρίση, μπορεί όμως να παρέμβει ώστε οι πολίτες να μη χρειαστεί να επωμιστούν μόνοι τους το οικονομικό βάρος.

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Αύριο οι ανακοινώσεις για την εφαρμογή των μέτρων

Οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή των νέων παρεμβάσεων αναμένεται να παρουσιαστούν αύριο, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, και τον υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θάνο Πετραλιά.

Κατά την εξειδίκευση των μέτρων αναμένεται να αποσαφηνιστεί ο τρόπος εφαρμογής της επιδότησης στο πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς και οι επιμέρους παράμετροι της αυξημένης οικονομικής ενίσχυσης.

Η ανακοίνωση έρχεται σε μια περίοδο έντονης ανησυχίας για την πορεία των ενεργειακών τιμών, με την κυβέρνηση να επιχειρεί να δημιουργήσει ένα πρόσθετο δίχτυ προστασίας για τα νοικοκυριά.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στο ύψος της επιδότησης ανά λίτρο πετρελαίου θέρμανσης και στα ποσά που θα λάβουν οι δικαιούχοι, στοιχεία που δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί και αναμένεται να αποσαφηνιστούν με τις αυριανές ανακοινώσεις.