Η Trendyol Art αποτελεί την κύρια πολιτιστική πρωτοβουλία της Trendyol, μέσα από την οποία έχει στόχο να φέρει τη σύγχρονη τέχνη πιο κοντά στο ευρύ κοινό.

Η Trendyol, μεγάλος χορηγός και πολιτιστικός εταίρος της BASE 2026, υποστηρίζει τη συμμετοχή οκτώ ανερχόμενων Ελλήνων καλλιτεχνών, οι οποίοι επιλέχθηκαν για να εκπροσωπήσουν τη χώρα μας σ’ αυτόν τον σημαντικό θεσμό. Συγκεκριμένα, τα έργα τους θα αναρτηθούν στην ομώνυμη έκθεση, που αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εκδηλώσεις σύγχρονης τέχνης στην Τουρκία και θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη, στις 9-13 Δεκεμβρίου 2026. Οι οκτώ καλλιτέχνες θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τη δουλειά τους σε ένα διεθνές κοινό, ενισχύοντας την προβολή τους και αποκτώντας πολύτιμες ευκαιρίες δικτύωσης.

Η 10η διοργάνωση της BASE, ενός σημαντικού θεσμού για νέους αποφοίτους σχολών καλών τεχνών και ανερχόμενους καλλιτέχνες, πραγματοποιείται και φέτος με την Trendyol Art ως μεγάλο χορηγό. Το πρόγραμμα «BASE Guest Country», με την υποστήριξη της Trendyol Art, δημιουργεί ευκαιρίες γνωριμίας και καλλιτεχνικού διαλόγου μεταξύ νέων δημιουργών από διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές.

Έχοντας φιλοξενήσει καλλιτέχνες από το Αζερμπαϊτζάν το 2024 και τη Ρουμανία το 2025, στο πλαίσιο της BASE στην Κωνσταντινούπολη, οι λάτρεις της τέχνης θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν μια ξεχωριστή επιλογή έργων οκτώ ανερχόμενων Ελλήνων καλλιτεχνών: του Αλέξη Χαρίση-Maerkl, του Αργύρη Ραλλιά, της Χρύσας Χαλκοπούλου, του Δημήτρη Μανταδάκη, του Gaëtan Servajean, του Ιωάννη Πολυχρονόπουλου, της Μανιόλα Σάλα και της Τάνιας Αλεξάνδρου.

Αντλώντας έμπνευση από την ιστορική, πολιτιστική και γεωγραφική εγγύτητα των δύο γειτονικών χωρών, η συγκεκριμένη επιλογή έργων φέρνει κοντά διαφορετικές εμπειρίες και μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης, στο πλαίσιο της ίδιας διοργάνωσης. Η συμμετοχή της Ελλάδας ως τιμώμενης χώρας στη BASE 2026 διαμορφώνεται μέσα από την επιμελητική προσέγγιση της Derya Yücel, με κεντρική θεματική το «Intersecting Times». Συνδυάζοντας διαφορετικές μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης, όπως η ζωγραφική, η γλυπτική, το κολάζ και το βίντεο, η επιλογή των έργων εξερευνά τις σχέσεις ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν, την ατομική εμπειρία και τη συλλογική μνήμη, καθώς και τη φύση και τον πολιτισμό.

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Μέσα από διαφορετικές εικαστικές προσεγγίσεις και προσωπικές αφηγήσεις, η έκθεση αναδεικνύει τη δυναμική της σύγχρονης ελληνικής καλλιτεχνικής σκηνής, προσφέροντας στο διεθνές κοινό την ευκαιρία να γνωρίσει το έργο και τη δημιουργική ματιά μιας νέας γενιάς καλλιτεχνών.

Μια νέα γενιά Ελλήνων καλλιτεχνών χτίζει γέφυρες πολιτισμού

Μέσα από τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, η Trendyol επιβεβαιώνει τη σταθερή δέσμευσή της να στηρίζει τις τοπικές δημιουργικές κοινότητες και να ενισχύει τον πολιτιστικό διάλογο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Στο πλαίσιο αυτό, η Εταιρεία θα συμβάλει στην παρουσίαση των έργων των Ελλήνων καλλιτεχνών, αναλαμβάνοντας παράλληλα τη φιλοξενία τους στην Κωνσταντινούπολη. Οι συμμετέχοντες θα έχουν επίσης την ευκαιρία να παρευρεθούν στην επίσημη εκδήλωση έναρξης και να έρθουν σε επαφή με επαγγελματίες της διεθνούς καλλιτεχνικής κοινότητας, διευρύνοντας τις δυνατότητες δικτύωσης και συνεργασίας τους.

Η BASE αποτελεί έναν θεσμό που αναδεικνύει ανερχόμενους καλλιτέχνες και ενισχύει τις πολιτιστικές ανταλλαγές μεταξύ διαφορετικών χωρών. Η συμμετοχή της Ελλάδας ως τιμώμενης χώρας, σε συνεργασία με την Trendyol Art, αποτελεί μια πρωτιά και μια μοναδική ευκαιρία προβολής για τους νέους Έλληνες καλλιτέχνες στη διεθνή καλλιτεχνική σκηνή.

Η Trendyol Art αποτελεί την κύρια πολιτιστική πρωτοβουλία της Trendyol, μέσα από την οποία έχει στόχο να φέρει τη σύγχρονη τέχνη πιο κοντά στο ευρύ κοινό, αξιοποιώντας συνεργασίες με καταξιωμένους σύγχρονους καλλιτέχνες και προσφέροντας παράλληλα σε ανεξάρτητους δημιουργούς νέες ευκαιρίες προβολής και παρουσίασης των έργων τους. Το πρόγραμμα προάγει την πολιτιστική πολυμορφία, τον καλλιτεχνικό διάλογο και την ανακάλυψη νέων ταλέντων, τόσο μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας όσο και μέσω της υποστήριξης κορυφαίων διεθνών καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, όπως το BASE, το Contemporary Istanbul και, πιο πρόσφατα, το Περίπτερο της Τουρκίας στην 61η Διεθνή Έκθεση Τέχνης της Μπιενάλε της Βενετίας.