Φέτος, στη 14η διοργάνωσή της, η HXOS EIKONA SHOW παραμένει το μεγάλο ραντεβού για όλους τους φίλους του audio και του video.

Η HXOS EIKONA SHOW 2026, η μεγάλη έκθεση για τον ήχο και την εικόνα στην Ελλάδα, ανοίγει τις πύλες της για ακόμη μια χρονιά, στις 21 και 22 Νοεμβρίου 2026 στο Ξενοδοχείο Wyndham Grand Athens, στην Πλατεία Καραϊσκάκη (στάση μετρό Μεταξουργείο), και τις δύο ημέρες από τις 10:00 έως τις 20:00.

Σε έναν ζωντανό χώρο, οι επισκέπτες θα εξερευνήσουν, θα ζήσουν νέες εμπειρίες και θα έρθουν σε επαφή με την τεχνολογία, καθώς ο ήχος, η εικόνα και η ψυχαγωγία συναντιούνται και αναδεικνύουν το μέλλον της οικιακής ψυχαγωγίας για όλους τους λάτρεις της υψηλής πιστότητας, του home cinema, της μουσικής και της σύγχρονης ψηφιακής εμπειρίας.

Συμμετέχει πλήθος εταιρειών και αντιπροσώπων οίκων του χώρου, με εκατοντάδες εκθέματα και συστήματα σε δωμάτια και αίθουσες, στους τομείς του Hi-Fi και High-End ήχου, του home cinema, των ηχείων και των ενισχυτών, των πικάπ και του βινυλίου, των ακουστικών, της ασύρματης και φορητής ακρόασης, της μουσικής ροής (streaming), καθώς και των αξεσουάρ, της καλωδίωσης και των λύσεων ακουστικής διαμόρφωσης χώρων.

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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται να προκαλέσει η παρουσίαση των κορυφαίων τηλεοράσεων της ελληνικής αγοράς από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές, καθώς και των πιο σύγχρονων προβολέων, που οι επισκέπτες θα μπορούν να δουν και να συγκρίνουν δίπλα-δίπλα, σε συνθήκες πραγματικής χρήσης.

Παράλληλα, οι λάτρεις του αναλογικού ήχου θα βρουν πικάπ για κάθε επίπεδο και προϋπολογισμό, ενώ οι φίλοι της προσωπικής ακρόασης θα έχουν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν ακουστικά διαφόρων κατηγοριών, από ασύρματα και φορητά μέχρι audiophile μοντέλα. Έτσι, οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν ζωντανά για τα πιο σύγχρονα και εξελιγμένα προϊόντα ήχου και εικόνας και να τα δοκιμάσουν από κοντά, μέσα από ζωντανές ακροάσεις και demos.

Η είσοδος είναι δωρεάν με πρόσκληση, που μπορείτε να κατεβάσετε από το highend.show

ΠΟΤΕ: 21 και 22 Νοεμβρίου 2026, από τις 10:00 έως τις 20:00

ΠΟΥ: Ξενοδοχείο Wyndham Grand Athens, Πλατεία Καραϊσκάκη (στάση μετρό Μεταξουργείο)

ΕΙΣΟΔΟΣ: Δωρεάν, με πρόσκληση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: highend.show