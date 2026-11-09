Είναι η τρίτη φορά που ο Omar Sy κατηγορείται για συμπλοκή με υπάλληλο ασφαλείας του εθνικού σιδηροδρομικού δικτύου στη Γαλλία.

Ο ηθοποιός Omar Sy δικάζεται στις 30 Νοεμβρίου μετά από καταγγελία εναντίον του για βία και λεκτική κακοποίηση κατά εργαζόμενου στον γαλλικό εθνικό σιδηρόδρομο (SNCF) στον σταθμό Gare de Lyon τον Μάιο του 2025.

Ο πρωταγωνιστής του «Lupin», που είχε ανάλογες κατηγορείς εναντίον του το 2011 και το 2018, πλέον είναι αντιμέτωπος με ενδεχόμενη καταδίκη μετά από μία διαμάχη που αφορά στον σκύλο του.

Το περιστατικό έγινε σύμφωνα με το κατηγορητήριο στις 22 Μαΐου του 2025. Τότε, η διοίκηση του εθνικού σιδηροδρόμου είχε επιβεβαιώσει ότι υπήρξε «συμπλοκή, κατά την οποία ο κ. Sy απηύθυνε απειλητικά σχόλια εναντίον ενός από τους εργαζομένους μας στο τρένο».

Ο ηθοποιός κατηγορείται για «απειλή διάπραξης εγκλήματος ή αδικήματος κατά προσώπων ή περιουσίας, η οποία στρέφεται εναντίον ατόμου που επιτελεί αποστολή δημόσιας υπηρεσίας», καθώς και «λεκτική κακοποίηση (εξύβριση) κατά ατόμου που επιτελεί αποστολή δημόσιας υπηρεσίας», όπως αναφέρει το κατηγορητήριο.

Τι συνέβη στον σιδηροδρομικό σταθμό;

Στις 22 Μαΐου του 2022, ο ηθοποιός, ο οποίος ετοιμαζόταν να ταξιδέψει από το Παρίσι στην Αβινιόν, φέρεται να ήρθε σε σύγκρουση με υπάλληλο ασφαλείας των σιδηροδρόμων ο οποίος του ζήτησε να βάλει φίμωτρο στον σκύλο του.

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Σύμφωνα με την εφημερίδα La Provence, ο καυγάς φέρεται να άρχισε στην αποβάθρα του τρένου περίπου στις 7 π.μ την ώρα που ο Omar Sy, ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί στο τρένο για την Αβινιόν. Ο άνδρας που δούλευε στην ασφάλεια του τρένου του ζήτησε να βάλει φίμωτρο στον σκύλο του πριν επιβιβαστεί, όπως ορίζουν οι κανονισμοί του σιδηροδρόμου.

«Μετά από ένα πρώτο ξέσπασμα του Omar Sy, που φέρεται να περιελάμβανε θανατικές απειλές και προσβολές κατά του προσωπικού στην αποβάθρα, το πρόβλημα φέρεται να συνεχίστηκε και όταν επιβιβάστηκε στο τρένο» σύμφωνα με τη γαλλική εφημερίδα.

Παρόμοια περιστατικά είχαν αναφερθεί και το 2018 και 2011 με τον Omar Sy, όλα στον ίδιο σιδηροδρομικό σταθμό στο Παρίσι.

Το 2018, ο SNCF είχε αναφέρει πως υπήρξαν «έντονες αντεγκλήσεις » μεταξύ του ηθοποιού και του μέλους του προσωπικού ενώ το 2011, ο ηθοποιός, ήδη γνωστός για την θρυλική του ερμηνεία στους «Άθικτους» τέθηκε υπό κράτηση για μικρό χρονικό διάστημα μετά από καυγά που είχε επίσης με άνδρα ασφαλείας των σιδηροδρόμων στον ίδιο σταθμό στο Παρίσι. Τότε ο δικηγόρος του είχε ισχυριστεί «πράξεις βίας και κακοποίησης από μέρους των αρχών».

Με πληροφορίες των La Provence/AFP