Αυτή είναι η τελευταία σύνοδος των G7 υπό τη γαλλική προεδρία. Το 2027 αναλαμβάνουν οι ΗΠΑ.

Οι Ευρωπαίοι διπλωμάτες συναντώνται με τον Αμερικανό ΥΠΕΞ, Μάρκο Ρούμπιο στη Σύνοδο των G7 στο Παρίσι για διήμερες συνομιλίες προκειμένου να διασφαλίσουν πως οι οποιεσδήποτε συζητήσεις με τη Ρωσία θα είναι δίκαιες για την Ουκρανία αλλά και με σκοπό να αποφύγουν την οποιαδήποτε νέα κλιμάκωση της σύγκρουσης με το Ιράν.

Για την ομάδα των Ευρωπαίων ΥΠΕΞ της G7, δηλαδή της Βρετανίας, του Καναδά, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας και της Ιαπωνίας, η διήμερη συνάντησή με τον Μάρκο Ρούμπιο στο Παρίσι παρέχει στην Ευρώπη και τους συμμάχους της μία ευκαιρία να εκφράσουν τις ανησυχίες τους στην αμερικανική πλευρά.

Ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία πλησιάζει στην πέμπτη επέτειό του ενώ στο άλλο πολεμικό μέτωπο εκείνο του Ιράν, η Ουάσινγκτον επιμένει να μην αποκλείει νέες επιθέσεις, παρά την ατιμωτική ήττα των Ρεπουμπλικάνων του Τραμπ στις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ. Η σύνοδος συμπίπτει με την συνομιλίες μεταξύ Μόσχας και Κιέβου στο Αμπού Ντάμπι, που έχουν προγραμματιστεί για την Τρίτη και την Τετάρτη με τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ.

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Η Ευρώπη ανησυχεί πως το Κίεβο κινδυνεύει να εξαναγκαστεί στην αποδοχή μιας συνθήκης μη συμφέρουσας για την Ουκρανία και ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να προσφέρουν στη Ρωσία νέες εγγυήσεις ασφαλείας, παρά τις αντιρρήσεις της Ευρώπης. «Για την Ευρώπη είναι ξεκάθαρο: Δεν χρειάζεται να ξεκινήσουμε μία νέα αρχιτεκτονική ασφαλείας για την Ευρώπη» δήλωσε ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Johann Wadephul κατά την άφιξή του για τη σύνοδο, σημειώνοντας ότι η Ευρώπη θα πρέπει να έχει θέση στις συνομιλίες.

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Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών, Jean-Noël Barrot, δήλωσε την Κυριακή πως οι Ευρωπαίοι θα εκπροσωπηθούν στις συνομιλίες στο Άμπου Ντάμπι με τη συμμετοχή επίσης της Γαλλίας. Ο Τραμπ από την άλλη προκάλεσε νέα ανησυχία στην Ευρώπη κάνοντας λόγο για «πολύ μεγάλη συμφωνία με τη Ρωσία που δεν αφορά μόνο στην Ουκρανία αλλά και ολόκληρη την Ευρώπη». Ωστόσο ο Ρούμπιο, πριν την αναχώρησή του για το Παρίσι, δήλωσε πως η μεταπολεμική δομή ασφαλείας της Ευρώπης είναι «ένα από τα ζητήματα κλειδιά που εγείρεται επανειλημμένα σε κάθε συζήτηση κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Προφανώς πρέπει να ξεπεράσουμε την σύγκρουση για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο» σημείωσε.

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Ο Ουκρανός ΥΠΕΞ, Andriy Sybiga θα παραβρεθεί στις συνομιλίες στο Παρίσι την Τρίτη, και σε ανάρτησή του στο X αναφέρθηκε στα βήματα για την αποκλιμάκωση και την ειρήνη, στην πιο δυνατή προστασία για τον ουκρανικό εναέριο χώρο, σε περισσότερη πίεση προς τον επιτιθέμενο και στην ελευθερία στην ναυσιπλοΐα στη Μαύρη Θάλασσα».

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιβεβαίωσε την Δευτέρα ότι συνομίλησε με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για τον συντονισμό των θέσεων εντός του ευρωπαϊκού μπλοκ εν όψει των συνομιλιών στο Άμπου Ντάμπι. Στο περιθώριο της συνάντησης των G7, ο Καναδάς ανακοίνωσε νέες κυρώσεις στη Ρωσία. Πρόσθεσε 38 οντότητες και 24 άτομα στη λίστα του που ξεπερνά τους 3.500 στόχους ήδη, με σκοπό να περιορίσει την στρατιωτική δυνατότητα της Ρωσίας.

Φόβοι για κλιμάκωση στο Ιράν

Στο πεδίο του Ιράν, ο Τραμπ δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο νέας κλιμάκωσης ενώ οι Ευρωπαίοι από την άλλη αδημονούν για μία λύση και για την επιστροφή της ομαλής λειτουργία της ναυτιλίας στα Στενά του Ορμούζ.

«Σίγουρα δεν έχουμε περιθώρια για οποιαδήποτε στρατιωτική κλιμάκωση σε αυτό το σημείο» δήλωσε ο Wadephul και πρόσθεσε πως οι συζητήσεις των G7 θα επικεντρωθούν «στον να εντοπίσουν τρόπους που απαιτούνται για να το αποφύγουμε». Από την πλευρά του ο Ρούμπιο, προειδοποίησε ότι δεν έχει υπάρξει καμία πρόοδος στις συνομιλίες με το Ιράν τονίζοντας ότι οι απαιτήσεις του είναι «απλά μη αποδεκτές αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμα και εξοργιστικές, γελοίες και πραγματική μη ρεαλιστικές».

Η σύνοδος των ΥΠΕΞ, μία από τις τελευταίες υπό την γαλλική προεδρία, είχαν προγραμματιστεί για να πραγματοποιηθούν στη Μασσαλία αλλά την τελευταία στιγμή μεταφέρθηκαν στο Παρίσι.

«Καλώς ήλθατε στη Μασσαλία» είπε ο Barrot στους συνομιλητές του πριν διορθώσει τα λεγόμενά του και γελάσει.

Η επίσκεψη Ρούμπιο, πιθανού διαδόχου του Τραμπ σύμφωνα με τα αμερικανικά Μέσα, είναι πρώτη μετά το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ. Μετά τη Γαλλία, το 2027 την προεδρία των G7 αναλαμβάνει η ΗΠΑ.

Με πληροφορίες των Le Monde/ AFP