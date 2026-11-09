Δύο εκθέσεις αναδεικνύουν τον τρόπο με τον οποίο εξωτερικοί παράγοντες επιχειρούν να αξιοποιήσουν την εσωτερική αναταραχή στη Γαλλία.

Ένα μυστικό ρωσικό δίκτυο επιχείρησε να εκμεταλλευτεί τις ταραχές που σημειώθηκαν τον περασμένο μήνα στη Γαλλία, χρησιμοποιώντας τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να συνδέσει τα επεισόδια με την ανεξέλεγκτη μετανάστευση και να παρουσιάσει την κυβέρνηση ως ανίκανη να διατηρήσει τον έλεγχο, σύμφωνα με εσωτερική έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επικαλείται το Reuters.

Μια ξεχωριστή εσωτερική έκθεση, η οποία συντάχθηκε από το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών και επίσης περιήλθε στην κατοχή του Reuters, διαπίστωσε ότι λογαριασμοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που συνδέονται με το Ισραήλ και το κίνημα MAGA στις ΗΠΑ, προωθούσαν επίσης «εχθρικά αφηγήματα» σχετικά με τις ταραχές, συνδέοντάς τες με τον ριζοσπαστικό ισλαμισμό και τη μετανάστευση.

Οι δύο εκθέσεις αναδεικνύουν τον τρόπο με τον οποίο εξωτερικοί παράγοντες επιχειρούν να αξιοποιήσουν την εσωτερική αναταραχή στη Γαλλία για την προώθηση των δικών τους πολιτικών επιδιώξεων, σύμφωνα με ανάλυση ειδικών σε θέματα παραπληροφόρησης στην Ευρώπη.

«Operation Overload»

Η ευρωπαϊκή αξιολόγηση διαπίστωσε ότι ένα μυστικό ρωσικό δίκτυο, γνωστό ως «Operation Overload», διέδιδε βίντεο ως ρεπορτάζ δυτικών μέσων ενημέρωσης, με στόχο το γαλλικό κοινό. Ορισμένα από αυτά περιείχαν ψευδείς ισχυρισμούς ότι μετανάστες είχαν βιάσει διαδηλωτές ή πως σχεδιάζονταν τρομοκρατικές επιθέσεις.

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών δεν απάντησε σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό. Τον Αύγουστο, η εκπρόσωπος του υπουργείου, Μαρία Ζαχάροβα, είχε απορρίψει τις κατηγορίες γαλλικής κρατικής υπηρεσίας εποπτείας περί διάδοσης παραπληροφόρησης σχετικά με τις γαλλικές εκλογές του 2027.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τα επεισόδια ξέσπασαν τον περασμένο μήνα σε πόλεις της Γαλλίας, όταν διαδηλώσεις κατά της αύξησης του κόστους ζωής και της υποβάθμισης των δημόσιων υπηρεσιών εξελίχθηκαν - σε ορισμένες περιπτώσεις - σε βίαιες συγκρούσεις, σε μία από τις σοβαρότερες περιόδους αναταραχής που έχει βιώσει η χώρα εδώ και δεκαετίες.

Η ευρωπαϊκή έκθεση, η οποία καλύπτει την περίοδο από τις 7 έως τις 21 Οκτωβρίου, διαπίστωσε ότι η Ρωσία επιχείρησε να «παρουσιάσει τη γαλλική ηγεσία ως αδύναμη και αυταρχική».

«Τέτοια γεγονότα προσφέρουν ευκαιρίες για την υπονόμευση των εθνικών κυβερνήσεων, την καλλιέργεια φόβου και διχασμού και τη διαμόρφωση της κοινής αντίληψης ενόψει εκλογών», αναφέρει το εσωτερικό έγγραφο, το οποίο συντάχθηκε από ειδικούς στην παραπληροφόρηση της διπλωματικής υπηρεσίας της ΕΕ.

Η έκθεση δεν εντόπισε στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η Μόσχα ή άλλοι παράγοντες υποκίνησαν ή κλιμάκωσαν τις διαδηλώσεις. Περιέγραψε τη δραστηριότητα ως «καιροσκοπική εκμετάλλευση της αναταραχής».

Εκατομμύρια προβολές από λογαριασμούς που συνδέονται με Ρωσία, Ισραήλ και MAGA

Η έκθεση του γαλλικού υπουργείου Εξωτερικών διαπίστωσε ότι οι δέκα αναρτήσεις με τις περισσότερες προβολές στο X σχετικά με τις ταραχές, από λογαριασμούς που ανήκουν σε φιλορωσικούς κύκλους, συγκέντρωσαν 2,8 εκατομμύρια προβολές από τις 16 έως τις 18 Οκτωβρίου.

Ωστόσο, η απήχηση αναρτήσεων από λογαριασμούς που συνδέονται με το κίνημα MAGA και το Ισραήλ ήταν πολύ μεγαλύτερη.

Σύμφωνα με την έκθεση του γαλλικού υπουργείου, οι δέκα αναρτήσεις με τις περισσότερες προβολές από αξιωματούχους, μέσα ενημέρωσης και influencers που συνδέονται με το MAGA συγκέντρωσαν περισσότερες από 49 εκατομμύρια προβολές στο ίδιο χρονικό διάστημα.

Αντίστοιχα, οι δέκα δημοφιλέστερες αναρτήσεις από Ισραηλινούς αξιωματούχους, κυβερνητικούς λογαριασμούς, μέσα ενημέρωσης και influencers ξεπέρασαν τις 35 εκατομμύρια προβολές.

Ερωτηθέντες για το θέμα, Γάλλοι αξιωματούχοι παρέπεμψαν σε δηλώσεις του προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν, στις 21 Οκτωβρίου. Ο Γάλλος πρόεδρος είχε αναφέρει ότι δεν υπήρχαν εμφανείς ενδείξεις ξένης παρέμβασης πίσω από τις διαδηλώσεις, αλλά είχε επισημάνει την ύπαρξη «ξένης χειραγώγησης της πληροφορίας».

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου, και το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών δεν απάντησαν σε αιτήματα για σχολιασμό.

Ρωσικές επιχειρήσεις επιρροής

Σύμφωνα με την έκθεση της ΕΕ, η επιχείρηση «Operation Overload», η οποία δραστηριοποιείται από τον Σεπτέμβριο του 2023, έχει στοχοποιήσει δημόσια πρόσωπα, θεσμούς και μέσα ενημέρωσης στη Δύση, με σκοπό να πλήξει την αξιοπιστία τους και την υποστήριξή τους προς την Ουκρανία, προωθώντας παράλληλα περιεχόμενο που εξυπηρετεί τα ρωσικά συμφέροντα.

Η δραστηριότητά της αποσκοπεί επίσης στην αποδυνάμωση της ευρωπαϊκής υποστήριξης προς την Ουκρανία, προβάλλοντας τον ισχυρισμό ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις δίνουν προτεραιότητα στον πόλεμο αντί να αντιμετωπίζουν τα εσωτερικά προβλήματα των χωρών τους.

Το βρετανικό Ινστιτούτο Στρατηγικού Διαλόγουείχε χαρακτηρίσει πέρυσι την Operation Overload ως μια επίμονη και μεγάλης κλίμακας ρωσική επιχείρηση επιρροής, η οποία μιμείται αξιόπιστες πηγές με στόχο να προκαλέσει διχασμό, σύγχυση και δυσπιστία.

Σύμφωνα με το ινστιτούτο, η επιχείρηση δημιουργεί και δημοσιεύει βίντεο που εμφανίζονται ως ειδησεογραφικά ρεπορτάζ, χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για να κλωνοποιεί φωνές ειδικών, πλαστογραφεί τίτλους εφημερίδων και παραποιεί εικόνες, μεταφέροντας τη δραστηριότητά της από χώρα σε χώρα για να εκμεταλλευτεί κρίσεις και κοινωνικές αντιπαραθέσεις.

Η γαλλική υπηρεσία εποπτείας της παραπληροφόρησης Viginum είχε δημοσιεύσει το 2024 αναλυτική έκθεση για την Operation Overload και συναφείς ρωσικές επιχειρήσεις. Γάλλοι αξιωματούχοι έχουν επισημάνει ότι τέτοιες δραστηριότητες επανεμφανίζονται κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων, εκλογών ή άλλων γεγονότων που προσφέρουν ευκαιρίες για την υπονόμευση της εικόνας της Γαλλίας.

Με πληροφορίες από Reuters