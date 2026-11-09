Τα περιστατικά των τελευταίων ημερών αναδεικνύουν τις ευπάθειες της ευρωπαϊκής ασφάλειας απέναντι σε μορφές υβριδικού πολέμου.

Αντιμέτωπη με ένα νέο κύμα απειλών βρίσκεται η Ευρώπη, καθώς κυβερνοεπιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές, απειλές για βόμβες σε επιβατικές πτήσεις και ύποπτα περιστατικά δολιοφθοράς προκαλούν ανησυχία για την ανθεκτικότητα των ευρωπαϊκών κρατών.

Τα περιστατικά των τελευταίων ημερών αναδεικνύουν τις ευπάθειες της ευρωπαϊκής ασφάλειας απέναντι σε μορφές υβριδικού πολέμου, που μπορούν να προκαλέσουν οικονομικές ζημιές και κοινωνική αναστάτωση χωρίς ανοιχτή στρατιωτική σύγκρουση.

Κυβερνοεπιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές

Χάκερ παρενέβησαν εξ αποστάσεως στα συστήματα ψύξης σούπερ μάρκετ στο Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, τη Σουηδία και την Ολλανδία, αυξάνοντας τις θερμοκρασίες ακόμη και στους 50 βαθμούς Κελσίου. Οι επιθέσεις επηρέασαν μεγάλες αλυσίδες λιανικής, προκαλώντας καταστροφή τροφίμων και οικονομικές απώλειες.

Αντίστοιχα περιστατικά είχαν καταγραφεί τον Οκτώβριο σε εκατοντάδες γαλλικά σούπερ μάρκετ, ενώ πρόσφατα στοχοποιήθηκαν και ψυκτικές εγκαταστάσεις τραπεζών αίματος στη Γαλλία.

Παράλληλα, δεκάδες επιβατικές πτήσεις στην Ευρώπη διαταράχθηκαν από απειλές για βόμβες, οδηγώντας σε εκτροπές αεροσκαφών και κινητοποίηση μαχητικών. Απειλές δέχθηκαν επίσης ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων το Sky News και η ιρλανδική RTÉ.

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Ανησυχία για επιχειρήσεις αποσταθεροποίησης

Οι αρχές δεν έχουν ταυτοποιήσει τους υπευθύνους ούτε έχουν διαπιστώσει σύνδεση μεταξύ των περιστατικών. Ωστόσο, οι επιθέσεις εξετάζονται υπό το πρίσμα των αυξανόμενων γεωπολιτικών εντάσεων και των ανησυχιών για πιθανές επιχειρήσεις αποσταθεροποίησης.

Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί η ανεπαρκής προστασία συστημάτων συνδεδεμένων στο διαδίκτυο, καθώς ακόμη και περιορισμένων δυνατοτήτων κυβερνοεπιθέσεις μπορούν να διαταράξουν βασικές υπηρεσίες.

Η προετοιμασία διαφέρει σημαντικά μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, με τη Φινλανδία και τη Σουηδία να διαθέτουν ισχυρότερους μηχανισμούς πολιτικής άμυνας.

Την κατάσταση επιβαρύνουν οι κοινωνικές αναταραχές, η ακρίβεια, το υψηλό ενεργειακό κόστος και η οικονομική στασιμότητα, που περιορίζουν τα περιθώρια αντίδρασης των κυβερνήσεων.