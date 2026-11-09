«Η διερεύνηση τέτοιων περιστατικών δεν αποτελεί επιλογή διοίκησης. Αποτελεί θεσμική υποχρέωση», τόνισε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Πιτσιλής.

Σε εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες για τον εντοπισμό δύο επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στη νυχτερινή διασκέδαση και την εστίαση, στο πλαίσιο της επιχείρησης «Αχυράνθρωποι» της ΑΑΔΕ στη Θεσσαλονίκη. Την ίδια ώρα, ο διοικητής της Αρχής, Γιώργος Πιτσιλής, προσέφυγε στη Δικαιοσύνη για τη δημοσιοποίηση πληροφοριών σχετικά με την επιχείρηση, ενώ αυτή βρισκόταν σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, τα δύο πρόσωπα εξακολουθούν να αναζητούνται από τις Δυνάμεις Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΔΕΟΣ) και την Ελληνική Αστυνομία, καθώς ερευνάται η ενδεχόμενη εμπλοκή τους σε υπόθεση μη καταβολής φόρων και ασφαλιστικών εισφορών.

Το τελικό στάδιο της επιχείρησης πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη από το βράδυ της Πέμπτης 5 Νοεμβρίου, υπό τον συντονισμό των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών.

Ωστόσο, την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, ενώ οι έρευνες βρίσκονταν ακόμη σε εξέλιξη, συγκεκριμένη ιστοσελίδα δημοσίευσε δύο διαδοχικά ρεπορτάζ με πληροφορίες για την επιχείρηση. Σε αυτά περιλαμβάνονταν τα αρχικά των ονομάτων των αναζητούμενων επιχειρηματιών, αλλά και τα ονοματεπώνυμα στελεχών της ΑΑΔΕ που είχαν μεταβεί στη Θεσσαλονίκη για τον επιχειρησιακό συντονισμό των ερευνών, των προσαγωγών και των συλλήψεων.

Κατά την ΑΑΔΕ, η δημοσιοποίηση των συγκεκριμένων στοιχείων ενδέχεται να επηρέασε την ομαλή διεξαγωγή της επιχείρησης, δημιουργώντας παράλληλα κινδύνους για την ασφάλεια των εμπλεκόμενων στελεχών.

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Μετά τα δημοσιεύματα, ο Γιώργος Πιτσιλής επικοινώνησε με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ζητώντας τη συνδρομή της Αστυνομίας για τον εντοπισμό των δύο προσώπων.

Παράλληλα, ενημέρωσε τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, ζητώντας να διερευνηθεί η ενδεχόμενη τέλεση των αδικημάτων της παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου, της παραβίασης του απορρήτου της ποινικής προδικασίας και της υπόθαλψης εγκληματία.

Σε δήλωσή του, ο διοικητής της ΑΑΔΕ υπογράμμισε ότι στα σχεδόν έντεκα χρόνια της θητείας του δεν έχει προσφύγει ποτέ στη Δικαιοσύνη εναντίον δημοσιογράφου ή μέσου ενημέρωσης για επικριτικά δημοσιεύματα.

Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι η συγκεκριμένη υπόθεση δεν αφορά την άσκηση κριτικής, αλλά τη δημοσιοποίηση πληροφοριών που συνδέονται με ενεργή έρευνα, θέτοντας ενδεχομένως σε κίνδυνο την αποτελεσματικότητά της και την ασφάλεια των ελεγκτών.

«Η διερεύνηση τέτοιων περιστατικών δεν αποτελεί επιλογή διοίκησης. Αποτελεί θεσμική υποχρέωση», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο Γιώργος Πιτσιλής κατέληξε επισημαίνοντας ότι η αντιμετώπιση της μεγάλης φοροδιαφυγής και του οργανωμένου οικονομικού εγκλήματος αποτελεί υπόθεση του κράτους δικαίου, το οποίο οφείλει να προστατεύει τους θεσμούς και να εφαρμόζει τον νόμο.