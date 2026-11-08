Εν αναμονή της απάντησης της ελληνικής κυβέρνησης.

Ραγδαίες είνει οι εξελίξεις με το καλώδιο και το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης, καθώς η πλευρά της Τουρκίας κάνει λόγο για «κρύο ντος στην Αθήνα» και τονίζει πως οι Γάλλοι ζήτησαν άδεια από την Τουρκία, γεγονός που φαίνεται πως αρνείται η Αθήνα.

Το παρασκήνιο είναι έντονο τις τελευταίες ώρες, ενώ μεγάλη εντύπωση έχει προκαλέσει το περιβόητο «όλα καλά».

Η δήλωση του υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας, Χ. Φιντάν, ότι «όλα είναι φυσιολογικά, όλα είναι καλά», δημιούργησε εύλογα ερωτήματα, με δεδομένες τις απαράδεκτες αξιώσεις της τουρκικής κυβέρνησης για προηγούμενη ενημέρωσή της και την έκδοση αντίστοιχης αντι-NAVTEX.

TURKGUN: «Το σχέδιο της Ελλάδας προσέκρουσε στην Τουρκία»

«ΚΡΥΟ ΝΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ!»

«Το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης που σχεδιάζει να υλοποιήσει η Ελλάδα με την ελληνοκυπριακή πλευρά στην Ανατολική Μεσόγειο προσέκρουσε στις αντιρρήσεις της Τουρκίας σχετικά με τις θαλάσσιες ζώνες δικαιοδοσίας. Οι Γάλλοι που θα υλοποιήσουν το έργο απευθύνθηκαν στην Τουρκία και ζήτησαν άδεια. Η κίνηση αυτή της Γαλλίας προκάλεσε αναστάτωση στην Ελλάδα». Αυτή είναι η αναφορά της εφημερίδας Turκgun. Σημειώνει ότι η Γαλλία έκανε αίτηση .... «Το σχέδιο της Ελλάδας προσέκρουσε στην Τουρκία» «ΚΡΥΟ ΝΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ!» «Το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης που σχεδιάζει να υλοποιήσει η Ελλάδα με την ελληνοκυπριακή πλευρά στην Ανατολική Μεσόγειο προσέκρουσε στις αντιρρήσεις της Τουρκίας σχετικά με τις θαλάσσιες ζώνες δικαιοδοσίας. Οι Γάλλοι που θα υλοποιήσουν το έργο απευθύνθηκαν στην Τουρκία και ζήτησαν άδεια. Η κίνηση αυτή της Γαλλίας προκάλεσε αναστάτωση στην Ελλάδα».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Τελικά τι συμβαίνει με το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου (GSI); Και τι σημαίνουν οι τουρκικές ανακοινώσεις;

Ερωτηθείς σχετικά με το θέμα των NAVTEX και των αντί – NANTEX ο τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν δήλωσε (στον ανταποκριτή του ΣΚΑΙ, Μανώλη Κωστίδη) «όλα είναι φυσιολογικά, όλα είναι καλά».

Πληροφορίες του in.gr λένε πως η Άγκυρα έχει ήδη λάβει ρηματική διακοίνωση από το Παρίσι, όχι από την Αθήνα, ούτε από την εταιρεία, η οποία δεν έχει όπως έλεγαν καμία αρμοδιότητα να ανοίξει διάλογο με την Τουρκία. με την οποία ενημερώνεται για το έργο και την διευκρίνηση πως αυτή η ενημέρωση δεν συνιστά αναγνώριση δικαιοδοσιών.

Άλλωστε για την ελληνική διπλωματία, η ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, άμα τη έκδοση της NAVTEX για τις έρευνες βυθού του γαλλικού πλοίου «Abeille Marengo», στην οποία αναφέρεται πως «η διαδικασία για τη λήψη της απαιτούμενης από τη χώρα μας (σς την Τουρκία) συγκατάθεσης, σύμφωνα με τις καθιερωμένες διατάξεις του διεθνούς θαλάσσιου δικαίου, δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί», καθώς και η τουρκική αντί – NAVTEX, στην οποία σημειώνεται πως «οι τουρκικές αρχές δεν έχουν χορηγήσει άδεια για την ερευνητική δραστηριότητα που αναφέρεται στο αναφερόμενο μήνυμα, που εξεδόθη από μη εξουσιοδοτημένο σταθμό», αποτελούν επιβεβαίωση της Αθήνας πως μία είναι η χώρα που μπορεί να αδειοδοτήσει το έργο και αυτή είναι η Ελλάδα.

Με την ανακοίνωση του ελληνικού ΥΠΕΞ να είναι άλλωστε η ανακοίνωση του έργου.

Ενώ τουρκικές διπλωματικές πηγές το Σάββατο δήλωναν πως το πρόβλημα που προέκυψε με το καλώδιο και τη NAVTEX λύθηκε.

Διπλωματικές πηγές στην Αθήνα σημειώναν πως «η εσωτερική διαχείριση από την Τουρκία δεν μας αφορά. Η Ελλάδα είναι η μόνη αδειοδοτούσα χώρα, έπραξε αυτό που όφειλε σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και θα συνεχίσει να το πράττει».

Αρμόδιες πηγές διαβάζουν τις δηλώσεις της Άγκυρας, ως μία διάθεση – σε αυτή τη φάση τουλάχιστον – να αφήσει το έργο να εξελιχθεί ομαλά, ενώ τονίζουν πως αυτό δεν έχει να κάνει αμιγώς με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις αλλά συνδέεται και με το διεθνές περιβάλλον.