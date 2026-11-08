Αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις για την καλύτερη ενημέρωση των οφειλετών.

Στην πορεία της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και Κύπρου, στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, στο συνταξιοδοτικό και στα μέτρα προστασίας των δανειοληπτών και της πρώτης κατοικίας αναφέρθηκε ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης, σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN.

Ερωτηθείς για τις αντιδράσεις της Τουρκίας στις έρευνες για την ηλεκτρική διασύνδεση, ο κ. Κοντογεώργης υπογράμμισε ότι πρόκειται για ένα σημαντικό διευρωπαϊκό έργο, το οποίο προχωρά σύμφωνα με τον προγραμματισμό και θα άρει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου. Όπως διευκρίνισε, οι ερευνητικές δραστηριότητες αφορούν περιοχή όπου κυριαρχικά δικαιώματα ασκούν αποκλειστικά η Ελλάδα και η Κυπριακή Δημοκρατία, ενώ η ελληνική πλευρά προχώρησε στην προβλεπόμενη αδειοδότηση μετά την υποβολή του σχετικού αιτήματος. «Η ουσία είναι ότι αυτό το έργο προχωράει με τον τρόπο που έπρεπε. Καμία άλλη αδειοδότηση δεν υπήρξε», τόνισε, επισημαίνοντας ότι οι δημόσιες τοποθετήσεις της τουρκικής πλευράς πρέπει να διαχωρίζονται από την πραγματική εξέλιξη του έργου.

Απαντώντας σε ερώτηση για το ενδεχόμενο νέων τουρκικών αντιδράσεων επί του πεδίου, ο υφυπουργός σημείωσε ότι η Ελλάδα ενεργεί με ψυχραιμία, σύνεση και προετοιμασία, χωρίς να υποτιμά οποιοδήποτε ενδεχόμενο. «Δεν λειτουργούμε αφελώς», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι υπάρχει η απαραίτητη επιχειρησιακή ετοιμότητα από την ελληνική πλευρά. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι η ελληνική πλευρά είναι προετοιμασμένη για κάθε ενδεχόμενο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι υπάρχει σήμερα λόγος ανησυχίας.

Περνώντας στο συνταξιοδοτικό, ο Θ. Κοντογεώργης απέκλεισε το ενδεχόμενο αύξησης των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, ξεκαθαρίζοντας ότι «δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο ζήτημα, ούτε συζητείται». Όπως εξήγησε, προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η ενίσχυση των συνταξιούχων, η διεύρυνση της απασχόλησης και η διασφάλιση της βιωσιμότητας του ασφαλιστικού συστήματος. Σημείωσε ότι όσο αναπτύσσεται η οικονομία και αυξάνονται οι θέσεις εργασίας, τόσο ενισχύονται τα έσοδα του ασφαλιστικού συστήματος, επιτρέποντας τη μεγαλύτερη στήριξη των συνταξιούχων και τη βελτίωση του επιπέδου διαβίωσής τους.

Αναφερόμενος στη συνέχεια στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν δανειολήπτες στις συναλλαγές τους με τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων και στην προστασία της πρώτης κατοικίας, ο υφυπουργός αναγνώρισε τις πραγματικές δυσκολίες που βιώνουν πολλοί πολίτες λόγω της οικονομικής συγκυρίας. «Δεν το αντιμετωπίζουμε αυτό ως γκρίνια», σημείωσε. «Είναι μια πραγματικότητα την οποία αισθανόμαστε πλήρως», πρόσθεσε, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση επιδιώκει, στο μέτρο των δυνατοτήτων της, να στηρίξει όσους αντιμετωπίζουν δυσκολίες.

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Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις για την καλύτερη ενημέρωση των οφειλετών, τη διευκόλυνση των ρυθμίσεων και την επιβολή κυρώσεων στις εταιρείες διαχείρισης που δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους. Ειδικότερα, σημείωσε ότι περίπου 70.000 έως 75.000 πολίτες έχουν αξιοποιήσει τον εξωδικαστικό μηχανισμό για τη ρύθμιση των οφειλών τους, ενώ πάνω από 700 έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία για να προστατεύσουν την πρώτη κατοικία τους κατά τις πρώτες τριάντα περίπου ημέρες εφαρμογής του νέου πλαισίου. Ερωτηθείς για τους εγγυητές, διευκρίνισε ότι οι υποχρεώσεις τους καθορίζονται από το ισχύον νομικό πλαίσιο, τονίζοντας ότι στόχος είναι η προστασία των πολιτών με βάση τις πραγματικές οικονομικές τους δυνατότητες. Τέλος, υπογράμμισε ότι προβλέπονται σημαντικά πρόστιμα για τις εταιρείες διαχείρισης που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους. Κλείνοντας, ο κ. Κοντογεώργης συνεχάρη όλους όσοι συμμετέχουν στον Μαραθώνιο της Αθήνας, χαρακτηρίζοντάς τον σημαντική στιγμή για την πόλη, τη χώρα και τους αθλητές.