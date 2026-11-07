Οι συντάξεις του Δεκεμβρίου θα φανούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων σε δύο φάσεις την Τρίτη 24 και την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου.

Σε δύο μέρη θα χωριστεί χρονικά η καταβολή των συντάξεων Δεκεμβρίου 2026 σύμφωνα με όσα μαρτυράει το πρόγραμμα πληρωμών του e-EΦΚΑ.

Πιο συγκεκριμένα, οι δικαιούχοι των ταμείων του ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ (μη μισθωτών) όπως επίσης και οι νέοι συνταξιούχοι θα λάβουν τα χρήματα τους το απόγευμα της 24ης Νοεμβρίου. Στην πρώτη φάση πληρωμών θα επιδοθούν και οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα.

Οι πληρωμές για τους συνταξιούχους ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Δημοσίου, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ θα είναι διαθέσιμες στα ΑΤΜ από το απόγευμα της Πέμπτης 26 Νοεμβρίου. Παράλληλα, την ίδια ημέρα προβλέπεται η πληρωμή τόσο των κύριων όσο και των επικουρικών συντάξεων του Δημοσίου.