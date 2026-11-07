Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν το απόγευμα της Παρασκευής, καθώς σε βάρος τους εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση για διακεκριμένη περίπτωση κλοπής από κοινού.

125.000 ευρώ σε μετρητά, 160 χρυσές λίρες Αγγλίας, αξίας περίπου 48.000 ευρώ, καθώς και κοσμήματα μεγάλης αξίας ήταν η λεία δύο αλλοδαπών, οι οποίοι τον Νοέμβριο του 2019 είχαν διαρρήξει διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη.

Ειδικότερα, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων και στοχευμένες έρευνες, αστυνομικοί του ελληνικού FBI Βορείου Ελλάδος εντόπισαν τους δύο αλλοδαπούς, ηλικίας 42 και 56 ετών, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Στη συνέχεια τους οδήγησαν στην έδρα της Υποδιεύθυνσης, όπου και συνελήφθησαν.

Σε βάρος τους εκκρεμούσε απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, με την οποία τους είχε επιβληθεί ποινή κάθειρξης έξι ετών, καθώς και χρηματική ποινή 200 ημερήσιων μονάδων, για διακεκριμένη κλοπή από κοινού αντικειμένων συνολικής αξίας άνω των 120.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, τον Νοέμβριο του 2019 οι δύο κατηγορούμενοι, μαζί με ακόμη δύο συνεργούς τους, μετέβησαν σε πολυκατοικία στη Θεσσαλονίκη. Αφού πρώτα κατόπτευσαν τον χώρο, κατάφεραν να εισέλθουν σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου χωρίς να αφήσουν ίχνη παραβίασης και αφαίρεσαν από χρηματοκιβώτιο μετρητά, χρυσές λίρες και κοσμήματα συνολικής αξίας 193.000 ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δύο συνεργοί τους είχαν ταυτοποιηθεί στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση και βρίσκονται ήδη έγκλειστοι σε σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας.