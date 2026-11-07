Η απάντηση στις δηλώσεις του Τουρκου ΥΠΕΞ σχετικά με τη NAVTEX Ελλάδα - Κύπρου σχετικά με την πόντιση του καλωδίου στην Ανατολική Μεσόγειο.

Σε νέο σχολιασμό προχώρησαν διπλωματικές πηγές της Αθήνας αναφορικά με τη σημερινή δήλωση του ΥΠΕΞ της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν για τις NAVTEX Ελλάδας - Κύπρου και το γαλλικό ερευνητικό σκάφος «Abeille Marengo».

Όπως τονίζουν οι διπλωματικές πηγές, η εσωτερική διαχείριση της υπόθεσης στην Τουρκία δεν αφορά την Ελλάδα που παραμένει σταθερή στη θέση της καθώς έπραξε όσα όφειλε σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

Αναλυτικά αναφέρετε: «Η εσωτερική διαχείριση από την Τουρκία δεν μας αφορά. Η Ελλάδα είναι η μόνη αδειοδοτούσα χώρα, έπραξε αυτό που όφειλε σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και θα συνεχίσει να το πράττει».

Η δήλωση Φιντάν

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ και απαντώντας σε ερώτηση του δημοσιογράφου Μανώλη Κωστίδη, ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν εμφανίστηκε καθησυχαστικός για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

«Όλα είναι φυσιολογικά, όλα είναι καλά» υποστήριξε αποφεύγοντας να δώσει συνέχεια στη δημόσια αντιπαράθεση των προηγούμενων ωρών.

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Η νέα τοποθέτηση του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών έρχεται λιγότερο από ένα εικοσιτετράωρο μετά την αντίδραση της Άγκυρας στην ελληνική NAVTEX. Η Τουρκία είχε εκδώσει αντι-NAVTEX, υποστηρίζοντας ότι μέρος των θαλάσσιων περιοχών όπου προβλέπονται οι έρευνες εμπίπτει στην υφαλοκρηπίδα που διεκδικεί.

Νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής (6/11), πρώτα η Ελλάδα και στη συνέχεια η Κύπρος εξέδωσαν τις αναμενόμενες NAVTEX για τις έρευνες του πλοίου «Abeille Marengo» σχετικά με την πόντιση του καλωδίου.

Αργότερα, υπήρξε η πρώτη αντίδραση της Άγκυρας, η οποία προχώρησε στην έκδοση αντι-NAVTEX, υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων ότι η ελληνική NAVTEX δεσμεύει περιοχή της τουρκικής υφαλοκρηπίδας.