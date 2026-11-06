Εκδόθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής η NAVTEX απότ την Ελλάδα.

Εκδόθηκε η NAVTEX για τις έρευνες με το καλώδιο, με την Τουρκία να συνεχίζει να δείχνει τα δόντια της.

Σύμφωνα με την NAVTEX που εξέδωσε σήμερα (6.11.2026) ο υδρογραφικός σταθμός Ηρακλείου, το πλοίο θα κάνει έρευνες από τις 6 Νοεμβρίου ως και τις 6 Μαρτίου 2027.

Το «Abeille Marengo» θα ενημερώνει την Υδρογραφική Υπηρεσία, τη Διοίκηση Υποβρυχίων και τη Διοίκηση Αεροπορίας Ναυτικού (ΔΑΝ) του Πολεμικού Ναυτικού τουλάχιστον 72 ώρες πριν από την έναρξη των εργασιών του, καθώς και σε καθημερινή βάση καθ’ όλη τη διάρκειά τους.

Η ενημέρωση θα περιλαμβάνει τις ακριβείς συντεταγμένες, την περιγραφή των εργασιών, τις απαιτούμενες αποστάσεις ασφαλείας και κάθε άλλη αναγκαία πληροφορία για την ασφαλή διεξαγωγή των ερευνών.

Η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ

«Ολοκληρώθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες αδειοδότησης από τις αρμόδιες ελληνικές Αρχές για την εκτέλεση εργασιών έρευνας και πόντισης καλωδίου στο πλαίσιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου (GSI), σε συνέχεια σχετικού αιτήματος που υπέβαλε η γαλλική εταιρεία NEXANS, για λογαριασμό της κυρίας του έργου εταιρείας GSI.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Ειδικότερα, κατόπιν θετικής γνωμοδότησης της αρμόδιας διυπουργικής Επιτροπής Χορήγησης Αδειών Ερευνών Θαλάσσης (ΕΧΑΕΘ), ο Υπουργός Εξωτερικών εξέδωσε σήμερα, 6 Νοεμβρίου 2026, τη σχετική απόφαση αδειοδότησης των εργασιών έρευνας και πόντισης του καλωδίου. Ακολούθως, το ερευνητικό πλοίο αιτήθηκε την έκδοση της προβλεπόμενης αγγελίας προς ναυτιλλομένους (NAVTEX) για την εκτέλεση των εργασιών, η οποία εκδόθηκε αμέσως».

Η NAVTEX

ZCZC HA15 061413 UTC NOV 26 IRAKLEIO RADIO NAVWARN 1411/26

EAST CRETAN SEA

SOUTHEAST CRETAN SEA

EAST MEDITERRANEAN SEA

RESEARCH OPERATION FOR

UNDERWATER CABLE INSTALLATION

WILL BE CONDUCTED BY ‘ABEILLE MARENGO’

FROM 06 NOV 26 UNTIL 06 MAR 27

IN THE LINE BETWEEN THE POINTS:

35 24.98N – 024 56.13E

35 28.18N – 024 56.56E

35 29.86N – 024 59.46E

35 30.28N – 025 14.95E

35 25.04N – 025 57.13E

35 26.62N – 026 10.82E

35 23.13N – 026 17.24E

35 21.44N – 026 31.46E

35 18.51N – 026 47.22E

35 18.15N – 026 54.30E

35 19.95N – 027 11.84E

35 19.34N – 027 24.74E

35 12.93N – 027 34.55E

35 00.96N – 027 41.45E

34 46.87N – 028 09.64E

34 41.74N – 028 40.27E

34 26.01N – 029 24.87E

34 22.57N – 029 32.16E

34 16.97N – 029 51.75E

34 11.28N – 029 57.82E

34 09.68N – 030 04.31E

WIDE BERTH REQUESTED 2NM

CANCEL THIS MSG ON 062200 UTC MAR 27

NNNN

Την ίδια στιγμή στο στόχαστρο των μέσων της Τουρκίας έχει μπει μεταξύ άλλων ο Γιώργος Γεραπετρίτης με το CNN Turk να σημειώνει: «Σκανδαλώδης απειλή από την Ελλάδα! Πώς ο Έλληνας υπουργός έβαλε στο στόχαστρο την Τουρκία με στρατιωτική απειλή; Η Αθήνα παίζει με τη φωτιά».

Από την πλευρά της η εθνικιστική εφημερίδα Aydinlik κάνει λόγο για τουρκική παρέμβαση αν ξεκινήσουν οι έρευνες για το καλώδιο.

Υπουργός Ενέργειας της Τουρκίας

Μιλώντας πάντως ο υπουργός Ενέργειας της Τουρκίας, Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, στους δημοσιογράφους δήλωσε ότι η Τουρκία παραμένει ανοιχτή σε ενεργειακή συνεργασία με την Ελλάδα στην ανατολική Μεσόγειο, παρά το γεγονός ότι η Αθήνα είχε απορρίψει προηγουμένως τις τουρκικές προτάσεις για πολιτικούς λόγους.

«Όσον αφορά τη συνεργασία με την Ελλάδα, θα χαιρετούσα μια κοινή προσπάθεια. Γιατί όχι; Μιλάμε για ευρύτερη συνεργασία», δήλωσε ο Μπαϊρακτάρ σε ομάδα δημοσιογράφων στην Κωνσταντινούπολη, απαντώντας σε ερώτηση.

Ο Μπαϊρακτάρ επικαλέστηκε προηγούμενες προτάσεις της Τουρκίας για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στα κατεχόμενα μέσω υποθαλάσσιου καλωδίου, χρησιμοποιώντας ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που παράγονται στην Τουρκία, για να αντικαταστήσει την εξάρτηση του νησιού από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με πετρέλαιο.

Η πρόταση έχει αντιμετωπίσει την αντίθεση της Ελλάδας και της κυπριακής κυβέρνησης, η οποία έφερε το θέμα ενώπιον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είπε.

Τον Απρίλιο του 2026, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ENTSO-E) διευκρίνισε ότι δεν θα εξέταζε το ενδεχόμενο συμπερίληψης ξεχωριστής σύνδεσης Τουρκίας-Τουρκίας στην Κύπρο στο 10ετές σχέδιο ανάπτυξης του δικτύου του χωρίς τη συγκατάθεση του διαχειριστή συστήματος μεταφοράς που έχει πιστοποιηθεί για την κάλυψη ολόκληρου του νησιού.