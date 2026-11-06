Έτοιμη για όλα δηλώνει η κυβέρνηση.

Θέμα 24ωρων φαίνεται να είναι η έκδοση Navtex για να ξεκινήσουν οι εργασίες πόντισης του καλωδίου Ελλάδας- Κύπρου.

Σήμερα αναμένεται να δώσει επίσημα η Αθήνα την «άδεια» στην Γαλλική Nexans και με τη σειρά του το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας να βγάλει «εξαίρεση σημαίας» για το Γαλλικό πλοίο που θα εκτελέσει τις εργασίες.

Από εκεί και πέρα ανοίγει ο δρόμος για την έκδοση Navtex από το υπουργείο Εξωτερικών. Με την κυβέρνηση να δηλώνει έτοιμη για όλα τα ενδεχόμενα και τον κυβερνητικό βουλευτή Άγγελο Συρίγο να αποκλείει θερμό επεισόδιο.

Λ.Ι.