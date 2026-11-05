Η σχετική NAVTEX αναμένεται το αργότερο έως το Σαββατοκύριακο.

Διαδικαστικό είναι πλέον το θέμα της έκδοσης NAVTEX από την Ελλάδα για την έναρξη των ερευνών, με την γαλλική εταιρεία που έχει αναλάβει την πόντιση του καλωδίου να έχει ήδη αποστείλει τις συντεταγμένες στο υπουργείο Εξωτερικών και εξετάζονται από το αρμόδιο τμήμα κυρίως για τις θαλάσσιες ζώνες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΕΡΤ, την Παρασκευή 6/11 αναμένεται και η θετική εισήγηση της διυπουργικής επιτροπής και αμέσως μετά την ΝΑVTEX, το πλοίο θα αποπλεύσει για να ξεκινήσουν οι εργασίες.

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Την ίδια στιγμή μήνυμα ετοιμότητας, το δεύτερο μέσα σε ένα 24ωρο, απέστειλε ο υπουργός Εξωτερικών στην περίπτωση που η Άγκυρα επιχειρήσει να παρεμποδίσει τις έρευνες για την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης για να προσθέσει πως και οι Γάλλοι που έχουν αναλάβει το έργο έχουν αντίστοιχα σχέδια. Στην Λιβύη ετοιμάζεται να πάει ο Ρετζέπ Ερντογάν ενώ στο μικροσκόπιο των Τούρκων σταθερά η επιχείρηση προσέγγισης της Αιγύπτου.

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ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Πάντως όπως σημείωνε σήμερα στο Dnews, η Λώρα Ιωάννου, «η κυβέρνηση δεν μπορεί να καθυστερήσει άλλο το έργο. Και επειδή το γαλλικό πλοίο βρίσκεται μέρες τώρα στην Κρήτη και διότι η όποια περαιτέρω καθυστέρηση θα τροφοδοτήσει αρνητικά δημοσιεύματα. Στην ουσία του προβλήματος –που είναι η πιθανή αντίδραση της Άγκυρας– η Ελλάδα διαπιστώνει ότι δεν υπάρχει τρόπος να προεξοφληθεί. Διότι πρώτα θα εκδοθεί Navtex από την Αθήνα και μετά θα ενημερωθεί επίσημα η Τουρκία από τις γαλλικές αρχές.

Διότι, αν προηγηθεί η ενημέρωση προς τη γείτονα, υπάρχει ο κίνδυνος η Τουρκία να εκδώσει πρώτη Navtex αδειάζοντας την Ελλάδα.

Οπότε, την όποια πιθανή ή απίθανη αντίδραση της Τουρκίας θα την μάθουμε τότε».

Η Τουρκία απειλεί να βυθίσει το γαλλικό ερευνητικό σκάφος Abeille Marengo

Υπενθυμίζεται ότι ΜΜΕ της Τουρκίας σημείωσαν χθες: «Η κλιμακούμενη ένταση, που απορρέει από την επιμονή της Αθήνας να μην λάβει άδεια από την Τουρκία για τον αγωγό GSI (Global Sea Infrastructure Line), κινδυνεύει να πυροδοτήσει μια σειρά από γεγονότα, συμπεριλαμβανομένης της βύθισης του Abeille Marengo».

Και συμπλήρωσαν: «Εάν δεν εγκαταλείψει την περιοχή παρά τις προειδοποιήσεις του τουρκικού ναυτικού, η περιοχή μεταξύ Κρήτης και Δωδεκανήσου θα μπορούσε να γίνει πεδίο άλλης έντασης. Η κλιμακούμενη ένταση, που απορρέει από την επιμονή της Αθήνας να μην λάβει άδεια από την Τουρκία για τον αγωγό GSI (Global Sea Infrastructure Line), κινδυνεύει να πυροδοτήσει μια σειρά από γεγονότα, συμπεριλαμβανομένης της βύθισης του Abeille Marengo».

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας δηλώνει ξεκάθαρα εδώ και εβδομάδες ότι δεν θα επιτραπεί καμία πρωτοβουλία που θα πραγματοποιηθεί στην περιοχή χωρίς άδεια από την Τουρκία. Στην ανακοίνωσή του με ημερομηνία 24 Σεπτεμβρίου 2026, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας σημείωσε τα εξής:

«Η δέσμευσή μας για την προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων μας που απορρέουν από τις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας μας και την υφαλοκρηπίδα μας στην Ανατολική Μεσόγειο συνεχίζεται. Το Μνημόνιο Συνεργασίας για την Οριοθέτηση των Περιοχών Θαλάσσιας Δικαιοδοσίας που συνάψαμε με τη Λιβύη και τα όρια της υφαλοκρηπίδας μας, το οποίο κοινοποιήσαμε στα Ηνωμένα Έθνη στις 18 Μαρτίου 2020, καθορίζει το νομικό μας πλαίσιο σε αυτό το θέμα».

Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο , δραστηριότητες όπως η τοποθέτηση καλωδίων ή αγωγών και η διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας στην υφαλοκρηπίδα μας πρέπει να συντονίζονται εκ των προτέρων με τη χώρα μας. Σε αυτό το πλαίσιο, δεν επιτρέπονται μη εξουσιοδοτημένες δραστηριότητες που αγνοούν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της χώρας μας και οι εξελίξεις στην περιοχή παρακολουθούνται στενά και λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα. Η Τουρκία θα συνεχίσει να ασκεί τα δικαιώματα και τις εξουσίες της ως παράκτιο κράτος στην Ανατολική Μεσόγειο και να προστατεύει αποφασιστικά τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της στις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας της».