Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης, συγκεντρώνει 67 ψήφους υπέρ του ενώ ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου μόλις 46.

Ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ, δήλωσε ότι θα συνεχίσει τις διαβουλεύσεις του με τους ηγέτες των κομμάτων για να αποφασίσει ποιος θα λάβει εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, παρά το γεγονός ότι ο επικεφαλής του Γιάσαρ και ηγέτης της αντιπολίτευσης Γκάντι Άιζενκοτ έχει λάβει την πλειοψηφία των αιτούμενων ψήφων.

Μετά την ολοκλήρωση των συναντήσεων με όλους του παράγοντες της Κνεσέτ, ο Χέρτζογκ είπε ότι οι εκπρόσωποι των παρατάξεων, που συγκεντρώνουν συνολικά 67 βουλευτές, πρότειναν να ανατεθεί στον Άιζενκοτ η εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, ενώ παρατάξεις που συγκεντρώνουν 46 βουλευτές πρότειναν τον Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων φαίνονται ξεκάθαρα», είπε ο Χέρτζογκ. «Ωστόσο, η εξουσία που μου παρέχει ο νόμος είναι να καθορίσω ποιος έχει τη δυνατότητα να σχηματίσει κυβέρνηση, και αυτό δεν είναι απολύτως σαφές, δεδομένων των αμοιβαίων βέτο μεταξύ των μπλοκ, αλλά και στο εσωτερικό των ίδιων των μπλοκ».

Σημείωσε ότι θα προσπαθήσει να διευκρινίσει την κατάσταση στη χώρα «άμεσα και γρήγορα» στις προσωπικές επαφές με τους επικεφαλής και δήλωσε ότι πρόθεσή του είναι να δώσει εντολή κυβέρνησης την Κυριακή.

«Σε αυτές τις συζητήσεις, σκοπεύω να εξαντλήσω κάθε περιθώριο, σε μια προσπάθεια να ενθαρρύνω τα κόμματα να έρθουν σε επαφή μεταξύ τους και να σχηματίσουν μια σταθερή και καλή κυβέρνηση για τον λαό του Ισραήλ», δήλωσε.

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Γιάσαρ: οι Ισραηλινοί επέλεξαν την αλλαγή

Από την πλευρά του ωστόσο το κόμμα της αντιπολίτευσης σημείωσε ότι οι ψήφοι προς το πρόσωπο του Άιζενκοτ είναι ο υψηλότερος αριθμός που έχει λάβει υποψήφιος για σχηματισμό κυβέρνησης από το 2015. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι «οι Ισραηλινοί επέλεξαν επιλέξει την αλλαγή» σημειώνει το κόμμα σε ανακοίνωσή του και έδειξαν «παντελή έλλειψη εμπιστοσύνης» στον Νετανιάχου και την κυβέρνησή του.

«Ο Μπενίαμίν Νετανιάχουν είναι υπηρεσιακός πρωθυπουργός και ηγείται μία μειοψηφία των μόλις 46 εδρών. Δεν έχει εντολή, δεν έχει πλειοψηφία δεν έχει την εμπιστοσύνη του κόσμου» τόνισε το Γιάσαρ και κάλεσε τον Ισραηλινό πρόεδρο να δώσει εντολή κυβέρνησης στον Άιζενκοτ το συντομότερο δυνατό ώστε να σχηματίσει μία εθνική κυβέρνηση έκτακτης ανάγκης [που θα ξεκινήσει να εργάζεται προς όφελος των ισραηλινών πολιτών».

Προέτρεψε επίσης, όλους τους ηγέτες που επιθυμούν το καλύτερο για το Ισραήλ να «σταθούν στο ύψος των περιστάσεων» και να «παραμερίσουν κάθε στενή πολιτική ή προσωπική σκοπιμότητα» προκειμένου να σχηματίσουν κυβέρνηση το συντομότερο δυνατό, προειδοποιώντας ότι η απώλεια αυτής της ευκαιρίας ενδέχεται να έχει «βαρύ τίμημα» και να οδηγήσει σε νέες εκλογές, «ενάντια στη θέληση των πολιτών του Ισραήλ».

Με πληροφορίες του Times of israel





