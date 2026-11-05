Πολλαπλές εκτροπές αεροσκαφών μετά από απειλές για βόμβα σε επιβατικές πτήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Νέες απειλές για τοποθέτηση βόμβας αναφέρθηκαν σε αρκετές ευρωπαϊκές επιβατικές πτήσεις σήμερα, Πέμπτη, προκαλώντας εκτροπές αεροσκαφών, στρατιωτικές συνοδείες και ελέγχους ασφαλείας σε αεροδρόμια.

Μετά την πτήση της ιρλανδικής Aer Lingus από Δουβλίνο προς Ρώμη που εκτράπηκε προς στρατιωτική βάση στη Γαλλία έπειτα από συναγερμό για τοποθέτηση βόμβας, έχουν καταγραφεί αρκετά ακόμη ανάλογα περιστατικά.

Αναλυτικά οι πτήσεις που δέχτηκαν απειλή για βόμβα:

Aer Lingus: Δουβλίνο-Ρώμη. Το αεροσκάφος εκτράπηκε και προσγειώθηκε στη στρατιωτική αεροπορική βάση του Εβρέ (Évreux), στη Γαλλία.

Δουβλίνο-Ρώμη. Το αεροσκάφος εκτράπηκε και προσγειώθηκε στη στρατιωτική αεροπορική βάση του Εβρέ (Évreux), στη Γαλλία. Ryanair : Μαδρίτη-Σόφια. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε στη Σόφια της Βουλγαρίας.

: Μαδρίτη-Σόφια. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε στη Σόφια της Βουλγαρίας. Ryanair : Κοπεγχάγη-Σόφια. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε στη Σόφια.

: Κοπεγχάγη-Σόφια. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε στη Σόφια. Ryanair : Λονδίνο (Στάνστεντ)-Σόφια. Η πτήση εκτράπηκε και προσγειώθηκε στο Πλόβντιβ της Βουλγαρίας.

: Λονδίνο (Στάνστεντ)-Σόφια. Η πτήση εκτράπηκε και προσγειώθηκε στο Πλόβντιβ της Βουλγαρίας. LOT Polish Airlines: Βαρσοβία-Βρυξέλλες. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο των Βρυξελλών.

Βαρσοβία-Βρυξέλλες. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο των Βρυξελλών. Wizz Air: Μιλάνο (Μαλπένσα)-Βαρσοβία. Η πτήση εκτράπηκε και προσγειώθηκε στη Βιέννη της Αυστρίας.

Μιλάνο (Μαλπένσα)-Βαρσοβία. Η πτήση εκτράπηκε και προσγειώθηκε στη Βιέννη της Αυστρίας. Wizz Air: Μιλάνο (Μαλπένσα)-Βουκουρέστι. Η πτήση, που μετέφερε 182 επιβάτες και επτά μέλη πληρώματος, προσγειώθηκε στη ρουμανική πρωτεύσουσα.

Μιλάνο (Μαλπένσα)-Βουκουρέστι. Η πτήση, που μετέφερε 182 επιβάτες και επτά μέλη πληρώματος, προσγειώθηκε στη ρουμανική πρωτεύσουσα. Finnair: Ελσίνκι-Ρώμη. Το αεροσκάφος συνοδεύτηκε από μαχητικά της ιταλικής Πολεμικής Αεροπορίας και προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Φιουμιτσίνο της Ρώμης.

Ελσίνκι-Ρώμη. Το αεροσκάφος συνοδεύτηκε από μαχητικά της ιταλικής Πολεμικής Αεροπορίας και προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Φιουμιτσίνο της Ρώμης. Finnair: Ελσίνκι-Βιέννη. Η πτήση δέχθηκε δεύτερη απειλή για βόμβα, σύμφωνα με εκπρόσωπο της εταιρείας που μίλησε στο Reuters. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια στην αυστριακή πρωτεύουσα.

Απειλές για βόμβα σε τέσσερα αεροσκάφη με προορισμό την Πράγα - Δεν εντοπίστηκαν εκρηκτικά

Η τσεχική αστυνομία ανακοίνωσε ότι έλαβε αναφορές για την ύπαρξη «αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού» σε τέσσερα αεροσκάφη που κατευθύνονται προς την Πράγα.

«Προετοιμαζόμαστε για την άφιξή τους. Εκτιμούμε ότι η αξιοπιστία των απειλών είναι χαμηλή», ανέφερε σε ανακοίνωσή της.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Ωστόσο, δεν υποτιμούμε την απειλή και γι' αυτό έχουν ενεργοποιηθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, με τη μικρότερη δυνατή επίπτωση στους επιβάτες και στη λειτουργία του αεροδρομίου. Μετά την προσγείωση, θα πραγματοποιηθούν έλεγχοι από πυροτεχνουργούς και στα τέσσερα αεροσκάφη».

Λίγο αργότερα η αστυνομία της Τσεχίας ανακοίνωσε ότι σεν εντοπίστηκαν εκρηκτικοί μηχανισμοί στα τέσσερα αεροσκάφη.

Σε ανακοίνωσή της, ανέφερε: «Τα μέτρα ασφαλείας στο αεροδρόμιο της Πράγας μόλις ολοκληρώθηκαν, με τους ελέγχους από ειδικά κλιμάκια πυροτεχνουργών να έχουν αρνητικά αποτελέσματα. Την έρευνα για τις απειλές ανέλαβε το NCTEKK και προς το παρόν δεν είναι δυνατόν να δοθούν περισσότερες πληροφορίες».

Παράλληλα, η LOT Polish Airlines επιβεβαίωσε το περιστατικό που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα με αεροσκάφος της, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η αναφερόμενη απειλή δεν επιβεβαιώθηκε.

Σε ανακοίνωση που απέστειλε στην εφημερίδα The Guardian, η αεροπορική εταιρεία ανέφερε: «Μετά την ενημέρωση για πιθανή απειλή κατά της ασφάλειας της πτήσης LO235 από τη Βαρσοβία προς τις Βρυξέλλες, το πλήρωμα του αεροσκάφους ενημερώθηκε σχετικά και πραγματοποίησε έλεγχο στο εσωτερικό του, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Δεν εντοπίστηκε κανένα ύποπτο αντικείμενο. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο των Βρυξελλών, όπου οι αρχές διενήργησαν πρόσθετο έλεγχο, χωρίς να εντοπίσουν επικίνδυνα ή ύποπτα αντικείμενα».

Η Finnair επιβεβαιώνει δύο «αβάσιμες απειλές για βόμβα ή φάρσες» σε αεροσκάφη της

Η φινλανδική αεροπορική εταιρεία Finnair επιβεβαίωσε ότι δύο αεροσκάφη της επηρεάστηκαν σήμερα από απειλές για βόμβα.

Σε δήλωσή της στην εφημερίδα Guardian, η εταιρεία ανέφερε ότι πρόκειται για τις πτήσεις AY1761 από το Ελσίνκι προς τη Ρώμη, με 144 επιβάτες και επτά μέλη πληρώματος, η οποία προσγειώθηκε στις 10:52, καθώς και την AY1471 από το Ελσίνκι προς τη Βιέννη, με 177 επιβάτες και έξι μέλη πληρώματος, η οποία έφτασε στον προορισμό της στις 11:06.

Όπως διευκρίνισε, και οι δύο πτήσεις δέχθηκαν σήμερα «αβάσιμες απειλές για βόμβα ή απειλές που αποδείχθηκαν φάρσες». Τα αεροσκάφη προσγειώθηκαν με ασφάλεια στους προορισμούς τους και οι επιβάτες αποβιβάστηκαν κανονικά.

Η Finnair πρόσθεσε ότι διαθέτει συγκεκριμένη διαδικασία για τον έλεγχο κάθε απειλής που αναφέρεται.

«Δυστυχώς, η εναέρια κυκλοφορία γίνεται κατά καιρούς στόχος απειλών, όπως είδαμε και αυτή την εβδομάδα, όταν και άλλες αεροπορικές εταιρείες στην Ευρώπη αντιμετώπισαν ανάλογες απειλές που αποδείχθηκαν φάρσες. Οι απειλές αυτές είναι σχεδόν πάντα αβάσιμες. Η ασφάλεια των αερομεταφορών αποτελεί ύψιστη προτεραιότητά μας. Αντιμετωπίζουμε κάθε πιθανή απειλή με τη μέγιστη σοβαρότητα, αξιολογούμε προσεκτικά κάθε περιστατικό και συνεργαζόμαστε με τις τοπικές αρχές», ανέφερε η εταιρεία.

Ρώμη: Αρνητικά τα αποτελέσματα των ελέγχων

Αντίστοιχα, η εταιρεία διαχείρισης του αεροδρομίου Φιουμιτσίνο της Ρώμης επιβεβαίωσε ότι δεν διαπιστώθηκε καμία απειλή, έπειτα από τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν μετά την προειδοποίηση για τοποθέτηση βόμβας σε αεροσκάφος της Finnair, το οποίο εκτελούσε πτήση προς την ιταλική πρωτεύουσα και προσγειώθηκε στις 10:52.

«Όλες οι διαδικασίες επαλήθευσης και ελέγχου ολοκληρώθηκαν με αρνητικά αποτελέσματα, χωρίς να υπάρξει οποιαδήποτε επίπτωση στην ομαλή λειτουργία του αεροδρομίου», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η ADR, η εταιρεία που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο.

Η Aer Lingus επιβεβαιώνει εκτροπή πτήσης προς τη Γαλλία για λόγους ασφαλείας

Εκτροπή προς στρατιωτική βάση στη Νορμανδία της Γαλλίας πραγματοποίησε το πρωί η πτήση EI402 της Aer Lingus, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο από το Δουβλίνο προς τη Ρώμη.

Η ιρλανδική αεροπορική εταιρεία επιβεβαίωσε ότι η απόφαση για την εκτροπή του αεροσκάφους ελήφθη για προληπτικούς λόγους ασφαλείας.

«Η πτήση προσγειώθηκε με ασφάλεια και η Aer Lingus θα μεριμνήσει για την επαναδρομολόγηση των επιβατών, ώστε να φτάσουν στον τελικό προορισμό τους το συντομότερο δυνατό», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

Περισσότεροι από 200 επιβάτες απομακρύνθηκαν από πτήση της Wizz Air στο Βουκουρέστι

Σχεδόν 200 επιβάτες απομακρύνθηκαν από αεροσκάφος της Wizz Air που εκτελούσε την πτήση από το Μιλάνο προς το Βουκουρέστι, έπειτα από απειλή για τοποθέτηση βόμβας.

Η πτήση WMT3064 προσγειώθηκε με ασφάλεια στο διεθνές αεροδρόμιο Henri Coandă του Βουκουρεστίου.

Οι αρμόδιες αρχές του αεροδρομίου ανακοίνωσαν ότι οι επιβάτες απομακρύνθηκαν από το αεροσκάφος και ενεργοποιήθηκαν τα προβλεπόμενα μέτρα έκτακτης ανάγκης, σε συνεργασία με τις κρατικές υπηρεσίες.

«Οι επιβάτες έχουν αποβιβαστεί. Το αεροδρόμιο έχει λάβει όλα τα προβλεπόμενα διαδικαστικά μέτρα για τέτοιου είδους περιστατικά, σε συνεργασία με τις κρατικές υπηρεσίες.Παράλληλα, συγκροτείται μονάδα διαχείρισης κρίσεων και εφαρμόζονται οι ειδικές διαδικασίες που προβλέπονται για ανάλογες περιπτώσεις», ανέφεραν εκπρόσωποι του αεροδρομίου στο BBC.

Στο αεροσκάφος πραγματοποιεί ελέγχους ειδική ομάδα εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών της Ρουμανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (SRI).

Από την πλευρά της, η εταιρεία διαχείρισης των εθνικών αεροδρομίων του Βουκουρεστίου ανακοίνωσε ότι η εναέρια κυκλοφορία διεξάγεται με ασφάλεια και χωρίς προβλήματα, ενώ οι πτήσεις συνεχίζονται κανονικά, σύμφωνα με τον προγραμματισμό.

Μπαράζ απειλών

Τα σημερινά περιστατικά σημειώθηκαν μία ημέρα μετά τις απειλές για τοποθέτηση βόμβας που δέχθηκαν περίπου δέκα ευρωπαϊκές πτήσεις την Τρίτη.

Σε όλες τις περιπτώσεις, οι έλεγχοι δεν εντόπισαν ύποπτο μηχανισμό, σύμφωνα με τις αρχές των εμπλεκόμενων χωρών.

Οι απειλές οδήγησαν σε ελέγχους ασφαλείας, εκτροπές πτήσεων και ολιγόωρες διακοπές λειτουργίας αεροδρομίων.

Τουλάχιστον τέσσερις πτήσεις της Ryanair δέχτηκαν απειλή, μεταξύ των οποίων και άλλη πτήση από το Δουβλίνο προς τη Ρώμη. Στο στόχαστρο βρέθηκαν επίσης αεροσκάφη των εταιρειών SAS, LOT και Wizz Air.

Στο αεροδρόμιο Φιουμιτσίνο της Ρώμης, δύο αεροσκάφη της Ryanair υποβλήθηκαν σε ελέγχους για εκρηκτικούς μηχανισμούς, έπειτα από ανώνυμη καταγγελία. Το αεροσκάφος που προερχόταν από το Δουβλίνο συνοδεύτηκε από ιταλικά μαχητικά αεροσκάφη.

Ένα αεροσκάφος της LOT, το οποίο είχε αναχωρήσει από το αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου με προορισμό τη Βαρσοβία, εκτράπηκε από το αεροδρόμιο Σοπέν προς το αεροδρόμιο Μόντλιν της πολωνικής πρωτεύουσας.

Στη Βουλγαρία, δύο αεροσκάφη που έφτασαν στη Σόφια υποβλήθηκαν επίσης σε ελέγχους. Σύμφωνα με τη συνοριακή αστυνομία, οι σχετικές απειλές είχαν αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο υπουργείο Εσωτερικών.

Μία ημέρα νωρίτερα, πτήση της Wizz Air από το Λονδίνο-Λούτον προς τη Σόφια έκανε αναγκαστική προσγείωση στη Βουδαπέστη, συνοδευόμενη από δύο ουγγρικά μαχητικά αεροσκάφη.