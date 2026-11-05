Οι ελεγκτές της Περιφέρειας Αττικής έδωσαν εντολή για την επιβολή προστίμου για απουσία τιμών και υποχρεωτικών ενδείξεων σε προϊόντα.

Πρόστιμο ύψους 4.000 ευρώ επιβλήθηκε στην εταιρεία «LILI DROGERIE MON. A.E.» από την Περιφέρεια Αττικής, έπειτα από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε σε κατάστημά της στο Μαρούσι.

Σύμφωνα με την απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα Αθηνών, οι παραβάσεις διαπιστώθηκαν κατά τη διάρκεια ελέγχου στις 26 Οκτωβρίου, στο υποκατάστημα της εταιρείας επί της λεωφόρου Κηφισίας 47. Ειδικότερα, οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι σε δύο προϊόντα που διατίθεντο προς πώληση δεν υπήρχε ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με την τιμή πώλησής τους, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία.

Παράλληλα, για δύο κωδικούς προϊόντων διαπιστώθηκε ότι έλειπαν οι ελάχιστες υποχρεωτικές ενδείξεις, τόσο από τη συσκευασία όσο και από τις σχετικές πινακίδες ενημέρωσης. Οι παραβάσεις αφορούν τη μη τήρηση των διατάξεων της υπουργικής απόφασης 91354/2017 (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.), η οποία καθορίζει τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων ως προς την ενημέρωση των καταναλωτών.

Με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, προβλέπεται διοικητικό πρόστιμο 1.000 ευρώ ανά προϊόν για καθεμία από τις δύο κατηγορίες παραβάσεων. Έτσι, το συνολικό ποσό του προστίμου που επιβλήθηκε στην εταιρεία ανέρχεται σε 4.000 ευρώ.