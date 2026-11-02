Η υπόθεση ξεκίνησε όταν ελεγκτές πραγματοποίησαν επιτόπιο έλεγχο στην καφετέρια και διαπίστωσαν ότι το τερματικό POS που χρησιμοποιούσε η επιχείρηση δεν επικοινωνούσε με την ταμειακή μηχανή.

Αντιμέτωπη με πρόστιμο 10.000 ευρώ βρέθηκε ιδιοκτήτρια καφετέριας, επειδή το POS της επιχείρησής της δεν ήταν συνδεδεμένο με την ταμειακή μηχανή. Η επιχειρηματίας υποστήριξε ότι είχε προσπαθήσει επανειλημμένα να ολοκληρώσει τη σύνδεση, αλλά αντιμετώπιζε τεχνικά προβλήματα που δεν μπορούσε να λύσει. Παρά τις εξηγήσεις της και τη σχετική βεβαίωση τεχνικού, η ΑΑΔΕ απέρριψε την προσφυγή της, κρίνοντας ότι η ευθύνη για τη σωστή λειτουργία των συστημάτων πληρωμών βαρύνει την ίδια την επιχείρηση.

Η υπόθεση ξεκίνησε όταν ελεγκτές πραγματοποίησαν επιτόπιο έλεγχο στην καφετέρια και διαπίστωσαν ότι το τερματικό POS που χρησιμοποιούσε η επιχείρηση δεν επικοινωνούσε με την ταμειακή μηχανή. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ελέγχου, η ταμειακή είχε δηλωθεί στις 8 Ιουλίου 2025, ενώ το POS είχε ενεργοποιηθεί στις 8 Αυγούστου του ίδιου έτους. Αυτό σήμαινε ότι κατά την ημέρα του ελέγχου είχε περάσει περισσότερο από ένας μήνας από την ενεργοποίηση του τερματικού χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η υποχρεωτική διασύνδεση. Οι ελεγκτές κατέγραψαν την παράβαση και ακολούθησε η διαδικασία επιβολής προστίμου, το οποίο ορίστηκε στις 10.000 ευρώ.

Η ιδιοκτήτρια δεν αποδέχθηκε τον καταλογισμό και προσέφυγε στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, ζητώντας την ακύρωσή του

Όπως υποστήριξε, η αδυναμία σύνδεσης δεν οφειλόταν σε δική της αμέλεια, αλλά σε τεχνικό πρόβλημα που δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει. Μάλιστα, προσκόμισε επιστολή τεχνικού, σύμφωνα με την οποία είχαν πραγματοποιηθεί αλλεπάλληλες επισκέψεις στην επιχείρηση, χωρίς να καταστεί δυνατή η σύνδεση του POS με την ταμειακή μηχανή. Τελικά, το προβληματικό τερματικό αντικαταστάθηκε αμέσως μετά την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου.

Ωστόσο, η φορολογική αρχή έκρινε ότι οι προσπάθειες αυτές δεν αρκούσαν για να απαλλάξουν την επιχειρηματία από την ευθύνη. Όπως αναφέρεται στην απόφαση, από την ενεργοποίηση του POS μέχρι τον έλεγχο υπήρχε αρκετός χρόνος για να αναζητηθεί λύση, είτε με την προμήθεια νέου συμβατού τερματικού είτε με επικοινωνία με την τράπεζα και τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών.

Κατά την ΑΑΔΕ, η επιχειρηματίας δεν επέδειξε την απαιτούμενη επιμέλεια ώστε να εξασφαλίσει την έγκαιρη σύνδεση των συστημάτων της. Η επιχειρηματίας υποστήριξε επίσης ότι το πρόστιμο ήταν υπερβολικό και παραβίαζε την αρχή της αναλογικότητας. Ούτε αυτός ο ισχυρισμός έγινε δεκτός. Έτσι, με απόφαση της 1ης Σεπτεμβρίου 2026, η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών απέρριψε την προσφυγή και διατήρησε το πρόστιμο των 10.000 ευρώ.