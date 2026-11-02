Δεν φυλασσόταν το πολιτικό γραφείο του Πλεύρη;

Σε μεγάλο πρόβλημα εξελίσσεται για την Αθήνα ο νέος Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ που θα αντικαταστήσει τον Αντόνιο Γκουτέρες.

Η υποψηφιότητα του Φεριντούν Σινιρλίογλου εκ μέρους της Τουρκίας προκάλεσε ήδη συναγερμό στην Ελλάδα, που το τελευταίο που θα ήθελε ήταν ένας Τούρκος ΓΓ στα Ηνωμένα Έθνη- και με ανοιχτό μάλιστα το Κυπριακό.

Συναγερμό, άλλωστε, προκάλεσε όμως η υποψηφιότητα Σινιρλίογλου όπως είναι φυσικό και στην Κύπρο, χωρίς όμως οι δυνατότητες κινήσεων να είναι πολλές. Το παζάρι, άλλωστε, είναι ευρύτερο και αφορά πρωτίστως τις μεγάλες χώρες.

Τρομάζει και ο Όρμπαν

Και μια δεύτερη υποψηφιότητα όμως, πέραν αυτής του Σινιρλίογλου, δεν είναι καθόλου καλή για την Αθήνα.

Πρόκειται για την υποψηφιότητα Όρμπαν, του πρώην πρωθυπουργού της Ουγγαρίας, που αποτελεί τον αγαπημένο του Τραμπ και του Πούτιν, ενώ δεν λέει όχι και ο Σι.

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Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα δηλαδή -αλλά μεγαλύτερο πρόβλημα αποτελεί η "κατάληψη" της θέσης από τον Τούρκο υποψήφιο.

Αν σας πούμε πως και εδώ η Αθήνα έδειξε να αιφνιδιάζεται, τι λέτε, θα μας πιστέψετε;

Χωρίς Σαμαρά

Μέχρι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον δεν προβλέπεται παρουσία του Αντώνη Σαμαρά στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ (5-7 Νοεμβρίου) στην Καλαμάτα.

Έτσι δεν θα δημιουργηθεί πρόβλημα με την παρουσία του πρωθυπουργού στο Συνέδριο.

Ο Κ. Μητσοτάκης θα λάβει το λόγο και θα ικανοποιήσει κάποια αιτήματα των δημάρχων.

Οι δε «γαλάζιοι» δήμαρχοι που γκρινιάζουν, ευχαριστημένοι, θα ψηφίσουν όλοι το ψήφισμα της ΚΕΔΕ.

Το ίδιο και οι «γαλαζοπράσινοι» δήμαρχοι.

Αυτοί δηλαδή που έχουν εκλεγεί με το ΠΑΣΟΚ αλλά στην πράξη είναι με τον Μητσοτάκη.

Το έργο, άλλωστε, το έχουμε δει πολλές φορές. Και το ερώτημα είναι τι θα πράξει η προοδευτική αντιπολίτευση στην ΚΕΔΕ.

Για να δούμε!

Ποια έδρα κερδίζει το ΠΑΣΟΚ

Από τις παραιτήσεις βουλευτών προκειμένου να συμπορευτούν με την ΕΛΑΣ το ΠΑΣΟΚ ενδέχεται να κερδίσει μια έδρα.

Πρόκειται για την Κόρινθο.

Αν παραιτηθεί ο Γιώργος Ψυχογιός, ο πρώτος αναπληρωματικός στο ψηφοδέλτιο είναι με την ΕΛΑΣ και δεν θα παραλάβει την έδρα.

Έτσι βουλευτής θα αναδειχθεί η Έλενα Κονομόδη η οποία έχει ήδη προσχωρήσει στο ΠΑΣΟΚ. Ανέλαβε μάλιστα και αναπληρώτρια γραμματέας στον τομέα ιδιωτικού χρέους και προστασίας καταναλωτών!

Αν και το θέμα για τη Χαριλάου Τρικούπη είναι να κερδίσει τις έδρες στις εκλογές.

Πώς μπήκε ο εκρηκτικός μηχανισμός

Η ΝΔ επιχείρησε και πάλι να εκμεταλλευτεί τον εκρηκτικό μηχανισμό που τοποθετήθηκε στην πολυκατοικία που βρίσκεται το πολιτικό γραφείο του υπουργού Μετανάστευσης Θάνου Πλεύρη.

Το σωστό ερώτημα -μετά την πολιτική καταδίκη- το έθεσε ο τομεάρχης Πολιτικής Προστασίας της ΕΛΑΣ Μαρίνος Σκανδάμης: Δεν φυλασσόταν το γραφείο; Γιατί δεν είναι δυνατόν να μην φυλάσσεται το γραφείο του υπουργού Μετανάστευσης!

ΥΓ: Το ανέκδοτο που κυκλοφορεί το ξέρετε: Όταν έρθει η ΝΔ στην κυβέρνηση ...θα τους πιάσει!