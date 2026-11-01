Πώς θα εκτυπώσετε το ειδοποιητήριο μέσω myCAR.

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η διαδικασία για την ανάρτηση των τελών κυκλοφορίας του 2027, με εκατομμύρια ιδιοκτήτες αυτοκινήτων και μοτοσικλετών να περιμένουν τα νέα ειδοποιητήρια της ΑΑΔΕ. Η προθεσμία εξόφλησης ολοκληρώνεται στο τέλος του έτους, ενώ όσοι καθυστερήσουν να πληρώσουν θα βρεθούν αντιμέτωποι με κλιμακωτά πρόστιμα που μπορούν να φτάσουν ακόμη και το 100% της αρχικής οφειλής.

Ο Νοέμβριος αναμένεται να είναι ο μήνας κατά τον οποίο θα ενεργοποιηθεί η δυνατότητα εκτύπωσης των τελών κυκλοφορίας 2027 μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας myCAR. Οι οδηγοί θα μπορούν να ενημερωθούν για το ποσό που αντιστοιχεί στο όχημά τους και να προχωρήσουν στην εξόφλησή του χωρίς να χρειάζεται να επισκεφθούν κάποια δημόσια υπηρεσία.

Μάλιστα, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, δεν αποκλείεται τα ειδοποιητήρια να αναρτηθούν ακόμη και τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, χωρίς πάντως να υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημη επιβεβαίωση από την ΑΑΔΕ.

Τέλη κυκλοφορίας 2027: Μέχρι πότε πρέπει να πληρωθούν

Η καταληκτική ημερομηνία για την εμπρόθεσμη εξόφληση των τελών κυκλοφορίας είναι η Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2026. Οι ιδιοκτήτες οχημάτων θα έχουν τη δυνατότητα να εξοφλήσουν το ποσό που τους αναλογεί έως το τέλος του έτους, προκειμένου να αποφύγουν τις πρόσθετες επιβαρύνσεις.

Με βάση το ισχύον πλαίσιο, δεν προβλέπεται αυτόματη παράταση της προθεσμίας. Αυτό σημαίνει ότι οι οδηγοί θα πρέπει να φροντίσουν εγκαίρως για την πληρωμή, καθώς ακόμη και μικρή καθυστέρηση συνεπάγεται επιπλέον κόστος.

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Πώς θα εκτυπώσετε το ειδοποιητήριο μέσω myCAR

Η διαδικασία έκδοσης των τελών κυκλοφορίας πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Οι ιδιοκτήτες οχημάτων μπορούν να εισέλθουν στην πλατφόρμα myCAR χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς Taxisnet και να επιλέξουν την ενότητα που αφορά τα τέλη κυκλοφορίας. Στη συνέχεια, θα έχουν τη δυνατότητα να εμφανίσουν το ειδοποιητήριο για το 2027, να το αποθηκεύσουν στον υπολογιστή ή στο κινητό τους και να προχωρήσουν στην πληρωμή. Παράλληλα, υπάρχει δυνατότητα εκτύπωσης χωρίς κωδικούς Taxisnet. Σε αυτή την περίπτωση απαιτούνται ο ΑΦΜ του ιδιοκτήτη, ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος και η επιλογή του αντίστοιχου έτους.

Με ποιους τρόπους μπορούν να πληρωθούν τα τέλη κυκλοφορίας

Η εξόφληση μπορεί να πραγματοποιηθεί με διαφορετικούς τρόπους, ώστε οι πολίτες να επιλέξουν εκείνον που τους εξυπηρετεί περισσότερο.

Συγκεκριμένα, η πληρωμή γίνεται:

- Μέσω e-banking ή mobile banking, χρησιμοποιώντας τον κωδικό RF του ειδοποιητηρίου.

- Με σάρωση του QR Code, όπου υποστηρίζεται από την τραπεζική εφαρμογή.

- Μέσω ΑΤΜ, με χρήση των στοιχείων πληρωμής.

- Σε τραπεζικό κατάστημα ή στα ΕΛΤΑ, με το σχετικό ειδοποιητήριο.

Οι οδηγοί καλό είναι να διατηρούν το αποδεικτικό της συναλλαγής, μέχρι να επιβεβαιωθεί η εξόφληση στο πληροφοριακό σύστημα της ΑΑΔΕ.

Πόσο κοστίζει η καθυστέρηση – Τα πρόστιμα ανά μήνα

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται από όσους αφήσουν την πληρωμή για μετά την 31η Δεκεμβρίου, καθώς τα πρόστιμα αυξάνονται ανάλογα με τον χρόνο εξόφλησης.

Το ισχύον σύστημα προβλέπει τρεις διαφορετικές βαθμίδες επιβάρυνσης:

Χρόνος πληρωμής Πρόστιμο

Έως 31 Δεκεμβρίου 2026 Χωρίς πρόστιμο

Ιανουάριος 2027 25%

Φεβρουάριος 2027 50%

Από 1 Μαρτίου 2027 100%

Για παράδειγμα, ένας ιδιοκτήτης αυτοκινήτου που καλείται να πληρώσει τέλη κυκλοφορίας ύψους 240 ευρώ θα επιβαρυνθεί με συνολικό ποσό 300 ευρώ εάν πληρώσει τον Ιανουάριο. Αν η εξόφληση πραγματοποιηθεί τον Φεβρουάριο, το ποσό αυξάνεται στα 360 ευρώ, ενώ από τον Μάρτιο η συνολική οφειλή φτάνει τα 480 ευρώ. Σημειώνεται ότι για τα επιβατικά οχήματα με ετήσια τέλη χαμηλότερα των 30 ευρώ προβλέπεται ελάχιστο πρόστιμο 30 ευρώ.

Πώς υπολογίζονται τα τέλη κυκλοφορίας 2027

Το ύψος των τελών δεν είναι ίδιο για όλους τους ιδιοκτήτες, καθώς εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά και την ημερομηνία πρώτης ταξινόμησης του οχήματος. Για τα αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά έως τις 31 Οκτωβρίου 2010, ο υπολογισμός γίνεται με βάση τον κυβισμό του κινητήρα. Αντίθετα, για όσα ταξινομήθηκαν από την 1η Νοεμβρίου 2010 και μετά, το ποσό καθορίζεται από τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO₂), με διαφορετικές κλίμακες ανάλογα με την περίοδο πρώτης ταξινόμησης.

Για το 2027 δεν έχει ανακοινωθεί κάποια αλλαγή στις ισχύουσες κλίμακες, επομένως τα ποσά αναμένεται να παραμείνουν στα ίδια επίπεδα. Η οριστική επιβεβαίωση για κάθε όχημα θα προκύψει από το ειδοποιητήριο της ΑΑΔΕ.

Ψηφιακή ακινησία: Πώς μπορούν οι ιδιοκτήτες να αποφύγουν την πληρωμή

Όσοι δεν σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν το όχημά τους μέσα στο 2027 έχουν τη δυνατότητα να το θέσουν σε ψηφιακή ακινησία, μέσω της πλατφόρμας myCAR. Η διαδικασία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη στην Εφορία για την παράδοση των πινακίδων, στις περιπτώσεις που καλύπτονται από την υπηρεσία. Για να μην προκύψει υποχρέωση καταβολής των ετήσιων τελών του 2027, η δήλωση ακινησίας θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εμπρόθεσμα, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Το όχημα πρέπει να παραμένει στον δηλωμένο ιδιωτικό χώρο στάθμευσης και δεν επιτρέπεται να κυκλοφορεί όσο βρίσκεται σε καθεστώς ακινησίας. Εφόσον ο ιδιοκτήτης αποφασίσει να το χρησιμοποιήσει ξανά μέσα στο επόμενο έτος, μπορεί, υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, να προχωρήσει σε άρση ακινησίας και καταβολή αναλογικών τελών κυκλοφορίας.

Με την ανάρτηση των νέων ειδοποιητηρίων να πλησιάζει, οι ιδιοκτήτες καλούνται να προγραμματίσουν εγκαίρως τις υποχρεώσεις τους, καθώς η καθυστέρηση στην εξόφληση μπορεί να αυξήσει σημαντικά το τελικό ποσό που θα χρειαστεί να πληρώσουν.