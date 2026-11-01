Για άλλη μια χρονιά κατάφερε να εντυπωσιάσει με την επιλογή της.

Μία ακόμη εντυπωσιακή και ανατριχιαστική μεταμφίεση παρουσίασε η Χάιντι Κλουμ για το Halloween του 2026, επιβεβαιώνοντας τη φήμη της ως «βασίλισσας του Halloween».

Το 53χρονο μοντέλο εμφανίστηκε στο ετήσιο πάρτι της στη Νέα Υόρκη ντυμένο ως ένα τεράστιο, κομμένο ανθρώπινο χέρι, προκαλώντας έκπληξη στους καλεσμένους.

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Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου (31/10), στο εστιατόριο Cathédrale, με αφορμή τη συμπλήρωση 25 διοργανώσεων του διάσημου πάρτι της.

Η στολή ήταν μια υπερμεγέθης αναπαράσταση του αριστερού χεριού της, με κόκκινα νύχια, δαχτυλίδια, εμφανείς φλέβες και εντυπωσιακά εφέ που δημιουργούσαν την ψευδαίσθηση ενός ακρωτηριασμένου άκρου.

Η μεταμόρφωση που χρειάστηκε μήνες προετοιμασίας

Για την κατασκευή της στολής, η Χάιντι Κλουμ συνεργάστηκε με τον ειδικό στα κινηματογραφικά εφέ Μάικ Μαρίνο και την ομάδα του.

Η λεπτομέρεια ήταν τέτοια ώστε αναπαράχθηκαν ακόμη και η βέρα της, το δαχτυλίδι αρραβώνων της και το τατουάζ με το όνομα του συζύγου της, Τομ Κάουλιτς.

Η ίδια αποκάλυψε ότι η ιδέα γεννήθηκε όταν παρατήρησε το αριστερό της χέρι και αναρωτήθηκε πώς θα μπορούσε να χωρέσει ολόκληρο το σώμα της μέσα σε μια γιγαντιαία εκδοχή του.

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Χρειάστηκαν περίπου έξι ώρες για να φορέσει τη στολή και να ολοκληρωθεί η μεταμόρφωση, ενώ η προετοιμασία είχε ξεκινήσει μήνες νωρίτερα.

Στο κόκκινο χαλί τη συνόδευαν βοηθοί με κίτρινες προστατευτικές στολές, ενισχύοντας τη θεατρικότητα της εμφάνισης.

Η παράδοση των εκκεντρικών εμφανίσεων

Η Χάιντι Κλουμ έχει μετατρέψει το Halloween σε προσωπική παράδοση, παρουσιάζοντας κάθε χρόνο ολοένα πιο περίπλοκες μεταμφιέσεις.

Στο παρελθόν έχει εμφανιστεί ως τεράστιο σκουλήκι, Μέδουσα, εξωγήινος και παγώνι, ενώ το φετινό της κοστούμι προστέθηκε στις πιο ασυνήθιστες δημιουργίες της.