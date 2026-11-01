Ποιος γιορτάζει σήμερα Κυριακή 1 Νοεμβρίου: Μην ξεχάσετε τις ευχές!

Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα, Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2026, τη μνήμη των Αγίων Κοσμά και Δαμιανού των Αναργύρων, δύο αδελφών που έμειναν στην εκκλησιαστική παράδοση για την ανιδιοτελή προσφορά τους στους ασθενείς.

Την ίδια ημέρα εορτάζουν ο Όσιος Δαβίδ ο εν Ευβοία, ο Άγιος Ιάκωβος ο Νέος Ιερομάρτυρας και οι μαθητές του, καθώς και η Αγία Ελένη από τη Σινώπη.

Παράλληλα, η σημερινή Κυριακή Ε΄ Λουκά είναι αφιερωμένη στην παραβολή του πλουσίου και του φτωχού Λαζάρου, μία από τις πιο χαρακτηριστικές ευαγγελικές διηγήσεις για την κοινωνική ανισότητα, την αδιαφορία και την ευθύνη απέναντι στον συνάνθρωπο.