Γνωστή γιορτή σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο 2026.

Σήμερα, Τρίτη 27 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο 2026, τιμάται η μνήμη του Αγίου Νέστορος του Μάρτυρος.

Συγκεκριμένα γιορτάζουν οι:

Νέστορας

Νέστωρ

Νεστορία

Ποιος ήταν ο Άγιος Νέστωρ

Ο Άγιος Νέστωρ ήταν νέος από τη Θεσσαλονίκη και μαθητής του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλύτη.

Σύμφωνα με τη χριστιανική παράδοση, ο Νέστωρ αντιμετώπισε τον μονομάχο Λυαίο, με τη βοήθεια της πίστης του, και νίκησε, γεγονός που προκάλεσε την οργή του αυτοκράτορα Μαξιμιανού.

Στη συνέχεια, ο Άγιος υπέστη μαρτυρικό θάνατο.