Σήμερα, Τρίτη 27 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο 2026, τιμάται η μνήμη του Αγίου Νέστορος του Μάρτυρος.
Συγκεκριμένα γιορτάζουν οι:
- Νέστορας
- Νέστωρ
- Νεστορία
Ποιος ήταν ο Άγιος Νέστωρ
Ο Άγιος Νέστωρ ήταν νέος από τη Θεσσαλονίκη και μαθητής του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλύτη.
Σύμφωνα με τη χριστιανική παράδοση, ο Νέστωρ αντιμετώπισε τον μονομάχο Λυαίο, με τη βοήθεια της πίστης του, και νίκησε, γεγονός που προκάλεσε την οργή του αυτοκράτορα Μαξιμιανού.
Στη συνέχεια, ο Άγιος υπέστη μαρτυρικό θάνατο.