Σε ποιους λέμε «χρόνια πολλά».

Το εορτολόγιο σήμερα τιμά την Αγία Χρυσάνθη, το όνομα της οποίας περιλαμβάνεται στο «Μικρόν Ευχολόγιον ή Αγιασματάριον», έκδοση της Αποστολικής Διακονίας του 1956, όπου η μνήμη της καταγράφεται συνοπτικά, χωρίς να παρατίθενται περισσότερα βιογραφικά στοιχεία.

Η μνήμη της Αγίας Χρυσάνθης μνημονεύεται στο συγκεκριμένο εκκλησιαστικό βιβλίο χωρίς εκτενέστερη αναφορά στη ζωή ή στη δράση της. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, δεν εντοπίζεται αντίστοιχη καταγραφή της μνήμης της την ίδια ημερομηνία σε άλλες πηγές που αναφέρονται στο σχετικό υλικό.

Ορισμένες αναφορές συνδέουν την Αγία Χρυσάνθη με τον Άγιο Χρυσάφο, παρουσιάζοντάς την ως σύζυγό του. Η μνήμη των δύο προσώπων φέρεται να τιμάται την ίδια ημέρα, αν και οι πληροφορίες για τον βίο τους παραμένουν περιορισμένες.

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, σήμερα γιορτάζουν οι: