Η κακοκαιρία αναμένεται να επηρεάσει κυρίως τα νότια τμήματα της χώρας τη Δευτέρα 26 και την Τρίτη 27 Οκτωβρίου, με έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες που κατά τόπους ενδέχεται να είναι ισχυρές.

Ο καιρός αλλάζει από σήμερα και έρχονται βροχές στην Αττική κυρίως από το απόγευμα. Η μέρα με τις περισσότερες βροχές αναμένεται να είναι η Δευτέρα. Ειδικότερα, την Κυριακή 25 Οκτωβρίου αναμένεται επιδείνωση του καιρού από τα δυτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Οι άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ. Πιο αναλυτικά, προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες αρχικά στα βορειοδυτικά, γρήγορα στη Δυτική Ελλάδα και σταδιακά σε Θεσσαλία, Στερεά, Πελοπόννησο, Εύβοια, Σποράδες και προς το βράδυ σε Κυκλάδες και Κρήτη. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι περιορισμένη και κατά τόπους θα σχηματιστούν ομίχλες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί: στη Δυτική Μακεδονία από 9 έως 16 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 10 έως 21 βαθμούς, στην Ήπειρο από 11 έως 19, στη Θεσσαλία από 13 έως 21βαθμούς, στη Στερεά από 12 έως 22 βαθμούς, στην Πελοπόννησο από 13 έως 22 βαθμούς, στα Επτάνησα από 15 έως 20-22 βαθμούς, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 15 έως 21 βαθμούς, στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 16 έως 22 βαθμούς, στα Δωδεκάνησα έως 24 βαθμούς και στην Κρήτη από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές βορειοδυτικές διευθύνσεις στα δυτικά, από μεταβλητές στα ανατολικά 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ στα πελάγη.

Σύμφωνα με το meteo, στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με βροχές και από το απόγευμα καταιγίδες. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα ενδέχεται να είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι περιορισμένη. Οι άνεμοι ανατολικοί νοτιοανατολικοί 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

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Η Δευτέρα με τις περισσότερες βροχές

Η κακοκαιρία αναμένεται να επηρεάσει κυρίως τα νότια τμήματα της χώρας τη Δευτέρα 26 και την Τρίτη 27 Οκτωβρίου, με έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες που κατά τόπους ενδέχεται να είναι ισχυρές.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πρόγνωση για την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, ημέρα της εθνικής επετείου, καθώς η ενίσχυση των βοριάδων στο Αιγαίο ενδέχεται να επηρεάσει τις θαλάσσιες μετακινήσεις και τις υπαίθριες εκδηλώσεις.