Η εξέλιξη των συζητήσεων θα εξαρτηθεί από τις δικαστικές προϋποθέσεις, τους όρους μιας πιθανής συναλλαγής και την ταχύτητα των αποφάσεων.

Σε συζητήσεις για την επόμενη ημέρα της Pizza Fan βρίσκεται η αγορά, με επιχειρηματία από τον χώρο της καφεστίασης να έχει δείξει προκαταρκτικό ενδιαφέρον για την απόκτηση της αλυσίδας. Πρόκειται για επιχειρηματία που διαθέτει γνωστή αλυσίδα καφέ.

Οι διαδικασίες ωστόσο πρέπει να κινηθούν γρήγορα. Όσο τα καταστήματα παραμένουν κλειστά, η αλυσίδα χάνει έδαφος, οι ανταγωνιστές κερδίζουν πελάτες και ο λογαριασμός της επανεκκίνησης μεγαλώνει. Πρόσθετο κόστος δημιουργούν οι ευπαθείς πρώτες ύλες, που θα χρειαστεί να αποσυρθούν και να αντικατασταθούν.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η διατήρηση περίπου 2.500 θέσεων εργασίας. Η Pizza Fan διαθέτει 109 καταστήματα, από τα οποία τα 20 είναι εταιρικά και τα υπόλοιπα λειτουργούν με δικαιόχρηση. Έχει δικό της σύστημα παραγγελιών και διανομής, ενώ εξυπηρετεί αποκλειστικά με παραλαβή από το κατάστημα ή παράδοση στο σπίτι, χωρίς αίθουσα εστίασης.

Εφόσον προχωρήσει μια συμφωνία, θεωρείται πιθανό να διατηρηθεί το εμπορικό σήμα. Η αναγνωρισιμότητα της Pizza Fan, η θέση της στην αγορά και το σταθερό πελατολόγιο αποτελούν βασικά στοιχεία της αξίας της, τα οποία ένας νέος ιδιοκτήτης θα μπορούσε να αξιοποιήσει.

Λιγότερες πιθανότητες συγκεντρώνει το ενδεχόμενο εξαγοράς από τους βασικούς ανταγωνιστές. Η Domino’s διαθέτει διαφορετική εμπορική τοποθέτηση, με ακριβότερα προϊόντα, ενώ η L’ Artigiano έχει μικρότερο οικονομικό μέγεθος και στηρίζεται περισσότερο σε εταιρικά καταστήματα.

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Η εξέλιξη των συζητήσεων θα εξαρτηθεί από τις δικαστικές προϋποθέσεις, τους όρους μιας πιθανής συναλλαγής και την ταχύτητα των αποφάσεων.

Αναμφίβολα για το δίκτυο και τους εργαζομένους, κάθε ημέρα αναμονής αυξάνει την αβεβαιότητα και δυσκολεύει την επιστροφή στην κανονική λειτουργία, καθώς τα έξοδα τρέχουν και οι πωλήσεις παραμένουν παγωμένες.