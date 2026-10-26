Πρόκειται για τρεις λογιστές, έναν προγραμματιστή και ένα έναν ιδιοκτήτη franchise καταστήματος της Pizza Fan στη Νέα Ιωνία.

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν μετά την απολογία τους οι πέντε πρώτοι από τους συνολικά 10 κατηγορουμένους που απολογούνται σήμερα στον ανακριτή για την υπόθεση της Pizza Fan.

Με τη σύμφωνη γνώμη του 32ου τακτικού ανακριτή και του εισαγγελέα, οι πέντε κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και εγγυοδοσία, κατά περίπτωση 5.000 ευρώ. Πρόκειται για τρεις λογιστές, έναν προγραμματιστή και ένα έναν ιδιοκτήτη franchise καταστήματος στη Νέα Ιωνία.

Η διαδικασία συνεχίζεται με τις απολογίες των άλλων πέντε κατηγορούμενων ενώ αύριο τη σκυτάλη θα πάρουν οι υπόλοιποι συλληφθέντες.

Οι απολογίες των συλληφθέντων

Σημειώνεται ότι οι 10 από τους συνολικά 23 συλληφθέντες απολογούνται σήμερα ενώ αύριο σειρά έχουν οι υπόλοιποι 13, μεταξύ των οποίων τα πρόσωπα που φέρονται να είχαν κεντρικό ρόλο στην υπόθεση, συμπεριλαμβανομένου του ιδιοκτήτη της επιχείρησης, Κωνσταντίνου Αντάρα.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, αρχηγικό μέλος φέρεται πως ήταν ο ιδιοκτήτης της εταιρείας, παρόλο που δηλώνεται ως υπάλληλος, ενώ η εμπλοκή των άλλων κατηγορουμένων διαφοροποιείται για τον καθένα ανάλογα με το εάν είχε εκτελεστικό ή περιφερειακό ρόλο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το κατηγορητήριο πάντως περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, τα αδικήματα της συγκρότησης, ένταξης και διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης, της φοροδιαφυγής άνω των 150.000 ευρώ μέσω μη απόδοσης ΦΠΑ και υποβολής ανακριβών δηλώσεων εισοδήματος, της άμεσης συνέργειας στις συγκεκριμένες πράξεις και ιδιαίτερα διακεκριμένης νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Η δικογραφία μιλά για μια επιχειρησιακά δομημένη εγκληματική οργάνωση που δρούσε τουλάχιστον από τον Ιανουάριο του 2016, με σκοπό την τέλεση κακουργηματικών πράξεων, όπως φοροδιαφυγή, μέσω της επέμβασης με ειδικό αλγόριθμο στο σύστημα παραγγελιοληψίας και έκδοσης λιανικών αποδείξεων των καταστημάτων της εταιρείας.

Υπαρχηγός

Υπαρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης φέρεται πως ήταν ο επιχειρησιακός διαχειριστής του δικτύου των καταστημάτων, που είχε τον ρόλο του οικονομικού διευθυντή και ήταν το πιο έμπιστο πρόσωπο του ιδιοκτήτη της εταιρείας.

Το «μυστικό» για τη φορολογική απάτη, σύμφωνα με την κατηγορία, ήταν τα «κεράσματα» που εμφανίζονταν στο σύστημα για τις παραγγελίες, με αποτέλεσμα να μην εκδίδονται αποδείξεις. Σε κάποιες μάλιστα περιπτώσεις, τα «κεράσματα» αντιστοιχούσαν σε ποσά έως και 5.000 ευρώ ημερησίως.

Στη δικογραφία γίνεται πάντως λόγος και για διασυνδέσεις του κυκλώματος με πρόσωπα από την ΑΑΔΕ που επέτρεπαν στον ιδιοκτήτη της εταιρείας να ενημερώνεται για τις καταγγελίες και για τους επικείμενους ελέγχους.





