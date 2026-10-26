Συγκέντρωση πραγματοποιούν εργαζόμενοι της Pizza Fan και το Συνδικάτο Εργαζομένων Επισιτισμού - Τουρισμού έξω από τα κεντρικά της εταιρείας στο Χαλάνδρι.

Κινητοποίηση έξω από τα γραφεία της «Pizza Fan» στο Χαλάνδρι πραγματοποιούν το Συνδικάτο Εργαζομένων Επισιτισμού - Τουρισμού - Ξενοδοχείων Αττικής και οι εργαζόμενοι της εταιρείας, απαιτώντας «η εταιρεία άμεσα να δεσμευτεί απέναντι στους εργαζόμενους και το Συνδικάτο για τη διασφάλιση της εργασίας τους και των δικαιωμάτων τους».

«Δεν θα πληρώσουμε εμείς τα βρώμικα κέρδη τους», ξεκαθαρίζουν, σύμφωνα με τον 902.gr, καθώς 2.500 εργαζόμενοι της αλυσίδας εστίασης βρίσκονται στον αέρα, μετά τις συλλήψεις του ιδιοκτήτη και άλλων στελεχών της εταιρείας για φορολογική απάτη και το κλείσιμο των καταστημάτων.

Η κινητοποίηση αποφασίστηκε στη μαζική σύσκεψη που οργάνωσε το κλαδικό Συνδικάτο το μεσημέρι του Σαββάτου στα γραφεία του Εργατικού Κέντρου Αθήνας με εργαζόμενους της «Pizza Fan».

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