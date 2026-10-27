Διαδοχικές ατμοσφαιρικές διαταραχές θα διατηρήσουν το άστατο σκηνικό τουλάχιστον έως την Τετάρτη, με κύρια χαρακτηριστικά τις έντονες βροχοπτώσεις, τη σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας και την ενίσχυση των ανέμων.

Άστατος θα είναι ο καιρός και σήμερα Τρίτη, με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ να παραμένει σε πλήρη ισχύ.

Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, διαδοχικές ατμοσφαιρικές διαταραχές θα διατηρήσουν το άστατο σκηνικό τουλάχιστον έως την Τετάρτη, με κύρια χαρακτηριστικά τις έντονες βροχοπτώσεις, τη σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας και την ενίσχυση των ανέμων, που στα πελάγη θα φτάσουν τοπικά τα 8 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν από 3 έως 8 μποφόρ.

Για σήμερα Τρίτη το έκτακτο δελτίο καιρού προβλέπει κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες:

Στις Σποράδες και την Εύβοια έως το μεσημέρι και εκ νέου από τις βραδινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στην ανατολική Στερεά (κυρίως ν. Φθιώτιδας, ν. Βοιωτίας) από αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στην Αττική έως τις πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στα Δωδεκάνησα από αργά το μεσημέρι (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στη Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας, ν. Λάρισας) από τις βραδινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Σύμφωνα με τον Γιάννη Καλλιάνο, στην Αττική ο καιρός σήμερα θα είναι βροχερός, με τη θερμοκρασία από 13 έως 19 βαθμούς και τους ανέμους στα 5 έως 7 μποφόρ.

Παρόμοιο το σκηνικό και τη Θεσσαλονίκη: Η θερμοκρασία από 10 έως 18 βαθμούς και οι άνεμοι στα 4 έως 7 μποφόρ.