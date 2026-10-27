Το σχέδιο αναπλήρωσης μαθημάτων που θα ενεργοποιηθεί από το υπουργείο Παιδείας για τους 4.000 μαθητές της Γκράβας - Τι θα ισχύει για τους μαθητές των Πανελληνίων 2027.

Σε καθεστώς αναμονής εξακολουθούν να βρίσκονται χιλιάδες μαθητές της Γκράβας, καθώς παραμένει ανοιχτό το ζήτημα της επαναλειτουργίας των σχολικών μονάδων μετά την αναστάτωση που προκλήθηκε από την οσμή αερίου στις εγκαταστάσεις. Μέχρι στιγμής, δεν έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένη ημερομηνία επιστροφής στις σχολικές αίθουσες, καθώς σύμφωνα και με την επίσημη θέση του Δήμου Αθηναίων πρώτα θα ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και οι προβλεπόμενες τεχνικές παρεμβάσεις και μετά θα επιστρέψουν οι μαθητές στα θρανία.

Σε συνέντευξή του ο κ. Χάρης Δούκας τοποθετήθηκε επί του θέματος και ανέφερε ότι «η ευθύνη για να ανοίξει το σχολείο θα είναι κοινή μαζί με την κυρία Ζαχαράκη. Ό,τι κάνω είμαστε σε πλήρη συνεργασία με το Υπουργείο –δεν μπορεί να γίνει και αλλιώς, και οφείλω να το πω– και με τον άλλο δήμαρχο, τον κύριο Μαρκόπουλο. Η βούληση του Υπουργείου Παιδείας είναι να ανοίξει εφόσον όλα είναι καλά από Δευτέρα (2/11) η Γκράβα.Τα παιδιά πρέπει να μπουν μέσα και να αισθανθούν ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Να είναι στον φυσικό τους χώρο. Τα διαδικτυακά μαθήματα δεν βοηθάνε.»

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Γκράβα: Τι ανακοίνωσε ο Δήμος Αθηναίων για τους ελέγχους στις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου

Όπως ανακοίνωσε και επίσημα ο Δήμος έχουν ήδη πραγματοποιηθεί τρεις τεχνικοί έλεγχοι και πραγματογνωμοσύνες, χωρίς να εντοπιστεί διαρροή, καθώς και δύο έλεγχοι με το εξειδικευμένο σύστημα Picarro, που επίσης δεν έδειξαν παρουσία αερίου. Ο τρίτος έλεγχος με το ίδιο σύστημα βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί την Τρίτη 27 Οκτωβρίου. Παράλληλα, προχωρούν οι παρεμβάσεις που προβλέπονται στα τεχνικά πορίσματα, ενώ στο τέλος της εβδομάδας θα πραγματοποιηθεί έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων και τη λήψη των αναγκαίων αποφάσεων. Ειδικότερα από πλευράς Δήμου τονίστηκε ότι «Πραγματοποιείται ο τρίτος έλεγχος με το ίδιο σύστημα, που αποτελεί την πιο προηγμένη τεχνολογία παγκοσμίως για την ανίχνευση διαρροών και την εποπτεία των δικτύων διανομής φυσικού αερίου, αξιοποιώντας οπτική τεχνολογία λέιζερ υψηλής ευαισθησίας Παράλληλα, προχωράμε μεθοδικά στην υλοποίηση όλων των παρεμβάσεων που υποδεικνύονται στα τεχνικά πορίσματα, ενώ ολοκληρώνεται η αναθεωρημένη μελέτη για τις εγκαταστάσεις. Μέχρι την ολοκλήρωση των ελέγχων και των παρεμβάσεων, τα σχολεία της Γκράβας θα παραμείνουν κλειστά».

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Την ίδια ώρα, το υπουργείο Παιδείας καλείται να αντιμετωπίσει τις συνέπειες της αναστολής των μαθημάτων, η οποία επηρεάζει την εκπαιδευτική καθημερινότητα μαθητών, εκπαιδευτικών και οικογενειών. Τα μαθήματα αυτή τη στιγμή γίνονται μέσω τηλεκπαίδευσης όμως πριν εκκινήσει η σχετική διαδικασία αναστολής της διά ζώσης διδασκαλίας είχαν μεσολαβήσει σχεδόν 7 μέρες άνευ μαθημάτων. Η αναπλήρωση των χαμένων διδακτικών ωρών και η κάλυψη της ύλης αποτελούν πλέον βασικές προτεραιότητες, ιδιαίτερα για τους μαθητές που προετοιμάζονται για τις Πανελλήνιες 2027.

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Επίσκεψη Ζαχαράκη στα σχολεία της Γκράβας

Η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, κατά την χθεσινή επίσκεψή της στο συγκρότημα της Γκράβας, συζήτησε με τις διευθύντριες και τους διευθυντές των σχολικών μονάδων για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων και τις εκπαιδευτικές δυσκολίες που έχουν προκύψει. Η αποκατάσταση της ασφαλούς λειτουργίας των σχολείων αποτελεί, επομένως, μόνο τη μία πλευρά του ζητήματος. Εξίσου σημαντική είναι η μέριμνα για τη συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ώστε οι μαθητές να μην επιβαρυνθούν περισσότερο από την παρατεταμένη απουσία τους από τις τάξεις.

Όπως σημείωσε η υπουργός «Άμεση προτεραιότητα είναι η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και η ασφαλής επιστροφή των παιδιών στις τάξεις. Με τις αναγκαίες παρεμβάσεις που πραγματοποιεί ο Δήμος Αθηναίων, αναμένεται να δοθεί το συντομότερο δυνατόν το σήμα για την επάνοδο στη διά ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία από το Δήμο.

Στο Υπουργείο Παιδείας θα συνδράμουμε τόσο στην προώθηση των αιτημάτων για περαιτέρω βελτίωση του συγκροτήματος, όπου καθημερινά βρίσκονται χιλιάδες παιδιά και εκατοντάδες εκπαιδευτικοί, αλλά κυρίως στην κάλυψη των μαθησιακών αναγκών.»

Το σχέδιο του υπουργείου για την αναπλήρωση των διδακτικών ωρών των μαθητών

Με την επιστροφή στα σχολεία να παραμένει χωρίς συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, το υπουργείο Παιδείας προετοιμάζει παρεμβάσεις για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών που έχουν δημιουργηθεί. Ο σχεδιασμός σύμφωνα με την αρμόδια υπουργό περιλαμβάνει την αναπλήρωση των χαμένων διδακτικών ωρών, την αξιοποίηση του Ψηφιακού Φροντιστηρίου και την πρόσθετη ενισχυτική διδασκαλία, όπου αυτή κρίνεται αναγκαία. Στόχος είναι να περιοριστούν τα μαθησιακά κενά και να υποστηριχθούν οι μαθητές ανάλογα με την ηλικία, την τάξη και τις ιδιαίτερες ανάγκες τους. Η εφαρμογή των μέτρων αναμένεται να απαιτήσει συντονισμό ανάμεσα στο υπουργείο, στις διευθύνσεις των σχολείων και στους εκπαιδευτικούς. Η αναπλήρωση των μαθημάτων δεν αφορά μόνο την κάλυψη της διδακτέας ύλης, αλλά και την εξασφάλιση της απαραίτητης υποστήριξης για τους μαθητές που δυσκολεύονται να παρακολουθήσουν την εξ αποστάσεως εκπαιδευτική διαδικασία.

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά η Σοφία Ζαχαράκη «Η αναστολή της διά ζώσης λειτουργίας τόσο νωρίς στη σχολική χρονιά δημιούργησε κενά και επηρέασε ιδιαίτερα τους μαθητές της Γ΄ Λυκείου, αλλά και τα μικρότερα παιδιά, για τα οποία η εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι αντικειμενικά δυσκολότερη. Γι’ αυτό καταρτίζουμε ένα οργανωμένο σχέδιο παιδαγωγικής υποστήριξης, με αναπλήρωση των χαμένων διδακτικών ωρών, αξιοποίηση του Ψηφιακού Φροντιστηρίου και πρόσθετη ενισχυτική διδασκαλία όπου απαιτείται.

Καθοριστικός θα είναι ο ρόλος των Συμβούλων Εκπαίδευσης, οι οποίοι, σε συνεργασία με τους Διευθυντές και τους εκπαιδευτικούς, θα αποτυπώσουν τις ανάγκες κάθε σχολικής μονάδας και θα συμβάλουν στην κατάλληλη υποστήριξη των μαθητών. Δεν αρκεί να αποκαταστήσουμε τα κτίρια. Οφείλουμε να διασφαλίσουμε τη συνέχεια της σχολικής ζωής και το αίσθημα ασφάλειας κάθε παιδιού, με συνεργασία, συνέπεια και διαρκή παρουσία δίπλα στη σχολική κοινότητα της Γκράβας».

Κύκλοι του ΥΠΑΙΘΑ σημειώνουν στο Dnews ότι δρομολογείται η κατάρτιση ενός σχεδίου που θα ανταποκρίνεται στις διαφορετικές ανάγκες των μαθητών και θα διασφαλίζει ότι η διακοπή της διά ζώσης λειτουργίας δεν θα οδηγήσει σε σημαντικές εκπαιδευτικές ανισότητες. Σημαντική αναμένεται να είναι η συμβολή των Συμβούλων Εκπαίδευσης, οι οποίοι, σε συνεργασία με τους διευθυντές και τους εκπαιδευτικούς, θα καταγράψουν τις ανάγκες των σχολικών μονάδων και θα συμβάλουν στον σχεδιασμό των κατάλληλων παρεμβάσεων.

Πότε θα ανοίξουν τα σχολεία της Γκράβας

Το βασικό ερώτημα για γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς εξακολουθεί να είναι πότε θα δοθεί το πράσινο φως για την επιστροφή στις σχολικές αίθουσες. Το επόμενο διάστημα θα είναι καθοριστικό για την επόμενη μέρα του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας. Η ολοκλήρωση των ελέγχων και η λήψη των αναγκαίων αποφάσεων θα καθορίσουν την πορεία προς την επαναλειτουργία, ενώ το σχέδιο του υπουργείου Παιδείας θα διασφαλίσει ότι η εκπαιδευτική πορεία των μαθητών θα συνεχιστεί με τη μικρότερη δυνατή επιβάρυνση. Όπως τονίζουν και οι γονείς των μαθητών της Γκράβας στο Dnews το ζητούμενο δεν είναι μόνο να ανοίξουν ξανά τα σχολεία, αλλά να επιστρέψουν μαθητές και εκπαιδευτικοί σε ένα ασφαλές περιβάλλον και να αποκατασταθεί η ομαλή λειτουργία της σχολικής κοινότητας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dmdpqxkjls29?integrationId=40599y14juihe6ly}