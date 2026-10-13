Ο δήμαρχος Αθηναίων καταγγέλλει το ΤΕΕ για καθυστέρηση της πιστοποίησης των ελέγχων για το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας με τους 4000 μαθητές.

Με φόντο το γεγονός ότι το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας παραμένει κλειστό καθώς δεν έχει εντοπιστεί η προέλευση της οσμής φυσικού αερίου ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την καθυστέρηση του ελέγχου από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ).

Όπως αναφέρει, έχει ζητηθεί εδώ και μία εβδομάδα να πραγματοποιηθεί έλεγχος από το ΤΕΕ, προκειμένου να πιστοποιηθούν οι έλεγχοι που έχουν ήδη διενεργηθεί από την πλευρά του δήμου, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει εξέλιξη. «Δεν είναι δυνατόν να έχει ζητηθεί εδώ και μια εβδομάδα να γίνει έλεγχος από το ΤΕΕ στην Γκράβα, προκειμένου να πιστοποιήσει τους δικούς μας ελέγχους και ακόμη να περιμένουμε», σημειώνει χαρακτηριστικά. Ο δήμαρχος εκφράζει, παράλληλα, την ενόχλησή του για την ενημέρωση που, όπως υποστηρίζει, έλαβε σχετικά με τον χρόνο πραγματοποίησης του ελέγχου, γράφοντας: «Μάλιστα να μας λένε το Σάββατο και βλέπουμε…».

Η ανάρτηση του Χάρη Δούκα

{https://x.com/h_doukas/status/2109984961876857239?s=46}

Γκράβα: Χωρίς χρονοδιάγραμμα η επιστροφή των μαθητών στις τάξεις – Πότε αναμένεται το πόρισμα του ΤΕΕ

Συνεχίζεται η αγωνία για την επαναλειτουργία του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας, μετά τις αναφορές για οσμή αερίου. Οι αρχικοί τεχνικοί έλεγχοι δεν εντόπισαν διαρροή φυσικού αερίου, ωστόσο η αιτία της οσμής παραμένει άγνωστη. Την ίδια στιγμή χωρίς σαφές χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή των μαθητών στις σχολικές αίθουσες παραμένει η κατάσταση στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, τις επόμενες ημέρες ο εμπειρογνώμονας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) αναμένεται να παραλάβει τα σχέδια των κτιρίων και των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου, ώστε οι έλεγχοι να συνεχιστούν το Σάββατο. Το πόρισμα του ΤΕΕ αναμένεται να δημοσιοποιηθεί μετά το Σαββατοκύριακο. Στη συνέχεια, το υπουργείο Παιδείας θα αποφασίσει αν οι μαθητές θα συνεχίσουν τα μαθήματα μέσω τηλεκπαίδευσης ή αν θα μπορέσουν να επιστρέψουν στις σχολικές αίθουσες.

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Τι έδειξαν οι πρώτοι έλεγχοι για το φυσικό αέριο

Οι έλεγχοι αντοχής και στεγανότητας στα εσωτερικά δίκτυα σωληνώσεων δύο εγκαταστάσεων του σχολικού συγκροτήματος ολοκληρώθηκαν χωρίς να εντοπιστούν διαρροές φυσικού αερίου. Οι τεχνικές δοκιμές πραγματοποιήθηκαν από τις 9 έως τις 11 Οκτωβρίου 2026 και αφορούσαν τις εγκαταστάσεις του 40ού Γυμνασίου και του 40ού Λυκείου Αθηνών, καθώς και το κεντρικό λεβητοστάσιο του συγκροτήματος. Σύμφωνα με την έκθεση, και στις δύο περιπτώσεις οι δοκιμές ολοκληρώθηκαν με επιτυχία, χωρίς να διαπιστωθεί διαρροή στα ελεγχθέντα εσωτερικά δίκτυα σωληνώσεων φυσικού αερίου. Η συνέχιση των ελέγχων από τον εμπειρογνώμονα του ΤΕΕ θεωρείται καθοριστική για τη διερεύνηση της υπόθεσης και την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων.

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται με τηλεκπαίδευση όμως η λύση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης είναι «μπάλωμα» με τους μαθητές να επιζητούν να επιστρέψουν στα θρανία μόλις εξασφαλιστεί ότι έχει εντοπιστεί η προέλευση της οσμής και γίνουν οι απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις.

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