Από τους διενεργηθέντες ελέγχους προκύπτει ότι οι δοκιμές αντοχής και στεγανότητας των εσωτερικών δικτύων σωληνώσεων φυσικού αερίου ολοκληρώθηκαν επιτυχώς και για τις δύο εγκαταστάσεις, χωρίς να διαπιστωθούν διαρροές.

Συνεχίζεται το «μυστήριο» με την οσμή αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, καθώς έπειτα από την ολοκλήρωση και του δευτερογενή ελέγχου από πλευράς του Δήμου Αθηναίων δεν διαπιστώνεται καμία διαρροή.

Σημειώνοντας πως «η ασφάλεια των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των εργαζομένων αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα», ο δήμος επισημαίνει πως μέχρι να διενεργηθούν όλοι οι έλεγχοι, το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας θα παραμείνει κλειστό και τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται με τηλεκπαίδευση.

«Θα προχωρήσουμε στις ενέργειες που ζητούνται. Ωστόσο, η προέλευση της οσμής παραμένει αδιευκρίνιστη και απαιτεί συγκεκριμένες απαντήσεις», τονίζεται ακόμη στην ίδια ανακοίνωση.

«Καλούμε ξανά το Υπουργείο Παιδείας να δώσει εντολή στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) να διενεργήσει τους αναγκαίους ελέγχους και το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να εξακριβωθεί η αιτία της οσμής».

Τι έδειξε ο έλεγχος των εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου

Σε συνέχεια της διακοπής τροφοδοσίας φυσικού αερίου στο Σχολικό Συγκρότημα Γκράβας, η εταιρεία Icon Group εκλήθη να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την επανασύνδεση και επαναλειτουργία των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου.

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Ειδικότερα, ζητήθηκε η διενέργεια των προβλεπόμενων από τον ισχύοντα Τεχνικό Κανονισμό ελέγχων αντοχής και στεγανότητας των εσωτερικών δικτύων σωληνώσεων, από τα σημεία παράδοσης φυσικού αερίου έως τα λεβητοστάσια, καθώς και η έκδοση και υποβολή των αντίστοιχων Πιστοποιητικών Δοκιμής Αντοχής και Στεγανότητας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του αρμόδιου Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (Enaon EDA).

Από τους διενεργηθέντες ελέγχους προέκυψε ότι οι δοκιμές αντοχής και στεγανότητας των εσωτερικών δικτύων σωληνώσεων φυσικού αερίου ολοκληρώθηκαν επιτυχώς και για τις δύο εγκαταστάσεις, χωρίς να διαπιστωθούν διαρροές.

Ωστόσο, κατά την αντιπαραβολή της υφιστάμενης κατάστασης των εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με τις αντίστοιχες μελέτες που μας παραδόθηκαν, διαπιστώθηκαν αποκλίσεις και στις δύο περιπτώσεις.

Κατά συνέπεια, στην παρούσα φάση δεν είναι δυνατή η έκδοση των προβλεπόμενων Πιστοποιητικών Δοκιμής Αντοχής και Στεγανότητας, δεδομένου ότι αυτά περιλαμβάνουν και βεβαίωση συμφωνίας των εγκαταστάσεων με τις θεωρημένες μελέτες, η οποία δεν μπορεί να τεκμηριωθεί βάσει των μελετών που μας χορηγήθηκαν επισήμως.

Ειδικά για την ΗΚΑΣΠ 10050100122798, η έκδοση πιστοποιητικού προϋποθέτει επιπλέον την αντικατάσταση του εύκαμπτου αντικραδασμικού συνδέσμου (σύνδεσης του δικτύου με τον καυστήρα) και τον έλεγχο στεγανότητας της διάταξης με θετική έκβαση. Έως τότε, η εγκατάσταση δεν πρέπει να τροφοδοτηθεί με φυσικό αέριο.

Διαβάστε τα σχετικά πορίσματα εδώ και εδώ.

Η ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων

Ο Δήμος Αθηναίων, από την πρώτη στιγμή που ενημερώθηκε για την οσμή αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, προχώρησε, όπως όφειλε, σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες.

Το βράδυ της Κυριακής ολοκληρώθηκε και ο δευτερογενής έλεγχος από πλευράς μας. Σύμφωνα με το πόρισμα της εταιρείας που διενήργησε τον έλεγχο, δεν διαπιστώθηκε διαρροή.

Θα προχωρήσουμε στις ενέργειες που ζητούνται. Ωστόσο, η προέλευση της οσμής παραμένει αδιευκρίνιστη και απαιτεί συγκεκριμένες απαντήσεις.

Καλούμε ξανά το Υπουργείο Παιδείας να δώσει εντολή στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) να διενεργήσει τους αναγκαίους ελέγχους και το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να εξακριβωθεί η αιτία της οσμής.

Η ασφάλεια των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των εργαζομένων αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Μέχρι να διενεργηθούν όλοι οι έλεγχοι, το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας θα παραμείνει κλειστό και τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται με τηλεκπαίδευση.