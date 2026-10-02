Εκκενώθηκαν σχολεία στο συγκρότημα της Γκράβας, έντονη η μυρωδιά του αερίου στο σημείο.

Σε εκκένωση του συγκροτήματος της Γκράβας προχώρησαν οι διευθυντές των σχολείων το μεσημέρι της Παρασκευής, έπειτα από συναγερμό για διαρροή αερίου.

Σύμφωνα με ανακοινώσεις που εξέδωσαν οι δήμοι Αθηναίων και Γαλατσίου, το σύνολο του σχολικού συγκροτήματος έχει εκκενωθεί προληπτικά, συμπεριλαμβανομένων των Δημοτικών Σχολείων, των Γυμνασίων και των Λυκείων, έπειτα από ενημέρωση για οσμή που παραπέμπει σε πιθανή διαρροή αερίου.

Ο δήμος Αθηναίων διευκρινίζει πως στις 09:05 το πρωί, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Δημοτικής Περιουσίας & Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Πάρης Χαρλαύτης, και ο Αντιδήμαρχος Παιδείας & Διαγενεακής Αλληλεγγύης, Θωμάς Γεωργιάδης, ενημερώθηκαν τηλεφωνικά από τη Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την ύπαρξη έντονης οσμής στον χώρο.

Αμέσως ειδοποίησαν την Enaon, κλιμάκιο της οποίας έσπευσε στο σημείο και πραγματοποίησε τις προβλεπόμενες μετρήσεις. Από τον πρώτο έλεγχο δεν διαπιστώθηκε διαρροή αερίου. Παρά το αποτέλεσμα του αρχικού ελέγχου και για λόγους απόλυτης ασφάλειας, ο Δήμος Αθηναίων προχώρησε άμεσα και σε δεύτερο έλεγχο, αποστέλλοντας συνεργείο, προκειμένου να πραγματοποιήσει νέα αυτοψία και μετρήσεις.

«Οι αναφορές περί αδράνειας του Δήμου Αθηναίων δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα», αναφέρει παράλληλα ανακοίνωση του Δήμου. «Από την πρώτη ενημέρωση υπήρξε άμεση κινητοποίηση, πραγματοποιήθηκε έλεγχος από τον αρμόδιο Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου και ακολούθησε δεύτερος έλεγχος με πρωτοβουλία του Δήμου».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα είχαν υπάρξει καταγγελίες πως οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι Αθηναίων ενημερώθηκαν για το περιστατικό χωρίς να προβούν σε κάποια ενέργεια.

«Οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι Αθηναίων ενημερώθηκαν για το περιστατικό χωρίς ωστόσο να προβούν σε κάποια ενέργεια! Κανένα σχέδιο δεν υπήρξε, τα δημοτικά που στεγάζονται στο συγκρότημα καλούν γονείς να πάρουν τα παιδιά τους!», έγραψε η Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών.

{https://www.facebook.com/edupamegr/posts/pfbid02mQ9TNsC5Ntt3L5VgkyHAStwtL2gtr4VZ6WNNMh2bmMw5AQGXjSjPd7Gw3LXGvMFVl}

Στο σημείο βρίσκονται βρέθηκαν άμεσα 6 πυροσβέστες με δύο οχήματα, ο πρόεδρος της ΟΛΜΕ, Ανδρέας Καργόπουλος, που επιβεβαιώνει την ιδιαίτερα έντονη οσμή, ενώ έχει ειδοποιηθεί και ο ΔΕΣΦΑ.

Στο σημείο βρίσκονται ακόμη οι αρμόδιοι Αντιδήμαρχοι, κλιμάκια του Δήμου Αθηναίων, καθώς και δυνάμεις της Δημοτικής και της Ελληνικής Αστυνομίας. Οι έλεγχοι συνεχίζονται έως ότου αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο κινδύνου.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dluafygr1za9?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η ανακοίνωση του Δήμου Γαλατσίου

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΓΚΡΑΒΑΣ

Μετά από ενημέρωση που λάβαμε από το 21ο Λύκειο Αθηνών για οσμή που παραπέμπει σε πιθανή διαρροή αερίου και την απομάκρυνση των μαθητών τους, ο Δήμος Γαλατσίου κινητοποιήθηκε άμεσα.

Επικοινωνήσαμε με τις διευθύνσεις των σχολικών μονάδων του Δήμου Γαλατσίου που στεγάζονται στο συγκρότημα της Γκράβας και ζητήσαμε την άμεση εκκένωσή τους:

1ο Γυμνάσιο – 1ο Λύκειο

2ο Λύκειο

1ο ΕΠΑΛ

2ο ΕΠΑΛ

Προτεραιότητά μας είναι η ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών.

Ο Δήμος Γαλατσίου βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τις σχολικές μονάδες και τους αρμόδιους φορείς και θα ενημερώσει για οποιαδήποτε νεότερη εξέλιξη.

{https://www.facebook.com/dimosgalatsiouofficial/posts/pfbid02f8NFpYXh945Pgw7VsRSoKJqECNWcZuUzTtexvFZ54PdR2ewMJgT1Rh4BLr5EEoB8l}

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων

Σχετικά με το περιστατικό στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας και τις ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν από την πρώτη στιγμή:

Στις 09:05 το πρωί, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Δημοτικής Περιουσίας & Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Πάρης Χαρλαύτης, και ο Αντιδήμαρχος Παιδείας & Διαγενεακής Αλληλεγγύης, Θωμάς Γεωργιάδης, ενημερώθηκαν τηλεφωνικά από τη Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την ύπαρξη έντονης οσμής στον χώρο.

Αμέσως ειδοποίησαν την Enaon, Ελληνική Εταιρεία Διανομής Αερίων, κλιμάκιο της οποίας έσπευσε στο σημείο και πραγματοποίησε τις προβλεπόμενες μετρήσεις.

Από τον πρώτο έλεγχο δεν διαπιστώθηκε διαρροή αερίου.

Παρά το αποτέλεσμα του αρχικού ελέγχου και για λόγους απόλυτης ασφάλειας, ο Δήμος Αθηναίων προχώρησε άμεσα και σε δεύτερο έλεγχο, αποστέλλοντας συνεργείο, προκειμένου να πραγματοποιήσει νέα αυτοψία και μετρήσεις. Το σχετικό πόρισμα αναμένεται.

Το σύνολο του σχολικού συγκροτήματος έχει εκκενωθεί προληπτικά, συμπεριλαμβανομένων των Δημοτικών Σχολείων, των Γυμνασίων και των Λυκείων.

Στο σημείο βρίσκονται από την πρώτη στιγμή οι αρμόδιοι Αντιδήμαρχοι, κλιμάκια του Δήμου Αθηναίων, καθώς και δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Δημοτικής και της Ελληνικής Αστυνομίας.

Οι έλεγχοι συνεχίζονται έως ότου αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο κινδύνου.

Οι αναφορές περί αδράνειας του Δήμου Αθηναίων δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Από την πρώτη ενημέρωση υπήρξε άμεση κινητοποίηση, πραγματοποιήθηκε έλεγχος από τον αρμόδιο Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου και ακολούθησε δεύτερος έλεγχος με πρωτοβουλία του Δήμου.

Ο Δήμος Αθηναίων βρίσκεται στο σημείο και θα παραμείνει μέχρι να ολοκληρωθούν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι.