Οι εκπαιδευτικοί καταγγέλλουν προσλήψεις με το σταγονόμετρο και αδιαφορία για τα τεράστια κενά στα σχολεία που έχουν αντίκτυπο στις μαθησιακές ανάγκες των μαθητών Ειδικής και Γενικής Εκπαίδευσης.

Έναν μήνα μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς και την ολοκλήρωση της β΄ φάσης προσλήψεων αναπληρωτών, 234 καταγεγραμμένα κενά παραμένουν στα σχολεία της Α΄ Ανατολικής Αττικής, σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει η Ανεξάρτητη Κίνηση Συλλόγου Κ. Σωτηρίου.

Η μεγαλύτερη πίεση καταγράφεται στην Ειδική Αγωγή. Μετά τη Β΄ φάση παραμένουν 203 κενά, εκ των οποίων τα 192 αφορούν την Παράλληλη Στήριξη. Συγκεκριμένα, παραμένουν 154 κενά ΠΕ70 και 38 κενά ΠΕ60. Στα Τμήματα Ένταξης καταγράφονται ακόμη 3 κενά ΠΕ70 και 8 κενά ΠΕ60.

Στην Ειδική Αγωγή πραγματοποιήθηκαν επίσης προσλήψεις σε ειδικότητες όπως λογοθεραπευτές, ψυχολόγοι, εργοθεραπευτές και κοινωνικοί λειτουργοί.

Ανάλογη εικόνα, αν και μικρότερης έκτασης, καταγράφεται και στη Γενική Αγωγή. Μετά τη Β΄ φάση παραμένουν 2 κενά στους ΠΕ70 Δασκάλους, 3 στους ΠΕ60 Νηπιαγωγούς, 5 στους ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής, 2 στους ΠΕ86 Πληροφορικής και 2 στους ΠΕ91.01 Θεατρικών Σπουδών. Στους ΠΕ08 Εικαστικών οι 7 καταγεγραμμένες ανάγκες καλύφθηκαν πλήρως.

Στους εκπαιδευτικούς Αγγλικής Γλώσσας, τα στοιχεία δείχνουν 30 ανάγκες πλήρους ωραρίου και 11 ΑΜΩ πριν από τη Β΄ φάση. Πραγματοποιήθηκαν 24 προσλήψεις πλήρους ωραρίου και 14 ΑΜΩ, με αποτέλεσμα να παραμένουν 5 θέσεις πλήρους ωραρίου ακάλυπτες, ενώ στις ΑΜΩ οι προσλήψεις ήταν κατά τρεις περισσότερες από τις καταγεγραμμένες ανάγκες.

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Ιδιαίτερη περίπτωση αποτελούν οι σχολικοί νοσηλευτές ΠΕ25, καθώς από τα 12 καταγεγραμμένα κενά δεν πραγματοποιήθηκε καμία πρόσληψη στη Β΄ φάση. Αντίθετα, στο Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό πραγματοποιήθηκαν 10 προσλήψεις για 7 καταγεγραμμένα κενά.

Όπως καταγγέλλουν οι εκπαιδευτικοί «Δεκάδες παιδιά έχουν μείνει χωρίς παράλληλη στήριξη ή με ελάχιστες ώρες υποστήριξης. Δεν υπάρχει καμία πρόσληψη ΖΕΠ και σε τμήματα υποδοχής. Τα σχολεία πλέουν σε πελάγη γραφειοκρατίας, αντιπαιδαγωγισμού και εντατικοποίησης χωρίς τέλος με παράτυπες, αντιπαιδαγωγικές, εκτός σχολικής πραγματικότητας εγκυκλίους για τις/τους προϊστάμενες/ους νηπιαγωγούς, για σχολικές εκδρομές, αξιολογήσεις σχολικών μονάδων του φαίνεσθαι, εργαστήρια δεξιοτήτων και δράσεις ενεργού πολίτη. Εκατοντάδες ώρες που αντί να αφιερώνονται στα παιδιά ξοδεύονται για να παρουσιάζει το Υπουργείο την υποταγή χειραγώγηση των εκπαιδευτικών και μια καλογυαλισμένη βιτρίνα αλλά κενό περιεχομένου και ουσίας πρόγραμμα στους γονείς των μαθητών μας.»