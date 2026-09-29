Τα «ψιλά γράμματα» της διαδικασίας και τα δικαιολογητικά που πρέπει να έχουν οι εκπαιδευτικοί πριν υποβάλουν αίτηση.

Εφάπαξ αποζημίωση που φτάνει έως και τα 1.614,09 ευρώ προβλέπεται για εκπαιδευτικούς που μετατίθενται από μη προβληματική σε προβληματική περιοχή, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Όπως εξηγεί ο αιρετός Ηλίας Διαμαντόπουλος πρόκειται για τη δυνατότητα χορήγησης της αποζημίωσης βάσει της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του Ν. 2606/1998, ενώ το ύψος της καθορίστηκε με Κοινή Υπουργική Απόφαση του 1998.

Ποιοι εκπαιδευτικοί δικαιούνται την αποζημίωση

Σύμφωνα με τα έγγραφα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους την εφάπαξ παροχή δικαιούνται οι εκπαιδευτικοί που μετατίθενται από μη προβληματική περιοχή σε προβληματική περιοχή, κατόπιν απόφασης των Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων, δηλαδή του ΚΥΣΠΕ ή του ΚΥΣΔΕ. Βασική προϋπόθεση είναι η παραμονή του εκπαιδευτικού στην προβληματική περιοχή για τουλάχιστον τρία χρόνια. Η αποζημίωση μπορεί επίσης να καταβληθεί σε υπαλλήλους που μετατίθενται σε προβληματική περιοχή σε συνέχεια προηγούμενης απόσπασής τους στην ίδια περιοχή. Αντίθετα, δεν δικαιούνται την εφάπαξ παροχή οι εκπαιδευτικοί που μετατίθενται ή τοποθετούνται εντός προβληματικής περιοχής, από σχολείο σε σχολείο, με αποφάσεις των ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ.

Ποιες θεωρούνται προβληματικές περιοχές

Οι προβληματικές περιοχές για την εφαρμογή της διάταξης προσδιορίζονται από την ΚΥΑ ΔΙΔΑΔ/Φ.50/265/29847 και τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις και συμπληρώσεις της. Η κατηγοριοποίηση γίνεται σε Α΄ και Β΄ κατηγορία, με διαφορετικό ύψος αποζημίωσης.

Πόσα χρήματα δικαιούνται

Το ποσό της εφάπαξ αποζημίωσης διαφοροποιείται ανάλογα με την κατηγορία της προβληματικής περιοχής και την οικογενειακή κατάσταση του εκπαιδευτικού.

Προβληματική περιοχή Α΄ κατηγορίας:

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Άγαμος: 1.027,15 ευρώ

Έγγαμος: 1.173,88 ευρώ

Έγγαμος με άγαμα παιδιά που πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις: 1.614,09 ευρώ

Προβληματική περιοχή Β΄ κατηγορίας:

Άγαμος: 880,41 ευρώ

Έγγαμος: 1.027,15 ευρώ

Έγγαμος με άγαμα παιδιά που πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις: 1.467,35 ευρώ

Για την ανώτατη κατηγορία, τα άγαμα παιδιά πρέπει να είναι έως 20 ετών ή έως 24 ετών εφόσον σπουδάζουν. Προβλέπεται επίσης περίπτωση τέκνων ανεξαρτήτως ηλικίας που είναι ανίκανα για εργασία και έχουν ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%.

Πώς θα πάρουν την αποζημίωση

Οι εκπαιδευτικοί που πληρούν τις προϋποθέσεις θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία ανήκουν για τη χορήγηση της εφάπαξ αποζημίωσης. Όπως σημειώνει ο κ. Διαμαντόπουλος «Οι συνάδελφοι που πήραν με μετάθεση σε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που θεωρείται προβληματική, από ΜΗ προβληματική περιοχή δικαιούνται εφάπαξ αποζημίωση για μετάθεση από μη προβληματική σε προβληματική περιοχή και θα πρέπει να καταθέσουν την ανάλογη αίτηση προς τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης που ανήκουν.»

Τα δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει ένας μόνιμος εκπαιδευτικός για να λάβει την εφάπαξ αποζημίωση λόγω μετάθεσης από μη προβληματική σε προβληματική περιοχή (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2085/1992 και Ν. 2606/1998) υποβάλλονται στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης της περιοχής τοποθέτησής του και είναι, κατά κανόνα, τα ακόλουθα:

1.Αίτηση Χορήγησης

Συμπληρωμένη αίτηση του εκπαιδευτικού, η οποία απευθύνεται στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης (Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας).

Στην αίτηση αναφέρονται τα στοιχεία του, ο ΑΦΜ, το ΙΒΑΝ του τραπεζικού του λογαριασμού και το ΠΥΣΠΕ από το οποίο προέρχεται.

2. Αντίγραφο Ανακοίνωσης Μετάθεσης

Η επίσημη Ανακοίνωση Μετάθεσης του εκπαιδευτικού από το προηγούμενο ΠΥΣΠΕ

3. Αντίγραφο Ανάληψης Υπηρεσίας

Η Ανάληψη Υπηρεσίας στη Δ. Π. Ε. Πέλλας αμέσως μετά την μετάθεση.

4. Υπεύθυνη Δήλωση (Ν. 1599/1986)

Δήλωση του εκπαιδευτικού με την οποία δεσμεύεται ότι θα παραμείνει στην προβληματική περιοχή για τουλάχιστον τρία (3) χρόνια.

Επίσης, δηλώνει ότι, σε περίπτωση πρόωρης αποχώρησης (χωρίς λόγους που εξαιρούνται), θα επιστρέψει το καταβληθέν ποσό.

Περιλαμβάνει δήλωση για την οικογενειακή του κατάσταση (για τον υπολογισμό του ακριβούς ποσού).

5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (οι άγαμοι/ες δεν το προσκομίζουν).

Πρόσφατο πιστοποιητικό για την τεκμηρίωση της οικογενειακής κατάστασης (έγγαμος, αριθμός τέκνων/εξαρτώμενων μελών) βάσει του οποίου υπολογίζεται το ύψος της αποζημίωσης.

6. Βεβαίωση από το προηγούμενο ΠΥΣΠΕ όπου υπηρετούσε πριν την μετάθεση.

Θα βεβαιώνει ότι το σχολείο που υπηρετούσε δεν ανήκει σε προβληματική ή παραμεθόρια περιοχή (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2085/1992 ΚΑΙ ν. 2626/1998) .

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται μετά την ανάληψη υπηρεσίας στη νέα θέση. Η εφάπαξ αποζημίωση καταβάλλεται αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας μετάθεσης και την προσκόμιση των δικαιολογητικών, χωρίς να απαιτείται η πάροδος της τριετίας. Όπως τονίζει μετά την παρέλευση (2) δύο ετών από την ημερομηνία μετάθεσης παραγράφεται το δικαίωμα της εφάπαξ αποζημίωσης.