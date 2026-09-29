Εντός έδρας ντεμπούτο για τον Γιόνας Βαλαντσιούνας απέναντι στον Ολυμπιακό.

Στο Κάουνας της Λιθουανίας βρίσκεται ο Ολυμπιακός, ο οποίος αντιμετωπίζει το βράδυ της Τρίτης (29/09) τη Ζαλγκίρις στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της Euroleague.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θέλει τη δεύτερη νίκη στη διοργάνωση μετά το εντυπωσιακό πέρασμα από την έδρα της Μπασκόνια στην πρεμιέρα, σε μία έδρα η οποία παραδοσιακά δυσκολεύει κάθε αντίπαλο.

Ο Ολυμπιακός «κατεβαίνει» με μοναδική απουσία τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, ενώ για τους Λιθουανούς δε θα αγωνιστεί ο πρώην «ερυθρόλευκος» Νάιτζελ Γουίλιαμς Γκος. Η «Zalgirio Arena» αναμένεται κατάμεστη καθώς ανακοινώθηκε sold out, με τα βλέμματα να είναι στραμμένα στον Γιόνας Βαλαντσιούνας, ο οποίος κάνει το εντός έδρας ντεμπούτο του.

Το τζάμπολ της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένο στις 20:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports Prime.