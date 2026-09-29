Οι θαυμαστές των Slipknot αντιδρούν έντονα στη συμμετοχή του Μέριλιν Μάνσον στην περιοδεία του συγκροτήματος.

Έντονες ήταν οι αντιδράσεις των θαυμαστών των Slipknot στην απόφαση του συγκροτήματος να συμπεριλάβει τον Μέριλιν Μάνσον ως καλλιτέχνη που θα ανοίγει τις συναυλίες τους στο πλαίσιο της περιοδείας τους του 2027, με τίτλο «(sic)est Stadium Tour».

Το metal συγκρότημα ανακοίνωσε τη μεγάλη αυτή περιοδεία χθες, με μοναδική συναυλία στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη να έχει προγραμματιστεί για το στάδιο Γουέμπλεϊ του Λονδίνου, στις 3 Ιουλίου 2027.

Ο Μέριλιν Μάνσον θα εμφανιστεί στο Γουέμπλεϊ μαζί με τους Lorna Shore και τους Hatebreed. Στη συνέχεια ο Μάνσον και οι Hatebreed θα συμμετάσχουν στις συναυλίες των Slipknot στη Νότια Αμερική τον Σεπτέμβριο.

Η απόφαση προκάλεσε αρνητικά σχόλια από μερίδα θαυμαστών, λόγω των πολυάριθμων καταγγελιών για σεξουαλική και ενδοοικογενειακή κακοποίηση που έχουν διατυπωθεί εναντίον του Μάνσον.

Ο Αμερικανός μουσικός και ηθοποιός έχει αρνηθεί κατηγορηματικά τις καταγγελίες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η σχετική ανάρτηση στα social media που ανακοίνωνε τους καλλιτέχνες που θα εμφανιστούν στο Γουέμπλεϊ, συγκέντρωσε πλήθος σχολίων με ορισμένους πιστούς φαν των Slipknot να δηλώνουν ότι η συμμετοχή του Μάνσον τους αποτρέπει από το να αγοράσουν εισιτήρια.

WEMBLEY STADIUM 2027 Saturday 3 July with special guests @marilynmanson, @LornaShore, and @hatebreed. The only European show of 2027. Tickets & VIP on-sale Friday, 2 October @ 10am Pre-sale begins tomorrow at 10am. Sign up to receive your unique pre-sale code now at https://t.co/ebA4K2cHZo September 28, 2026

«Θα ήθελα πολύ να το δω, αλλά δεν υπάρχει απολύτως τίποτα που θα μπορούσε να με κάνει να βάλω τα χρήματά μου στις τσέπες του Μάνσον» έγραψε ένας θαυμαστής.

Άλλος έκανε λόγο για «μεγάλη απογοήτευση» και δήλωσε ότι δεν θα παρευρεθεί και κάποιοι χαρακτήρισαν την απόφαση «απογοητευτική».

Ωστόσο, δεν ήταν αρνητικές όλες οι αντιδράσεις. Ορισμένοι θαυμαστές χαιρέτισαν τη συμμετοχή του Μάνσον και ένας τον χαρακτήρισε «ιδανικό support καλλιτέχνη» για τους Slipknot.

Σημειώνεται ότι η πρώην σύντροφος του Μέριλιν Μάνσον, Έβαν Ρέιτσελ Γουντ, τον κατονόμασε δημόσια το 2021 ως τον άνθρωπο που φέρεται να την κακοποίησε, κατηγορώντας τον για χειραγώγηση με σκοπό την εκμετάλλευση και χειριστική συμπεριφορά κατά τη διάρκεια της σχέσης τους.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ